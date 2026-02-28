El Salvador

Embajada salvadoreña en Emiratos Árabes Unidos activa números de emergencia ante tensión en Medio Oriente

Las personas salvadoreñas que residen o pasan por la región cuentan con nuevos canales de ayuda inmediata, una respuesta a la actual situación y a la instrucción nacional de priorizar el resguardo ciudadano fuera del país

La Embajada de El Salvador
La Embajada de El Salvador en Emiratos Árabes Unidos difune sus números de contacto para asistencia consular directa ante la inestabilidad en Medio Oriente. (Cortesía: The New York Times)

En respuesta a la creciente volatilidad que atraviesa Medio Oriente, el Gobierno de El Salvador, a través de su Embajador ante los Emiratos Árabes Unidos, Gerardo Pérez, ha oficializado la activación de una red de asistencia consular directa para sus connacionales en la zona. La medida busca garantizar una comunicación inmediata y segura ante cualquier eventualidad derivada de la situación geopolítica actual, priorizando la protección de los ciudadanos salvadoreños en el exterior.

El comunicado, emitido por la representación diplomática, pone a disposición de la comunidad salvadoreña tres vías principales de contacto para situaciones de urgencia. Esta acción se enmarca en la estrategia de asistencia “Consulado Virtual” y diplomacia proactiva que el país ha fortalecido en los últimos años.

Los canales de apoyo establecidos son los siguientes:

  • Línea de emergencia directa: Tel. +971 50 734 4129 (disponible para llamadas locales en la región).
  • Consulado Virtual: Soporte vía WhatsApp y llamadas al número +503 7070 1071.
  • Correo electrónico oficial: embajadasv.eau@rree.gob.sv para consultas y trámites de protección consular.

La Embajada ha instado a los salvadoreños residentes o en tránsito por los Emiratos Árabes Unidos y zonas aledañas a mantener sus documentos de identidad actualizados y a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Cancillería.

Números de emergencia para los
Números de emergencia para los salvadoreños ante inestabilidad en Medio Oriente. (Cortesía: ante la inestabilidad en Medio Oriente)

Impacto del conflicto en Medio Oriente

La región de Medio Oriente enfrenta actualmente un periodo de tensiones multidimensionales que involucran a diversos actores estatales y no estatales.

Tras semanas de violencia extrema en Gaza y el Líbano, la crisis en Medio Oriente ha escalado hoy, 28 de febrero de 2026, a un punto de no retorno con el lanzamiento de la operación conjunta “Epic Fury” por parte de Estados Unidos e Israel, quienes han ejecutado bombardeos masivos sobre múltiples ciudades de Irán. incluyendo Teherá, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen y desmantelar su programa nuclear.

El número de las alumnas que perdieron la vida por ataques israelíes contra una escuela primaria femenina en la provincia iraní de Hormozgán (sur) ascendió a 85, informó la agencia de noticias Tasnim citando a las autoridades locales.

Este bombardeo forma parte de un ataque masivo que ha afectado a varias provincias de Irán (incluyendo Teherán, Isfahán y Tabriz). El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel han confirmado la operación, indicando que el objetivo es neutralizar las capacidades militares del régimen iraní.

"Escombros y daños estructurales en
"Escombros y daños estructurales en áreas urbanas tras las incursiones aéreas de la operación "Furia Épica". (Cortesía: AP News)

Esta ofensiva sin precedentes ha provocado una respuesta inmediata de Irán, que ha disparado oleadas de misiles y drones contra bases estadounidenses y aliados en la región, impactando significativamente en el hotel de lujo Fairmont The Palm en Dubái, donde se reportan incendios y heridos, mientras el mundo observa con alarma cómo las amenazas de una “guerra regional” de Ali Khamenei se materializan en un conflicto que ya afecta directamente a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y el Líbano.

Impacto en Centroamérica

Otros países de la región, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, también han emitido pronunciamientos instando a la desescalada de violencia y reforzando sus propios mecanismos de asistencia consular. La principal preocupación para el istmo centroamericano, además de la seguridad de sus ciudadanos, radica en el impacto económico colateral.

Debido a la inestabilidad en las zonas de producción y transporte de hidrocarburos, analistas internacionales advierten que el conflicto podría propiciar un alza significativa en los precios internacionales del gas y el petróleo. Para las economías centroamericanas, esto se traduce en una presión inflacionaria sobre los costos de transporte y servicios básicos, lo que obliga a los gobiernos a mantener esquemas de vigilancia económica y subsidios preventivos.

Con la activación de estos canales de ayuda, El Salvador pretende asegurar que su red consular esté preparada para actuar ante la complejidad del panorama internacional.

Temas Relacionados

El SalvadorEmiratos Árabes UnidosMinisterio de Relaciones ExterioresNayib BukeleSeguridad CiudadanaAsistencia Consular

