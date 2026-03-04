El Salvador

Del encierro al arte: Privados de libertad sorprenden con su talento en el Palacio Nacional de El Salvador

Un conjunto de obras realizadas por internos, resultado de un programa de reinserción, será exhibido al público hasta el 3 de abril, con la intención de mostrar la transformación impulsada por el sistema penitenciario salvadoreño

El Palacio Nacional de El Salvador abre la exhibición 'RehabilitArte', una muestra artística creada por privados de libertad bajo el Plan Cero Ocio. (Cortesía: Dirección General de Centros Penales)

El Palacio Nacional de El Salvador abrió este martes sus puertas a la exposición “RehabilitArte”, una muestra de arte creada por privados de libertad y resultado directo del Plan Cero Ocio.

La exhibición, que se extenderá hasta el 3 de abril en San Salvador, fue inaugurada por la Vicepresidencia de la República, Félix Ulloa, junto con el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Centros Penales, posicionando el modelo penitenciario salvadoreño bajo la administración de Nayib Bukele en el foco de atención nacional e internacional.

El Plan Cero Ocio ha redefinido la vida dentro de las cárceles salvadoreñas desde la llegada al poder del presidente Bukele. Según la información proporcionada por centros penales, este enfoque, que sustituyó el tiempo improductivo por formación técnica y creatividad artística, ha transformado el sistema carcelario apoyado en cinco pilares: orden, control, disciplina, rehabilitación y autosostenibilidad.

Desde su implementación, miles de horas de formación han dado lugar a piezas de pintura, alfarería y música, elaboradas principalmente en el Centro Industrial de Santa Ana. Las obras, presentadas al público, se han convertido en símbolo de un proceso de reintegración que la administración considera crucial para erradicar la reincidencia y fortalecer el tejido social.

Según las autoridades, la intención es demostrar que el sistema penitenciario, antes considerado una carga fiscal, puede participar activamente en la economía del país y en la reparación del daño social.

El Gobierno salvadoreño ha organizado la itinerancia de “RehabilitArte” más allá de la capital. Tras la muestra en el Palacio Nacional capitalino, la exposición se trasladará al Teatro Nacional de Santa Ana del 13 de abril al 13 de mayo y al Museo Regional de Oriente (San Miguel) entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Cada sede se convertirá en escaparate del nuevo enfoque penitenciario salvadoreño.

De centros de criminalidad a talleres de formación productiva

La administración Bukele ha presentado la transformación carcelaria no solo como una estrategia de seguridad, sino como un mensaje internacional sobre la capacidad del Estado para recuperar espacios y reconstruir oportunidades desde la disciplina.

Los organizadores han afirmado que lo que fueron antes centros de planificación delictiva han mutado en áreas de capacitación, donde la reparación social y la expresión artística operan como herramientas para la futura reinserción.

El Plan Cero Ocio implementado por el gobierno de Nayib Bukele transforma las cárceles en centros de formación técnica y artística apoyados en cinco pilares clave. (Cortesía: Dirección General de Centros Penales)

El Vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Cultura Raúl Castillo han destacado en la inauguración la importancia de los espacios culturales en la validación pública de los resultados del Plan Cero Ocio.

“Este proyecto permite al privado libertad desarrollar capacidades que le permitan una reinserción a la sociedad mucho más útil. Con el Plan Cero Ocio aprenden oficios como: zapatería, carpintería, panadería y otros, que le van a servir a la personas cuando recuperen la libertad. Así pueden ser productivo y apoyar a su familia. La muestra tiene como objetivo exponer el talento oculto dentro de los centros penales”, comentó Ulloa.

Durante la inauguración, autoridades han subrayado que transformar la vida de los privados de libertad ha requerido un sistema de reglas estrictas, pero también la apertura de oportunidades reales. El proceso, afirman, ha permitido empezar a reconstruir el tejido humano en el país con base en la disciplina y la creatividad.

Al recorrer los pasillos del palacio, el espectador no solo encuentra técnica y color; encuentra la evidencia de que, bajo un sistema de estricta disciplina y oportunidades reales, la rehabilitación es posible.

El ciclo productivo generado por el programa no se limita a la esfera cultural. El Plan Cero Ocio impulsa proyectos nacionales como “Dos Escuelas X Día”, iniciativa mediante la cual los internos fabrican mobiliario escolar, remodelan centros educativos y colaboran en proyectos sociales que benefician a la niñez.

