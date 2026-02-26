El Salvador

El hospital veterinario “Chivo Pets” cumple cuatro años de servicio en El Salvador

Las instalaciones han atendido a una variedad de especies domésticas, generando reconocimiento entre residentes que valoran la labor médica proporcionada desde 2020 en distintas regiones salvadoreñas

Un peluquero canino profesional recorta el pelo de un perro blanco pequeño en una mesa de aseo. (Chivo Pets)

El hospital veterinario Chivo Pets conmemoró este jueves su cuarto aniversario. Durante estos cuatro años, la institución ha brindado atención a miles de animales en El Salvador, resaltando la importancia de la salud y del vínculo familiar.

Desde su apertura, Chivo Pets ha sido escenario de recuperaciones que han fortalecido el agradecimiento de numerosas familias a lo largo del país.

“Millones de atenciones nos impulsan a seguir cambiando vidas en todo el país. Gracias por confiar y por permitirnos ser parte del bienestar de sus mascotas”, anunció el hospital a través de sus redes sociales como muestra de festejo.

Su inauguración

Desde el 26 de febrero de 2022, Chivo Pets, el hospital veterinario impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, brinda servicios médicos de calidad para animales de compañía en El Salvador, facilitando el acceso para las familias y garantizando atención especializada.

El hospital opera bajo la Ley Especial de Bienestar Animal, que reconoce y protege los derechos de las mascotas, así como su acceso a servicios veterinarios. Las instalaciones permiten hospitalizar a más de 200 mascotas de manera simultánea, y entre los servicios disponibles está la opción de consultar la evolución médica a través de la línea telefónica 195, activa las 24 horas durante toda la semana.

El director de Chivo Pets, Melvyn Rogel, explicó en su inauguración cómo la responsabilidad con las mascotas es un compromiso familiar. “Tener una mascota no solo es tener un perrito o gatito en casa. Implica estar al cuidado de sus vacunas, controles médicos; implica el compromiso y cariño de la familia con ellos”. Rogel detalló también que el 80 % de las atenciones corresponde a perros criollos (muchos de ellos rescatados), aunque el hospital atiende a todos los animales de compañía.

Tuvo un cierre, pero fue de 24 horas por solicitud ciudadana

En marzo de 2025, tras un tweet Bukele anunció el cierre del hospital veterinario y del Instituto de Bienestar Animal (IBA). Bukele, tras un día, anunció la reapertura de Chivo Pets y la ampliación de su presupuesto, tras recibir masivos mensajes públicos que pedían detener el cierre comunicado un día antes. El hospital veterinario tenía prevista una asignación de USD 10 millones para 2025.

A lo largo de tres años, Chivo Pets brindó atención a más de 3.600 pacientes. La decisión de revertir el cierre ocurrió después de una oleada de solicitudes ciudadanas para mantener el servicio, que contrastaron con el informe inicial presentado al presidente. Este informe recopiló un año de opiniones en redes sociales y concluyó que existían “cientos de quejas” y críticas sobre tiempos de espera.

Bukele señaló que, aunque muchas personas suelen expresar sus críticas en público, “también es importante expresar lo bueno, porque de lo contrario, todos terminamos creyendo que un proyecto no sirve, aunque en realidad sea apreciado en silencio por la mayoría, como claramente ocurrió con Chivo Pets”. La reapertura del centro médico fue celebrada de forma masiva por los ciudadanos a través de comentarios de redes sociales.

Este centro de atención veterinaria y zootecnista recibió $10 millones para su funcionamiento en 2026, según la Ley de Presupuesto General.

