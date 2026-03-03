Más de una docena de personas lesionadas en accidentes viales en El Salvador

El conductor perdió el control del vehículo e impactó contra una vivienda, dejando otra víctima herida en La Unión. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Al menos 12 personas resultaron lesionadas tras accidentarse el camión en el que se transportaban sobre la carretera hacia Tonacatepeque, en el cantón La Unión, la madrugada de este martes.

Según los informes, el conductor del camión perdió el control de la unidad y terminó colisionando contra una vivienda ubicada en ese sector, dejando como resultado a otra persona con heridas.

Testigos del hecho alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de elementos de Cruz Verde San Martín y de otras instituciones de socorro.

Los socorristas atendieron a las víctimas del percance, quienes presentaban lesiones de diversa gravedad. Todas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas a un centro asistencial de la zona, donde continúan bajo observación médica.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado actual de salud de quienes resultaron más afectados.

Socorristas de Cruz Verde San Martín y otras instituciones asistieron a las víctimas y las trasladaron a un centro asistencial. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

En otro punto del país, se registró otro accidente accidente ocurrido en la Alameda Juan Pablo, frente al parque Centenario, en San Salvador. Un conductor resultó lesionado cuando el vehículo particular que manejaba volcó tras impactar contra los separadores instalados en la vía.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, no se percató de la presencia de estos obstáculos, lo que derivó en la pérdida de control del automóvil y el posterior vuelco. Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al sitio y brindaron asistencia prehospitalaria al conductor, quien fue estabilizado en el lugar. No se reportaron daños a terceros ni la participación de otros vehículos en este siniestro.

Ambos accidentes se suman a una preocupante tendencia al alza en la siniestralidad vial registrada en El Salvador durante 2026. Según las estadísticas oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del año se han contabilizado más de 4.000 accidentes de tránsito en todo el territorio nacional. Como resultado de estos incidentes, 2.556 personas han sufrido diferentes tipos de lesiones y 244 han perdido la vida.

Otro accidente se reportó en la Alameda Juan Pablo de San Salvador con un conductor lesionado. (Foto: Comandos de Salvamento)

Las cifras representan un incremento de entre 30% y 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que evidencia el deterioro de la seguridad vial y la persistencia de conductas de riesgo entre los automovilistas. Las autoridades atribuyen gran parte de los siniestros a la distracción del conductor, que ha provocado 991 accidentes y ha dejado un saldo de 592 lesionados en lo que va de 2026. Otras causas relevantes asociadas a la mortalidad en carretera incluyen el manejo a excesiva velocidad, con 58 fallecidos registrados, y la invasión de carril, responsable de 35 muertes en el mismo periodo.

Durante 2025, el ministerio de salud brindó 14,734 atenciones por siniestros viales, con un promedio diario de 44.11, de las cuales el 72% fueron a hombres y 28% a mujeres. En su mayoría fueron a personas entre los 19 a 25 años seguidos por los de 16 a 18 años.

Las instituciones de socorro y las autoridades de tránsito reiteran el llamado a la población para extremar las precauciones en carretera, evitar el uso del teléfono móvil mientras se conduce y respetar los límites de velocidad y la señalización vial. El objetivo es reducir el número de víctimas y prevenir tragedias como las ocurridas este martes en diferentes puntos del país.