Gobierno Dominicano destina más de RD 141 millones para construir dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

El gobierno dominicano invertirá más de RD 141 millones en la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación del parque Duarte de Villa La Mata. (M. Dylan - Europa Press)

Más de RD 141 millones (aproximadamente USD 2,40 millones) serán destinados por el gobierno dominicano para la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación de un parque en la provincia Sánchez Ramírez. La medida, ejecutada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, busca transformar la infraestructura social y comunitaria en Villa La Mata y Cevicos, dotando a ambas localidades de nuevos espacios para el duelo y la convivencia.

La decisión fue anunciada por el ministro Andrés Bautista García, quien detalló que en Villa La Mata se invertirán RD 48,791,314.73 (aproximadamente USD 830,000) para levantar un cementerio que dará respuesta a una población de 38,358 habitantes. En paralelo, Cevicos recibirá RD 43,000,000 (alrededor de USD 730,000) para su propio camposanto, lo que permitirá atender las necesidades de 16,311 residentes.

La intervención no se limita a espacios funerarios. El parque Duarte de Villa La Mata será objeto de una modernización integral, para la que se han asignado RD 50,208,643.17 (unos USD 850,000). La transformación de este espacio tiene como objetivo brindar un entorno seguro, funcional y acogedor para el esparcimiento y la vida comunitaria.

El anuncio de la inversión fue realizado durante un acto en el que estuvieron presentes la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez de Alba, el alcalde de Villa La Mata Eliseo Peña y el alcalde de Cevicos Edward Contreras. Las autoridades destacaron la relevancia de estas obras para el bienestar de las familias locales y su papel en la dignificación de los rituales de despedida.

Villa La Mata recibirá un cementerio nuevo con una inversión superior a RD 48 millones, beneficiando a más de 38 mil habitantes de Sánchez Ramírez. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto contempla la construcción de cementerios municipales con instalaciones adecuadas, pensadas para ofrecer un ambiente respetuoso y digno a las comunidades. Para Villa La Mata, la obra beneficiará directamente a decenas de miles de habitantes, mientras que en Cevicos la cifra supera los 16 mil.

Estas iniciativas responden a una demanda de largo plazo de los residentes, quienes han señalado la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas para honrar a sus seres queridos. Los nuevos cementerios buscan solucionar carencias históricas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La modernización del parque Duarte en Villa La Mata abarca la creación de áreas de recreo, espacios para el encuentro y zonas verdes, impulsando la integración social en el municipio. El ministro Bautista García subrayó la importancia de que los ciudadanos dispongan de lugares seguros para la convivencia diaria.

El avance de estos proyectos será supervisado por las autoridades municipales y provinciales, que acompañaron el anuncio y se comprometieron a velar por la correcta ejecución de las obras.

El presidente Luis Abinader ha reiterado su compromiso con la ejecución de políticas públicas que atiendan las necesidades reales de la población. A través de estas acciones, el Gobierno busca fortalecer el tejido social y promover condiciones de vida más dignas para los habitantes de Sánchez Ramírez.