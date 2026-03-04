El Salvador

El gobierno salvadoreño lanza preenrolamiento para jóvenes de 17 años con miras a elecciones de 2027

Las autoridades han implementado un procedimiento que ofrece a los adolescentes la oportunidad de iniciar los trámites necesarios para obtener su documento de identidad antes de llegar a la mayoría de edad y ejercer sus derecho al sufragio en las próximas elecciones.

El proceso de preenrolamiento electoral
El proceso de preenrolamiento electoral permite a quienes cumplen 18 años antes del 27 de febrero de 2027 tramitar anticipadamente el Documento Único de Identidad (DUI)./(Redes de RNPN)

El gobierno de El Salvador ha puesto en marcha un proceso de preenrolamiento dirigido a jóvenes de 17 años, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 27 de febrero de 2027. Esta medida está diseñada para quienes cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre del presente año y el día de los comicios, permitiendo así su inclusión en el registro electoral de acuerdo con los plazos legales del país.

La iniciativa responde al mandato del artículo 15 del Código Electoral, que establece que el registro electoral se elabora con base en la información contenida en el Documento Único de Identidad (DUI), documento emitido por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El Tribunal Supremo Electoral (TSE), responsable de la elaboración y actualización del registro electoral, se auxilia del RNPN para contar con datos actualizados y confiables sobre los ciudadanos habilitados para votar. Así, el preenrolamiento permite anticipar la tramitación del DUI para quienes alcanzarán la mayoría de edad en el periodo mencionado, asegurando que todos los salvadoreños mayores de 18 años —hasta el 27 de febrero de 2027— estén habilitados para emitir el sufragio.

El director ejecutivo y registrador nacional del RNPN, Fernando Velasco, informó que los jóvenes pueden iniciar el trámite anticipado del DUI hasta el 31 de agosto del año en curso. Para facilitar el acceso, el gobierno ha habilitado 19 oficinas DUICentro en todo el territorio nacional, así como unidades móviles que recorrerán instituciones educativas públicas y privadas, en coordinación con el Ministerio de Educación. Se prevé realizar alrededor de 290 jornadas en diferentes centros estudiantiles, con la meta de abarcar hasta el 60% de la población estudiantil y beneficiar a cerca de 10,000 jóvenes.

El Tribunal Supremo Electoral y
El Tribunal Supremo Electoral y el RNPN colaboran para garantizar un registro electoral actualizado y confiable en El Salvador./(Redes del RNPN)

El proceso es gratuito para quienes soliciten el DUI por primera vez. Los requisitos han sido simplificados: los jóvenes solo deben presentar un documento que permita su identificación, como un carné estudiantil, pasaporte o carné de minoridad. La partida de nacimiento ya no es necesaria, gracias a la modernización del registro civil central a cargo del RNPN. Si el trámite se realiza en uno de los DUICentro a nivel nacional, los jóvenes deben asistir acompañados por sus padres.

Velasco destacó que, al completar el preenrolamiento, los jóvenes podrán acudir al DUICentro de su elección el día que cumplan 18 años para retirar su DUI y quedar automáticamente habilitados para votar. Además, la medida incluye la posibilidad para los salvadoreños residentes en el exterior, permitiendo que jóvenes de la diáspora accedan al proceso en cualquiera de los 25 DUICentro internacionales habilitados.

Impacto institucional y acceso ciudadano

El preenrolamiento anticipado busca fortalecer el acceso de los jóvenes al ejercicio de sus derechos civiles y políticos, evitando que quienes cumplan la mayoría de edad cerca de la fecha de la elección queden excluidos del registro electoral. Según el marco normativo, el DUI es el único documento que acredita al ciudadano para emitir el voto, por lo que su obtención previa resulta fundamental para la participación democrática.

El preenrolamiento también está disponible
El preenrolamiento también está disponible para jóvenes salvadoreños en el exterior, con opción de acudir a 25 DUICentro internacionales, donde se cuenta con todo la tecnología necesaria para la emisión de DUI./(Redes del RNPN)

Las autoridades han hecho énfasis en la importancia de contar con un registro electoral confiable y actualizado, como pilar básico del sistema electoral salvadoreño. El trabajo conjunto entre el TSE y el RNPN, así como la eliminación de requisitos burocráticos, contribuye a agilizar los trámites y a garantizar la inclusión de todos los jóvenes que cumplen con los requisitos legales.

La estrategia del gobierno no solo apunta a facilitar la inscripción electoral, sino también a fomentar la cultura cívica y la participación de las nuevas generaciones en la vida democrática del país. Al eliminar barreras y acercar los servicios a los centros educativos, se promueve una mayor conciencia ciudadana y se asegura que ningún joven quede fuera del padrón por razones administrativas.

Finalmente, el gobierno ha reiterado que el trámite de preenrolamiento estará abierto hasta el 31 de agosto, e invita a los jóvenes y a sus familias a acercarse a los DUICentro o a participar en las jornadas móviles para garantizar su derecho al voto en las elecciones de 2027.

