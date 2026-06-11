Tormenta tropical Cristina provoca episodio de calor extremo en Panamá

Las altas temperaturas previstas para esta semana responden a cambios atmosféricos generados por la circulación asociada a la tormenta tropical Cristina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá entró en un nuevo episodio de calor intenso. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas vigente hasta las 6:00 p.m. del 12 de junio de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán jornadas particularmente cálidas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno está asociado a la influencia de la tormenta Cristina, que se desplaza por el Pacífico centroamericano hacia sectores de El Salvador y Guatemala.

Los flujos de viento generados por este sistema están provocando un período seco temporal en Panamá, caracterizado por una disminución de la humedad en diferentes niveles de la atmósfera, menor cobertura nubosa y una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie terrestre.

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Como resultado, se espera un ambiente propicio para temperaturas elevadas y sensaciones térmicas significativamente superiores a los registros habituales. Durante los próximos días, las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C, mientras que la humedad relativa del aire se ubicará entre 57% y 75%.

La tormenta tropical Cristina se desplaza por el Pacífico de Centroamérica, generando cambios en los patrones atmosféricos que favorecen altas temperaturas en Panamá. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

Bajo estas condiciones, la sensación térmica podría alcanzar valores entre 33°C y 39°C, elevando el riesgo de golpes de calor, deshidratación, insolación y calambres, especialmente en personas expuestas durante períodos prolongados o que realicen actividades físicas intensas.

Las áreas bajo vigilancia incluyen las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, la Comarca Emberá, las costas de la Comarca Guna Yala, la Comarca Ngäbe Buglé y sectores costeros de Bocas del Toro.

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El IMHPA advirtió que algunas regiones podrían alcanzar niveles catalogados como de Precaución Extrema, una categoría que incrementa las probabilidades de afectaciones a la salud relacionadas con el calor.

Menos lluvia de la habitual

El episodio de altas temperaturas ocurre en un contexto climático más amplio que podría extenderse durante los próximos meses. Según el Boletín de Pronóstico Climático de junio de 2026, el IMHPA prevé que gran parte del país registre lluvias cercanas o por debajo de los promedios históricos entre junio y agosto.

Para junio se espera una disminución de los acumulados de precipitación en buena parte del territorio nacional, mientras que julio también mostraría un comportamiento cercano o inferior a lo normal, salvo algunas áreas de Bocas del Toro y el norte de Veraguas. En agosto, la tendencia se mantendría especialmente sobre la vertiente del Pacífico, aunque algunas zonas de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y Panamá Este podrían recibir lluvias superiores al promedio.

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Los pronósticos climáticos apuntan a lluvias por debajo de los niveles habituales en varias regiones del país durante los próximos meses. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

Los meteorólogos explican que durante este período son habituales fenómenos como el Veranillo de San Juan, hacia finales de junio, y la Canícula de julio y principios de agosto, períodos secos temporales que interrumpen la temporada lluviosa.

Alerta por El Niño

A este escenario se suma la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que actualmente se encuentra en fase de alerta en Panamá. El IMHPA informó que las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial continúan aumentando y que existe una alta probabilidad de que el fenómeno se consolide durante los próximos meses.

Según el organismo, el índice Niño 3.4 alcanzó recientemente 1.0°C, mientras que el índice Niño 1+2 llegó a 2.1°C, valores que reflejan un calentamiento importante de las aguas del Pacífico oriental.

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Los modelos internacionales coinciden en ese diagnóstico. El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad estima una probabilidad de hasta 98% de presencia de El Niño entre mayo y julio de este año. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calcula una probabilidad de 82% para ese mismo período y de 96% para que continúe durante el invierno boreal 2026-2027.

Infografía sobre el fenómeno de El Niño en 2026, explicando sus causas, los cambios climáticos asociados y los efectos proyectados para Panamá, como sequías, temperaturas elevadas y menor lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque El Niño todavía no ha sido declarado oficialmente, el IMHPA señala que las condiciones actuales apuntan hacia su desarrollo y mantiene vigilancia permanente sobre su evolución.

Históricamente, este fenómeno ha estado asociado en Panamá con reducciones en las precipitaciones, incremento de las temperaturas y mayores presiones sobre los recursos hídricos. La situación es especialmente relevante para un país cuya economía depende en gran medida de la disponibilidad de agua para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal de Panamá.

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Por ahora, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir los avisos meteorológicos oficiales, mientras el país enfrenta una combinación de calor extremo y señales cada vez más claras de un posible evento de El Niño durante la segunda mitad de 2026.