INCAE Business School lanza primera maestría en gestión, sostenibilidad e inteligencia artificial en América Latina

INCAE Business School se posiciona entre el 1% de escuelas de negocios con Triple Corona, acreditada por AACSB, AMBA y EQUIS. Cortesía: Smith School of Business

INCAE Business School presentó el lanzamiento del primer programa de maestría en gestión, sostenibilidad e inteligencia artificial de América Latina, cuya apertura está prevista para octubre de 2026 en el Campus Walter Kissling Gam, ubicado en Costa Rica.

La iniciativa, que tiene como objetivo responder a la creciente demanda de líderes capaces de integrar la gestión empresarial, la sostenibilidad y las tecnologías emergentes, está dirigida a jóvenes profesionales de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana, regiones donde la transformación empresarial y la visión sostenible se consolidan como prioridades estratégicas.

En el universo de las escuelas de negocios reconocidas internacionalmente, INCAE ostenta la Triple Corona, certificación que avala la excelencia académica de menos del 1% de las instituciones a nivel mundial, respaldada por AACSB, AMBA y EQUIS. Esta distinción se suma a las valoraciones obtenidas en rankings internacionales como Financial Times, consolidando a la escuela como referente en la formación de liderazgo dentro de la región.

El Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence, que se dictará bajo un modelo blended, combinando aprendizaje presencial y virtual, implementará una metodología basada en proyectos prácticos desarrollados junto a organizaciones latinoamericanas. La propuesta académica, detallada por INCAE Business School, está diseñada para preparar a la nueva generación de líderes capaces de anticipar y afrontar los desafíos del contexto global y regional.

El profesor Roy Zúñiga, vicerrector de la institución, subrayó al presentar el programa: “La convergencia entre sostenibilidad e inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, sino una realidad que está redefiniendo la forma en que las empresas generan valor y competitividad. América Latina requiere líderes capaces de entender y accionar sobre esta intersección.”

El programa Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence busca formar líderes preparados para los retos globales y regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCAE, pionero regional en la integración de sostenibilidad e inteligencia artificial en la gestión empresarial

La maestría que comenzará en octubre de 2026 representa la primera oferta académica en América Latina que articula de forma simultánea los pilares de management, sostenibilidad e inteligencia artificial con un enfoque práctico y regional. El programa está dirigido a jóvenes profesionales en las primeras etapas de su carrera que demuestren alto potencial de liderazgo, en particular, aquellos provenientes de entornos empresariales familiares o liderados por ejecutivos que buscan invertir en una formación diferencial y orientada al impacto.

La experiencia educativa propuesta será flexible gracias a su modalidad híbrida, pero mantendrá el componente inmersivo propio de la institución. Los participantes contarán con el acompañamiento de un cuerpo docente conformado por académicos con doctorados obtenidos en universidades de Estados Unidos y Europa. Esto garantiza un estándar académico de primer nivel y pertinencia práctica en la región, de acuerdo con el comunicado oficial de INCAE.

La modalidad blended del máster combina clases presenciales y virtuales, garantizando flexibilidad y experiencia educativa inmersiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de este máster permite a INCAE Business School consolidarse como la primera escuela de negocios latinoamericana en ofrecer un programa que integra sostenibilidad, inteligencia artificial y gestión con alineación a estándares internacionales y visión latinoamericana, como lo sostiene la propia institución. Con más de 60 años de trayectoria, la escuela mantiene su posicionamiento de “liderazgo latinoamericano con competitividad global”, formando profesionales que comprenden la realidad de la región y desarrollan las competencias necesarias para desempeñarse y liderar en mercados cada vez más demandantes.

La creación de este máster reafirma el compromiso institucional de INCAE Business School de formar líderes con visión de futuro, preparados para anticipar desafíos y construir respuestas a la medida de las necesidades específicas de Latinoamérica.