El Salvador

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2026 comienza su etapa piloto en El Salvador

El Banco Central de Reserva (BCR) desarrolla un operativo en los catorce departamentos del país para recolectar información que permitirá renovar indicadores como el índice de precios al consumidor y la canasta básica, esenciales para la política económica nacional

Una persona utiliza una tableta
Una persona utiliza una tableta con la aplicación ENIGH 2026, parte de la prueba piloto lanzada por el BCR para recopilar datos sobre los hábitos de ingresos y gastos de las familias salvadoreñas. (Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador anunció este jueves una prueba piloto de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2026 para recolectar información sobre los patrones actuales de consumo de las familias salvadoreñas. Esta iniciativa recorre los catorce departamentos del país y tiene como objetivo actualizar los datos que sirven de base para indicadores económicos clave.

Según lo comunicado por el BCR, la información obtenida permitirá ajustar la Canasta Básica y el índice de Precios al Consumidor (IPC), herramientas para la política económica nacional. Durante siete días consecutivos, personal identificado del Banco Central de Reserva visitará una muestra representativa de hogares en todo el territorio nacional.

Las visitas incluyen la aplicación de cuestionarios diseñados para ser claros y fáciles de responder, con el fin de obtener datos precisos sobre los gastos en alimentos, servicios, educación, salud y transporte, entre otros rubros. La entidad explicó que la logística del operativo contempla la evaluación del contenido de la encuesta, el funcionamiento del aplicativo digital y la organización del despliegue en campo.

La participación de los hogares es voluntaria y el personal encargado de la encuesta está debidamente identificado. La institución indicó que ante cualquier duda, los ciudadanos pueden comunicarse al número de WhatsApp 7125-6737 para confirmar la autenticidad de los encuestadores o recibir asistencia relacionada con la ENIGH 2026.

El Gobierno quiere saber en qué gastan el dinero los salvadoreños

Entre los objetivos de esta actualización se encuentra determinar con precisión en qué gastan actualmente los hogares salvadoreños, lo que permitirá ajustar periódicamente la Canasta Básica y el índice de Precios al Consumidor. La información derivada de la encuesta se empleará en la elaboración de políticas públicas.

Este proceso forma parte de los esfuerzos institucionales del Banco Central de Reserva por mantener actualizadas las estadísticas económicas y adaptar las mediciones a los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad salvadoreña.

El BCR ha reiterado que la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes está garantizada y que los datos recopilados solo se utilizarán para fines estadísticos.

Estos datos permitirán comprender la realidad económica de las familias, influyendo en la toma de decisiones sobre políticas públicas y en la elaboración de medidas económicas. La institución señaló en su comunicación oficial: “Tu realidad es la base para las decisiones del futuro”.

Más encuestas nacionales

Esta encuesta se suma a otras que ha lanzado el Banco Central este año. En enero pasado, desplegó varios equipos a nivel nacional para realizar una serie de operativos estadísticos en distintos municipios del país, abarcando encuestas en áreas clave como cartografía, hogares, turismo, economía y precios.

Entre esos sondeos está la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), la cual abarcó localidades de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Esta encuesta recopila información sobre condiciones de vida, empleo, educación y otros factores sociales.

Las acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la base de datos nacionales y mejorar la toma de decisiones públicas, según comunicó el Banco Central de Reserva.

