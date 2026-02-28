El Salvador

El TSE inicia campaña de promoción del voto en el exterior para elecciones 2027 en El Salvador

El organismo electoral desarrolla campañas informativas enfocadas en difundir los mecanismos de sufragio y la importancia de la participación de salvadoreños radicados fuera del país en los próximos comicios.

Guardar
El ente colegiado inicia la
El ente colegiado inicia la promoción del voto en el extranjero, previo a los comicios de febrero de 2027./ (TSE)

El Tribunal Supremo Electoral inició el 27 de febrero la fase de promoción del voto en el extranjero, que abarca dos campañas: una nacional y otra internacional. Ambas tienen como objetivo informar sobre la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero (LEESE), los sistemas de votación y fomentar la participación, según fuentes internas.

“Será una campaña en el país sobre la Ley especial y la divulgación institucional sobre la misma ley”, afirmó una fuente.

De acuerdo con el calendario electoral, el 27 de febrero se suspendería el proceso de modificación de residencia en el Registro Electoral para ciudadanos, dando paso a la campaña nacional sobre la LEESE y el llamado a la participación de los salvadoreños residentes en el extranjero.

Tras la prórroga otorgada por la Asamblea Legislativa para la modificación de residencia en el Registro Electoral, los salvadoreños tienen ahora hasta el 26 de abril para completar este trámite. Mientras se mantiene abierto este proceso, la institución despliega en paralelo la campaña de promoción del voto en el extranjero.

“En la campaña del país se hablará de los sistemas de votación y se motivará al voto. La divulgación institucional será toda la producción interna que realizará el área de Comunicaciones sobre la ley especial”, explicó la fuente, quien además mencionó que el ente colegiado deberá empezar pronto con el proceso de contratación de una agencia de publicidad para ambas campañas.

Votantes salvadoreños hicieron cola en
Votantes salvadoreños hicieron cola en la puerta del consulado del país en Madrid para las elecciones de 2024. /(EFE/ Macarena Soto)

Sobre la contratación de la empresa encargada del voto en el extranjero indicó que la Unidad de Compras aún no ha iniciado el proceso.

Preparativos y presupuesto extraordinario para 2027

En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $172.1 millones de presupuesto extraordinario para la organización de las elecciones de 2027, que serán inéditas en el país ya que por primera vez se elegirá un gobierno para seis años.

El primer bloque de dicho presupuesto, $125.3 millones, cubrirá gastos de la jornada electoral unificada, que incluirá elecciones presidenciales, legislativas y municipales. De este monto, $802,200 fueron asignados a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), responsable de supervisar el proceso.

Los legisladores también aprobaron un segundo decreto en diciembre de 2025, que contemplaba $46.7 millones para el Presupuesto Especial Extraordinario 2025-2027 dirigido al Sufragio en el Extranjero. Este fondo garantizará la implementación de las dos modalidades de votación: remoto por internet y electrónico presencial para los votantes fuera del país.

El decreto establece que el TSE requiere estos recursos para contratar a la empresa encargada del sistema de votación remota y electrónica. Además, parte del presupuesto se destinará a la transmisión de resultados, el desarrollo de software para registrar y actualizar el padrón electoral, así como la contratación de auditorías independientes que fiscalizarán a la compañía responsable de los sistemas tecnológicos.

La salvadoreña Alexandra (d) posó
La salvadoreña Alexandra (d) posó junto a su pareja tras votar en las elecciones de El Salvador desde el Consulado de la capital española./ (EFE/Macarena Soto)

La experiencia electoral del voto exterior en 2024

En 2024, el TSE reportó la participación de 331,756 salvadoreños que ejercieron el sufragio en el extranjero mediante el voto electrónico, cifra que incluye el sufragio remoto por internet y el presencial.

El informe oficial detallaba que 242,110 ciudadanos votaron a través de la plataforma en línea que estuvo activa durante 30 días, desde el 6 de enero hasta la tarde del 4 de febrero. La modalidad de voto electrónico presencial, aplicada en 81 centros instalados fuera del territorio salvadoreño, sumó 89,646 votantes. La mayoría que eligió esta alternativa residía en el continente americano, donde se registraron 82,337 personas, principalmente en Estados Unidos (72,856).

El costo del proceso de voto electrónico para salvadoreños en el extranjero fue considerable. Diversos medios locales informaron que el TSE desembolsó un total de $32,012,918, lo que representa $96.50 por cada voto emitido fuera del país. La empresa española Indra Soluciones fue contratada para la implementación técnica, con un monto de $26,047,224.87, incluyendo alquiler y operación de las máquinas de votación. A su vez, la firma CGTS Corp recibió $4,392,310 para auditar el registro de votantes, el sistema electoral y el escrutinio. Además, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) participó como entidad auditora, percibiendo $210,640.

El organismo electoral contó con un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de $59,066,690 para organizar el voto electrónico. Finalmente, el gasto total fue de un poco más de $32 millones, lo que generó un ahorro de $27,053,771.77 respecto al presupuesto asignado.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralEl SalvadorAsamblea LegislativaLey Especial del Sufragio en el ExtranjeroVoto Electrónico ExteriorPresupuesto Electoral

Últimas Noticias

Partido de Gobierno en Honduras conmemora 124 años de fundación con llamados a la unidad, autocrítica y renovación

El Partido Nacional de Honduras celebró su aniversario número 124 con un acto cargado de simbolismo, centrado en la necesidad de renovación interna y el desafío de recuperar la confianza ciudadana.

Partido de Gobierno en Honduras

La Asamblea Legislativa recibe propuesta de reforma para permitir reelección consecutiva en Costa Rica

El proyecto promovido por legisladores cercanos al Ejecutivo busca modificar el actual marco constitucional, que obliga a esperar ocho años tras un primer mandato, generando división de opiniones en el entorno político y social

La Asamblea Legislativa recibe propuesta

EE. UU. reporta arrestos clave de pandilleros y estafadores salvadoreños en tres estados

Las operaciones federales recientes, impulsadas por agencias de inmigración, resultaron en detenciones clave y condenas prolongadas, tras una serie de investigaciones coordinadas con organismos policiales estadounidenses

EE. UU. reporta arrestos clave

El Canal de Panamá estrena portal de empleos en plena etapa de expansión e inversiones

La plataforma integra etapas de reclutamiento desde la publicación hasta la contratación e inducción

El Canal de Panamá estrena

La Fiscalía de El Salvador supervisa destrucción de 398 kilos de cocaína incautados en Playa Toluca

Un cargamento valuado en más de diez millones de dólares fue destruido bajo vigilancia de autoridades antidrogas, mientras se mantiene abierta una investigación judicial sobre conexiones internacionales y posibles cómplices detenidos en el operativo

La Fiscalía de El Salvador

TECNO

Qué celulares llegan en marzo

Qué celulares llegan en marzo de 2026: lanzamientos confirmados y rumores

Por qué las baterías de sodio podrían ser la próxima gran revolución energética

Tecnología y educación de la mano: así es el sistema que impulsa un nuevo modelo de aprendizaje con IA

Por qué el iPhone se ha convertido en el primer celular certificado para secretos militares en Europa

Elon Musk da un golpe bajo a OpenAI: “Nadie se suicidó por culpa de Grok”

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Garner, Ben Affleck y

Jennifer Garner, Ben Affleck y Jennifer Lopez: cómo logran la armonía en una familia ensamblada de Hollywood

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

¿La dinastía Russell-Hawn en el MonsterVerse? Kurt imagina a Goldie, Kate, Oliver y Meredith enfrentado a monstruos legendarios

Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

MUNDO

Por qué los alces son

Por qué los alces son el verdadero peligro de Alaska y cómo evitarlos

Proteínas, grasas y cafeína: la dieta que eligieron los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Estados Unidos inicia proceso legal para confiscar el Skipper y los 2 millones de barriles de petróleo vinculado a Irán y Venezuela

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

Mientras crece la tensión con Irán, el ejército de Estados Unidos incrementa su presencia aérea en una base saudí