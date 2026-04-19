Honduras

Honduras despide al tiktoker Hernán Martínez: familia y seguidores rinden homenaje tras trágico accidente

El creador de contenido es recordado por su familia y seguidores en una ceremonia realizada en la residencia materna, luego de que su fallecimiento generara muestras de solidaridad en redes sociales y conocidos

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La muerte de Hernán Martínez conmociona a Cofradía y moviliza a su comunidad de seguidores y familiares. (Foto: redes sociales)
La muerte de Hernán Martínez conmociona a Cofradía y moviliza a su comunidad de seguidores y familiares. (Foto: redes sociales)

El dolor se instala en Cofradía, Cortés, donde la familia, amigos y seguidores de Hernán Martínez se congregaron para despedir al joven creador de contenido. El fallecimiento de Martínez, conocido por sus videos en redes sociales, dejó un vacío en la comunidad que lo vio crecer y que hoy lamenta su partida.

Durante el velorio celebrado en la casa de su madre, Yessenia Leiva, la familia recibió a quienes quisieron rendir homenaje. Según entrevista publicada por el Canal HCH, Leiva expresó entre lágrimas: “En mi corazón nunca va a morir mi hijo”, reafirmando el lazo inquebrantable que los unía. Recordó que cada domingo compartían el almuerzo, costumbre que ese día quedó truncada por la ausencia de su hijo. La madre agradeció a los seguidores del tiktoker por el apoyo recibido en estos días de duelo y destacó la calidad humana de Hernán, a quien describió como “un hombre súper especial, respetuoso, él me cuidaba como a una niña”.

La muerte de Hernán Martínez ocurrió tras varios días de hospitalización en Tegucigalpa por las lesiones derivadas de un accidente de tránsito. De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el incidente se debió al exceso de velocidad y a una posible distracción al volante, presuntamente por el uso del teléfono móvil. El informe oficial descartó la intervención de otros vehículos.

El velorio de Hernán Martínez se realizan en la colonia San Manuel, en Cofradía. (Foto: Redes sociales)
El velorio de Hernán Martínez se realizan en la colonia San Manuel, en Cofradía. (Foto: Redes sociales)

La familia informó que el funeral se realiza en la colonia San Manuel, en la residencia de su madre. El sepelio fue programado para el lunes 20 de abril a las 14:00, en el Cementerio General de Cofradía, convocando a familiares, amigos y seguidores para rendir homenaje al joven.

El hecho causó conmoción tanto en la comunidad local como entre quienes seguían su trabajo en plataformas digitales. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de solidaridad, reflejando la cercanía y el aprecio que generó el tiktoker durante su trayectoria.

Hernán Martínez falleció luego de varios días de hospitalización a causa de un accidente de tránsito en Tegucigalpa, provocado por exceso de velocidad y una posible distracción por el uso del teléfono móvil, según confirmaron las autoridades hondureñas. La despedida se realiza en Cofradía, Cortés.

La madre del joven reiteró el agradecimiento a quienes han acompañado a la familia en estos momentos difíciles, asegurando que el recuerdo de su hijo permanecerá vivo en quienes lo conocieron.

El tiktoker hondureño Hernán Martínez falleció tras varios días hospitalizado por un accidente de tránsito en Tegucigalpa. (Foto: redes sociales)
El tiktoker hondureño Hernán Martínez falleció tras varios días hospitalizado por un accidente de tránsito en Tegucigalpa. (Foto: redes sociales)

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente en el que resultó gravemente herido el tiktoker hondureño Hernán Martínez tuvo lugar la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa, en el Distrito Central, cerca de la entrada al cementerio Jacaleapa, según información de Diario El Heraldo.

Según los reportes preliminares, el joven viajaba en un vehículo tipo pick-up en compañía de otras personas cuando se produjo el siniestro. El automóvil impactó contra un árbol por motivos que aún no han sido esclarecidos por las autoridades, lo que provocó que la parte frontal del vehículo quedara completamente destruida.

Tras el choque, varias personas que iban en el mismo automóvil también sufrieron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

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