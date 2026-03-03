El Salvador

El tenista Marcelo Arévalo queda varado en Dubái debido a los enfrentamiento en el Medio Oriente

La suspensión de vuelos comerciales tras la escalada del conflicto en Medio Oriente ha obligado a varios atletas, incluido el salvadoreño Arévalo, a extender su estadía en Dubái en medio de un ambiente de creciente tensión.

El atleta salvadoreño compitió en
El atleta salvadoreño compitió en el ATP 500 de Dubái con el croata Mate Pavić./(Foto INDES)

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, considerado el mejor en la historia de El Salvador, se encuentra atrapado en Dubái desde el pasado 28 de febrero, luego de la escalada del conflicto en Medio Oriente que ha provocado el cierre del espacio aéreo de los Emiratos árabes Unidos.

Arévalo, quien había participado en un torneo ATP junto a otros jugadores internacionales en Dubai, permanece a la espera de poder regresar a El Salvador mientras la incertidumbre domina la situación en la región.

El propio Arévalo relató en entrevista con Diario El Salvador que la atmósfera en Dubái se ha vuelto tensa desde que comenzaron los rumores sobre posibles ataques.

“Es más que todo la incertidumbre de no saber cuándo se va a regresar a casa. Pero estamos bien, estamos fuertes, estamos siendo pacientes e informando; nos damos apoyo y eso es importante”, expresó el tenista en entrevista con el medio local. Junto a él, otros jugadores y miembros del staff de diferentes delegaciones deportivas comparten la misma situación, aguardando noticias sobre la reanudación de los vuelos comerciales.

Marcelo Arévalo compartió un encuentro
Marcelo Arévalo compartió un encuentro con Roger Federer durante el Abierto de Dubái, resaltando la inspiración que el suizo representa para nuevas generaciones de tenistas./ (Foto cortesía Marcelo Arévalo).

El cierre del aeropuerto de Dubái, una de las terminales aéreas más transitadas del mundo, ha afectado a miles de viajeros, quienes se han visto obligados a extender su estancia en la ciudad por tiempo indefinido.

Arévalo describió que, previo a la interrupción de los vuelos, en las noches se escuchaban sirenas y se observaban movimientos inusuales en el aeropuerto, lo que aumentó la preocupación de los extranjeros presentes.

La tensión en los Emiratos Árabes Unidos se incrementó tras los ataques lanzados por Irán contra distintos blancos en ciudades como Dubái y Abu Dhabi.

En respuesta, el gobierno emiratí ha tomado diversas medidas para proteger tanto a su población como a los visitantes. Una de las más relevantes es el anuncio de que el Ministerio de Cultura asumirá el pago de las estancias de todos los turistas y viajeros atrapados por la guerra, cubriendo los gastos de alojamiento en hoteles incluso después de que sus reservas hayan expirado.

Durante la temporada 2025, Arévalo
Durante la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron títulos en Indian Wells y Miami Open, afianzando su estatus de élite mundial. /(Cortesía: Marcelo Arévalo)

De acuerdo con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, esta medida busca garantizar que los visitantes permanezcan en lugares seguros hasta que se restablezca el tráfico aéreo. “La orden ejecutiva tiene como objetivo permitir que los visitantes a la nación del Medio Oriente permanezcan en sitios seguros hasta que los vuelos a sus lugares de origen se reanuden”, señalaron fuentes oficiales. Los hoteles en Dubái y Abu Dhabi han recibido la instrucción de permitir que los huéspedes no abandonen sus habitaciones y que sus necesidades básicas sean cubiertas mientras dure la emergencia.

Para Marcelo Arévalo, la prioridad es mantener la calma y estar comunicado tanto con su familia como con su equipo de trabajo. El tenista salvadoreño manifestó que la experiencia ha sido difícil, pero intenta enfocarse en la rutina diaria y en el apoyo mutuo con sus compañeros: “Lo más difícil no es lo material, sino lo mental, pero hay que mantenerse positivo”, dijo en la entrevista con el medio local.

El conflicto regional también ha tenido consecuencias diplomáticas, como el cierre de la embajada de Emiratos árabes Unidos en Irán y el retiro de su embajador, además de reportes de víctimas y heridos por los recientes ataques. La situación sigue siendo volátil, y las autoridades han pedido a los ciudadanos y visitantes que permanezcan atentos a los comunicados oficiales y eviten desplazamientos innecesarios.

Mientras espera una solución, Arévalo continúa entrenando dentro de las posibilidades y mantiene la esperanza de retomar pronto su calendario de competencias internacionales. La incertidumbre sobre la fecha de reapertura del aeropuerto y la evolución de la crisis hace que la situación de los atletas y turistas permanezca en suspenso, aunque la decisión del gobierno emiratí de cubrir los gastos de alojamiento ofrece un alivio temporal en medio de la emergencia.

Temas Relacionados

Marcelo ArévaloDubáiMinisterio de CulturaATP TourConflicto Medio OrienteCierre Espacio Aéreo

