Refinería Dominicana de Petróleo alcanza utilidades récord en el primer trimestre de 2026

Refidomsa logra utilidades récord de RD$3,638 millones en el primer trimestre de 2026, superando el resultado anual previo. (Foto cortesía Refidomsa)

La Refinería Dominicana de Petróleo(Refidomsa) ha registrado un crecimiento sin precedentes en el primer trimestre de 2026, al reportar ventas de combustibles que superan no solo su propio desempeño histórico, sino también el de cualquier otro periodo contabilizado anteriormente. El dinamismo operativo permitió a la empresa acumular utilidades por RD$3,638,677,000 entre enero y marzo de 2026, cifra que de acuerdo con la información oficial difundida por Refidomsa, ya supera las ganancias obtenidas en todo el año anterior, consolidando el liderazgo de la refinería en el mercado nacional y garantizando el suministro continuo pese a la inestabilidad internacional.

Durante el mes de marzo de 2026, Refidomsa alcanzó un hito histórico al registrar utilidades por RD$2,260,443,078 en un solo mes, según datos de la propia refinería. Este resultado mensual representa el punto más alto en la evolución del desempeño financiero de la empresa en el periodo, con ganancias previas de RD$459,183,303 en enero y RD$919,051,209 en febrero.

El resultado del primer trimestre de 2026 destaca no solo por los montos alcanzados, sino también porque las utilidades acumuladas en esos tres meses ya superan las RD$3,200 millones registradas en todo el año 2025, como informó la empresa. Este contraste sitúa los primeros meses del año en curso como el periodo más rentable en la historia de la refinería.

Las ventas de combustibles de Refidomsa experimentan su mayor crecimiento histórico en medio de crisis energéticas globales. (Foto cortesía Refidomsa)

Este crecimiento se produjo bajo condiciones globales adversas, caracterizadas por crisis internacionales que han impactado el mercado energético mundial. Sin embargo, Refidomsa mantuvo sin alteraciones la continuidad operativa y el abastecimiento nacional, logrando responder eficazmente a la demanda interna. El presidente de la empresa, Samuel Pereyra, subrayó que estos logros derivan de “una gestión enfocada en la eficiencia, la planificación y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y el desafío del entorno”, según declara la propia Refidomsa.

Entre enero y marzo se obtuvo más ganancia que en el total anual anterior, lo que ilustra la magnitud del avance empresarial. Esta diferencia, de más de RD$400 millones en favor del trimestre inicial del año sobre el total de 2025, marca un récord indiscutible en la historia reciente de la refinería.

Además, la compañía destacó que este desempeño se logró sin interrupciones en la cadena de suministro, reafirmando su papel como columna vertebral del sector energético dominicano y respaldando el desarrollo productivo del país. La empresa mantiene su compromiso con la eficiencia y la transparencia, sustentando su posicionamiento estratégico en el mercado de hidrocarburos nacional.

En marzo de 2026, Refidomsa alcanza ganancias mensuales de RD$2,260 millones, la cifra más alta jamás registrada por la empresa. (Foto cortesía Refidomsa)

Refidomsa cierra 2025 con récord en ventas mensuales

Al cierre de diciembre de 2025, Refidomsa había alcanzado un volumen de 2,294,345 barriles comercializados, según los datos difundidos por la refinería. Esta cifra representa un crecimiento interanual de 7,32% respecto a diciembre de 2024, cuando se registraron 2,137,895 barriles, y supera el máximo histórico anterior de diciembre de 2015, que fue de 2,210,995 barriles.

El volumen de ventas en diciembre de 2025 no solo estableció un récord mensual, sino que marcó el mayor nivel registrado en la historia de la empresa, con una diferencia de más de 83,000 barriles respecto al anterior máximo. El crecimiento adicional alcanzó el 3.77% sobre el registro de 2015, consolidando ese mes como el mejor diciembre de la última década para Refidomsa.

Sobre estos resultados, Samuel Pereyra afirmó: “Estos números reflejan la solidez operativa de Refidomsa y el compromiso de nuestro equipo con una gestión eficiente y responsable. Los resultados alcanzados durante el mes de diciembre reafirman la capacidad de la empresa para garantizar la distribución de los derivados de petróleo que demanda el país”, según declaraciones recogidas por la propia empresa.