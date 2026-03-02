El Salvador

Alcaldía de San Salvador anunció medidas de ordenamiento más rigurosas en cinco distritos

La administración local ha iniciado una nueva etapa, en la que se incrementará la vigilancia y la fiscalización de las actividades en calles y áreas públicas para responder a las demandas ciudadanas de seguridad y convivencia

Guardar
El impacto del turismo y
El impacto del turismo y grandes eventos convive con historias de libertad inédita para la región. Las familias anhelan que este modelo traspase fronteras, generando debate sobre su viabilidad

El anuncio de la alcaldía de San Salvador Centro sobre la implementación de un ordenamiento más riguroso en los cinco distritos que conforman su jurisdicción marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público, con medidas enfocadas en garantizar a la población calles y áreas comunes libres de obstáculos así como actividades ilegales. La decisión, enmarcada en el Plan Integral de Ordenamiento, busca responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad, accesibilidad, convivencia, mediante la intensificación de la presencia institucional y un endurecimiento en la aplicación de las normativas municipales.

Previamente, la Comuna Central de San Salvador ejecutó más de 1,134,280 acciones operativas, una cifra que ilustra la dimensión de la estrategia de control del espacio público y la capacidad de respuesta del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Esta estadística, proporcionada por la misma administración, destaca el esfuerzo institucional por erradicar prácticas que históricamente han afectado la calidad de vida urbana.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, detalló el alcance de la nueva fase del plan se centraráen los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador donde tendrán una vigilancia permanente. Durán remarcó que la operatividad de la Comuna se mantendrá activa las 24 horas, los siete días de la semana, con énfasis en la fiscalización estricta del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El Plan Integral de Ordenamiento
El Plan Integral de Ordenamiento en San Salvador Centro busca responder a la demanda ciudadana de más seguridad, accesibilidad y convivencia en los cinco distritos municipales. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El despliegue comprende un aumento significativo en el número de operativos de barrido, el refuerzo del patrullaje preventivo y la presencia masiva de agentes del CAM en los puntos identificados como críticos por las autoridades. El objetivo inmediato es intervenir en tiempo real sobre prácticas como la obstaculización de calles o aceras, el estacionamiento indebido de vehículos abandonados y la proliferación de negocios ilegales.

En palabras del alcalde “San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino. Desde que iniciamos nuestra gestión estamos implementando el Plan Integral de Ordenamiento de San Salvador Centro, un esfuerzo permanente y sostenido para garantizar que nuestras calles, aceras y espacios públicos sean para toda la gente”, señaló a través de un comunicado.

La alcaldía de San Salvador
La alcaldía de San Salvador Centro impulsa un plan de ordenamiento urbano para asegurar calles y espacios públicos libres de obstáculos y actividades ilegales. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Sanciones y nuevos frentes de control

Entre las áreas que serán especialmente vigiladas figuran los cobros ilegales por estacionamiento, las ventas sin autorización y los niveles de ruido excesivo que afectan la convivencia urbana. La administración sostuvo que no habrá tolerancia ante estas infracciones en los casos pertinentes, se procederá con el retiro inmediato de obstáculos y la aplicación de multas a quienes incumplan la normativa.

La comuna explicó que la fundamentación de estas acciones reside en la certeza de que el respeto a las leyes locales es “la única vía para construir una ciudad segura, ordenada y con más oportunidades para todos”, argumentando “vamos a retirar esos obstáculos y a multar a los infractores, no vamos a detenernos”.

La efectividad del operativo descansa en la actuación coordinada del CAM.

El alcalde Mario Durán refuerza
El alcalde Mario Durán refuerza la vigilancia permanente en Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador, con operatividad las 24 horas del día y siete días a la semana. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

La administración municipal subrayó que la colaboración ciudadana es un factor clave para consolidar el ordenamiento y extender sus beneficios. Durán invitó a la población a denunciar cualquier conducta que atente contra la paz ciudadana y recordó que el centro de denuncias del CAM permanece accesible los 365 días del año a través del número2204-6800.

“La participación ciudadana es un pilar fundamental para el éxito de este ordenamiento”, manifestó el alcalde. “El espacio público no es de unos pocos, es de todos. Cuando las reglas no se cumplen, quienes pagan las consecuencias son las familias salvadoreñas, peatones, adultos mayores, personas con discapacidad y los comerciantes formales”, concluyó Durán.

Temas Relacionados

San SalvadorCuerpo de Agentes MetropolitanosMario DuránOrdenamiento UrbanoEspacio PúblicoEl Salvador

Últimas Noticias

El gobierno descarta escasez inmediata de combustibles en Guatemala ante conflicto geopolítico en el medio oriente

La administración asegura que la oferta de energéticos es estable a pesar del aumento de precios internacionales por la crisis en Medio Oriente, solicitando medidas responsables a la ciudadanía para reducir posibles impactos económicos en los hogares

El gobierno descarta escasez inmediata

República Dominicana inicia emisión de nueva licencia de conducir con mayores estándares de seguridad

La entrada en vigor del nuevo formato para el permiso vehicular marca un cambio relevante en la protección tecnológica y el manejo estatal de datos personales en el país, así como en la adecuación a prácticas internacionales

República Dominicana inicia emisión de

Guatemala: el eclipse lunar total teñirá de rojo la madrugada del 3 de marzo

El fenómeno ocurrirá en las primeras horas del 3 de marzo de 2026 y podrá observarse plenamente sin riesgos, siempre que se busquen espacios alejados de luces intensas y se permita a los ojos acostumbrarse a la oscuridad

Guatemala: el eclipse lunar total

Centroamérica y el Caribe, bajo la lupa: la región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente en seguridad digital

América Latina y el Caribe supera al resto del mundo en incidentes cibernéticos mientras su inversión en ciberseguridad es 16 veces menor que la de Norteamérica, elevando el riesgo para gobiernos, empresas y ciudadanos

Centroamérica y el Caribe, bajo

Estados Unidos y República Dominicana firman acuerdo de cooperación en salud por más de USD 60 millones

La firma del memorando de entendimiento establece una alianza estratégica en materia sanitaria, impulsando una inversión conjunta destinada a reforzar la capacidad de respuesta nacional y fomentar la sostenibilidad del sistema de salud local

Estados Unidos y República Dominicana

TECNO

Cómo cambiar el volumen de

Cómo cambiar el volumen de cada aplicación por separado en Android: paso a paso

Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

Cómo recuperar el historial de chats en WhatsApp paso a paso

Así queda el calendario de estrenos de Xbox en marzo: RPGs, shooters y clásicos renovados

Tim Cook reveló cómo Steve Jobs lo convenció de trabajar en Apple y salvar a la empresa de la quiebra

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alexis Stone, el

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

Cillian Murphy pone fin a los rumores sobre convertirse en Voldemort: “Mi enfoque actual está en otros proyectos”

El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

La gala de los premios César desmintió suplantación de Jim Carrey en París: “Un tema irrelevante”

MUNDO

Netanyahu visitó una zona alcanzada

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”

Estados Unidos no descartó enviar tropas de tierra a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos ir”

Medios iraníes confirmaron la muerte de la esposa de Khamenei tras el bombardeo del sábado