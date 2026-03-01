El Salvador

El Teatro Luis Poma enciende la temporada 2026 con el estreno de “Apagón” y el regreso de “Toc Toc” a las tablas salvadoreñas

El Teatro Luis Poma revela un nutrido ciclo escénico de catorce obras, combinando producciones propias con montajes internacionales, destacando la diversidad y la profesionalización de los artistas locales en la escena salvadoreña.

Integrantes del reparto de “Toc
Integrantes del reparto de “Toc Toc” preparan su retorno al escenario para la séptima temporada consecutiva./(Teatro Luis Poma)

La temporada 2026 del Teatro Luis Poma iniciará el próximo 12 de marzo con dos comedias en el primer acto, una de ellas es una producción propia inédita, según confirmó a Infobae el director del Teatro, Roberto Salomón. El ciclo teatral contempla un total de 14 obras que serán presentadas en tres actos, con una parrilla que integra piezas nacionales e internacionales y que busca, en palabras del director, “profesionalizar el arte escénico en El Salvador”.

Durante una conversación con Infobae, Salomón detalló que la temporada arrancará con el estreno de Apagón, una obra escrita por el dramaturgo británico Peter Shaffer, que regresa a los escenarios salvadoreños tras varias décadas de ausencia. “La primera es un estreno absoluto, es una obra que no se ha hecho aquí en creo que sesenta años. La obra se llama ‘Apagón’ y es de Peter Shaffer, un inglés”, explicó el director. El montaje contará con un elenco de ocho actores y se presentará entre el 12 y el 29 de marzo.

Apagón narra la historia de un escultor ambicioso que organiza una velada para atraer a un millonario interesado en adquirir su obra, hasta que un inesperado corte de energía desencadena una serie de equívocos y situaciones cómicas en las que se van revelando secretos. El elenco está conformado por Paolo Salinas, Analú Dada, Paola Miranda, Naara Salomón, Regina Cañas, Óscar Guardado, Boris Barraza y Miguel Amador. La escenografía corre a cargo de Roberto Baiza y Mercedes Barías.

El elenco de “Toc Toc”
El elenco de “Toc Toc” regresa nuevamente al escenario del Teatro Luis Poma, por séptimo año consecutivo./(Teatro Luis Poma)

La segunda puesta en escena será "Toc Toc", una comedia francesa que se reestrenará en el escenario del Luis Poma por séptimo año consecutivo, nuevamente bajo la dirección de Salomón. “Es el reestreno de ‘Toc Toc’, ya desde hace siete años seguidos con el mismo elenco, maravilloso”, indicó el director durante una entrevista con Infobae. Esta pieza, que aborda las vivencias de seis personas con trastornos obsesivos compulsivos reunidas en la sala de espera de un médico, se presentará del 30 de abril al 10 de mayo.

Cómo se estructura la temporada teatral

De acuerdo con Salomón, la temporada 2026 se dividirá en tres actos. El primero, que incluye las dos comedias anunciadas, ya se encuentra confirmado, mientras que los detalles del segundo y tercer acto serán divulgados después de Semana Santa y antes de las vacaciones de agosto, respectivamente. Salomón precisó que cada uno de los actos posteriores albergará seis obras, reuniendo así un total de catorce piezas, entre las que destacan cuatro producciones propias del Teatro Luis Poma y diez montajes invitados.

Respecto a los criterios de selección, Salomón remarcó que la programación busca mostrar lo más destacado de la creación escénica salvadoreña, junto a propuestas internacionales. “Uno de los criterios es que ya era tiempo de crear una nueva producción propia. La misión del teatro es presentar todo lo que se haga de calidad en El Salvador, con miras hacia la profesionalización artística, entonces hemos tenido mucho de dónde escoger”, dijo el director.

La temporada teatral 2026 se
La temporada teatral 2026 se estructura en tres actos, contando con catorce obras, entre ellas cuatro producciones propias y diez montajes invitados nacionales e internacionales./(Teatro Luis Poma)

La temporada abarca diferentes géneros, con una presencia mayoritaria de obras de origen salvadoreño. “Hay sátiras, críticas, comedias, testimoniales. Hay muchas obras salvadoreñas y también internacionales”, confirmó Salomón. También anticipó que la mayor parte de la programación estará integrada por grupos y artistas nacionales, aunque la sala recibirá al menos una compañía internacional.

Expectativas

Sobre la expectativa personal ante el lanzamiento del ciclo, Salomón confesó: “Ahorita con nervios, porque estoy dirigiendo lo que va a ser un estreno y uno nunca sabe cómo van a resultar las cosas. Aún con toda la experiencia del mundo, uno siempre está diciendo: ‘Ay, ¿y si esta vez no funciona?’”.

El Teatro Luis Poma mantiene su compromiso de fortalecer la escena teatral salvadoreña y proporcionar un espacio de exhibición para artistas locales. Salomón destacó la colaboración junto a otras agrupaciones teatrales y el impulso al desarrollo profesional del talento nacional. La temporada 2026 se perfila como un escenario de encuentro para la diversidad de propuestas escénicas del país y la región.

