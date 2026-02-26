El Salvador

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

La aplicación de sistemas inteligentes permite una gestión anticipada y más eficiente en la red eléctrica salvadoreña, favoreciendo la adaptación a demandas cambiantes y potenciando oportunidades para el desarrollo económico y la inversión internacional

Las aplicaciones de IA permiten
Las aplicaciones de IA permiten a ETESAL apoyar la gestión del sistema energético salvadoreño./(Foto: redes del CECACIER)

La implementación de inteligencia artificial se filtra en el sector energético de El Salvador para planificar, predecir y modernizar los sistemas de transmisión, consolidando al país como un referente regional. Así lo afirmó Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal), quien resaltó el avance tecnológico del país.

En entrevista de Diálogo 21, de Grupo Megavisión, Núñez aseguró que El Salvador se posiciona como líder en la integración de tecnología del sector eléctrico. Núñez precisó que desde la llegada del presidente Nayib Bukele en 2019, el país ha realizado inversiones en diversificación y modernización energética. “El Salvador es referente en el tema energético. El presidente Bukele comenzó a trabajar en la diversificación con la entrada de Energía del Pacífico, una inversión de más de $1,000 millones y más de 300 megavatios instalados”, detalló Núñez.

“Definitivamente, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que viene a solucionar diferentes problemas. ¿Y, cómo lo soluciona? A través del análisis y predicción”, dijo Núñez. En ese marco, el funcionario aseguró que la empresa está “trabajando en la implementación” de aplicativos “muy importantes como la predicción” o que puedan “correr programas para hacer consultas”.

Núñez mencionó la importancia de usar inteligencia artificial en sistemas de planificación y expansión de la red eléctrica. Sostuvo que están utilizando esta tecnología para la planificación del sector eléctrico, incorporando variables de crecimiento en vivienda, turismo e industrias, lo que permite predecir escenarios y orientar inversiones. Esta metodología, según Etesal, facilita una gestión más eficiente y resiliente frente a desafíos como sequías o cambios en la demanda.

El presidente de Etesal participó
El presidente de Etesal participó esta mañana en la entrevista Diálogo de Grupo Megavisión./(Redes de Grupo Megavisión)

Durante el espacio televisivo, Núñez también indicó que se ha incluido una ponencia sobre inteligencia artificial en el evento del CECACIER 2026, que tendrá lugar del 2 al 6 de marzo en El Salvador.

Una de las conferencias abordará las experiencias de países de la región y mercados más avanzados, donde la inteligencia artificial ya se implementa para predecir consumos, automatizar operaciones y resolver contingencias en tiempo real. Núñez destacó que en los foros internacionales, todos los países están comenzando a aplicar inteligencia artificial en el sector eléctrico, especialmente en la operación y la predicción.

Uno de los casos más emblemáticos de adopción tecnológica en El Salvador es DoctorSV, una aplicación basada en inteligencia artificial lanzada por el presidente Nayib Bukele el 13 de noviembre de 2025. Esta plataforma, diseñada en principio para el sector salud, permite a los médicos acceder a consultas asistidas por IA y ha alcanzado a miles de salvadoreños. Núñez subrayó que este ejemplo demuestra la capacidad del país para implementar soluciones de alto impacto social y tecnológico.

SOBRE LA MATRIZ ENERGÉTICA SALVADOREÑA

El presidente de Etesal afirmó que “El Salvador genera condiciones favorables para la inversión, no solo por la seguridad física y jurídica, sino también por la diversificación de su matriz energética”. El país cuenta con fuentes hídricas, gas, energía solar y eólica, lo que ha evitado racionamientos incluso en periodos de sequía, a diferencia de otros países de la región.

El país cuenta con una
El país cuenta con una matriz energética diversificada bajo la administración del presidente Nayib Bukele. (Cortesía: ETESAL)

La interconexión regional, a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), refuerza la importancia de la innovación en transmisión, según Núñez. Cada avance en la red salvadoreña repercute en la estabilidad y eficiencia del sistema regional. La visión del gobierno y la articulación entre actores públicos y privados han consolidado a El Salvador como modelo competitivo en energía e innovación tecnológica.

El desarrollo de nuevas líneas de transmisión, la expansión de subestaciones y la apertura a la inversión extranjera conforman la hoja de ruta de Etesal para los próximos años. Según Núñez, completar los anillos eléctricos en las zonas occidental y oriental, así como construir una nueva línea de 230 kilovoltios, incrementará la capacidad y eficiencia del sistema, garantizando un suministro constante para acompañar el crecimiento habitacional, industrial y tecnológico del país.

