Alcaldía de San Salvador anunció medidas de ordenamiento más rigurosas en cinco distritos

El impacto del turismo y grandes eventos convive con historias de libertad inédita para la región. Las familias anhelan que este modelo traspase fronteras, generando debate sobre su viabilidad

El anuncio de la alcaldía de San Salvador Centro sobre la implementación de un ordenamiento más riguroso en los cinco distritos que conforman su jurisdicción marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público, con medidas enfocadas en garantizar a la población calles y áreas comunes libres de obstáculos así como actividades ilegales. La decisión, enmarcada en el Plan Integral de Ordenamiento, busca responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad, accesibilidad, convivencia, mediante la intensificación de la presencia institucional y un endurecimiento en la aplicación de las normativas municipales.

Previamente, la Comuna Central de San Salvador ejecutó más de 1,134,280 acciones operativas, una cifra que ilustra la dimensión de la estrategia de control del espacio público y la capacidad de respuesta del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Esta estadística, proporcionada por la misma administración, destaca el esfuerzo institucional por erradicar prácticas que históricamente han afectado la calidad de vida urbana.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, detalló el alcance de la nueva fase del plan se centraráen los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador donde tendrán una vigilancia permanente. Durán remarcó que la operatividad de la Comuna se mantendrá activa las 24 horas, los siete días de la semana, con énfasis en la fiscalización estricta del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El Plan Integral de Ordenamiento en San Salvador Centro busca responder a la demanda ciudadana de más seguridad, accesibilidad y convivencia en los cinco distritos municipales. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El despliegue comprende un aumento significativo en el número de operativos de barrido, el refuerzo del patrullaje preventivo y la presencia masiva de agentes del CAM en los puntos identificados como críticos por las autoridades. El objetivo inmediato es intervenir en tiempo real sobre prácticas como la obstaculización de calles o aceras, el estacionamiento indebido de vehículos abandonados y la proliferación de negocios ilegales.

En palabras del alcalde “San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino. Desde que iniciamos nuestra gestión estamos implementando el Plan Integral de Ordenamiento de San Salvador Centro, un esfuerzo permanente y sostenido para garantizar que nuestras calles, aceras y espacios públicos sean para toda la gente”, señaló a través de un comunicado.

La alcaldía de San Salvador Centro impulsa un plan de ordenamiento urbano para asegurar calles y espacios públicos libres de obstáculos y actividades ilegales. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Sanciones y nuevos frentes de control

Entre las áreas que serán especialmente vigiladas figuran los cobros ilegales por estacionamiento, las ventas sin autorización y los niveles de ruido excesivo que afectan la convivencia urbana. La administración sostuvo que no habrá tolerancia ante estas infracciones en los casos pertinentes, se procederá con el retiro inmediato de obstáculos y la aplicación de multas a quienes incumplan la normativa.

La comuna explicó que la fundamentación de estas acciones reside en la certeza de que el respeto a las leyes locales es “la única vía para construir una ciudad segura, ordenada y con más oportunidades para todos”, argumentando “vamos a retirar esos obstáculos y a multar a los infractores, no vamos a detenernos”.

La efectividad del operativo descansa en la actuación coordinada del CAM.

El alcalde Mario Durán refuerza la vigilancia permanente en Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador, con operatividad las 24 horas del día y siete días a la semana. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

La administración municipal subrayó que la colaboración ciudadana es un factor clave para consolidar el ordenamiento y extender sus beneficios. Durán invitó a la población a denunciar cualquier conducta que atente contra la paz ciudadana y recordó que el centro de denuncias del CAM permanece accesible los 365 días del año a través del número2204-6800.

“La participación ciudadana es un pilar fundamental para el éxito de este ordenamiento”, manifestó el alcalde. “El espacio público no es de unos pocos, es de todos. Cuando las reglas no se cumplen, quienes pagan las consecuencias son las familias salvadoreñas, peatones, adultos mayores, personas con discapacidad y los comerciantes formales”, concluyó Durán.