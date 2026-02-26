El Salvador

BCIE aprueba USD 185 millones para mejorar sistema de agua en San Salvador

La iniciativa contempla intervenciones integrales en captación, tratamiento y distribución, beneficiando directamente a más de 156,000 habitantes y mejorando el acceso al recurso básico en el Área Metropolitana de San Salvador

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó este 25 de febrero un financiamiento por USD 185 millones para modernizar el sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El proyecto, denominado “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa”, será ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y tiene como objetivo transformar la cadena de suministro en siete distritos de San Salvador y La Paz.

La brecha en el acceso al agua potable ha marcado la historia reciente del área metropolitana salvadoreña. Según datos presentados por BCIE, antes de la aprobación de este financiamiento el acceso al recurso en la zona de influencia apenas alcanzaba el 61.5 %.

Con el nuevo proyecto, la institución financiera regional proyectó que el acceso subirá al 100 %; una cifra inédita que permitirá el acceso universal al agua potable por primera vez en la región.

El diseño del plan contempla la intervención integral de la red: se construirán y rehabilitarán 25 obras de captación, se edificará una nueva planta de tratamiento, Joya Grande, con capacidad de 650 litros por segundo, y se instalarán más de 37 kilómetros de tubería.

Además, el programa prevé crear 25,000 nuevas conexiones domiciliarias equipadas con micromedidores, implementar sistemas de telemetría para monitoreo en tiempo real, y modernizar el laboratorio central de calidad de agua de ANDA para efectuar análisis de patógenos mediante tecnología de biología molecular.

El BCIE fija la meta: acceso universal llega al 100 % en siete municipios

El proyecto beneficiará directamente a más de 156,000 habitantes, de los cuales el 52,8 % son mujeres. Los distritos que serán beneficiados específicamente pertenecen al sistema Guluchapa, que son los siguientes:

  • Soyapango
  • Ilopango
  • Santo Tomás
  • San Marcos
  • Santiago Texacuangos
  • Olocuilta
  • San Francisco Chinameca.

El impacto social fue señalado como uno de los motivos centrales del financiamiento aprobado por el BCIE.

“Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de El Salvador y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, asegurando el acceso a servicios básicos esenciales como el agua potable”, apuntó el banco en un comunicado.

La operación incluye la construcción de siete nuevos tanques de almacenamiento y la rehabilitación de la infraestructura existente, con énfasis en la incorporación de tecnología de monitoreo que permitirá una gestión más eficiente y transparente. Se reforzarán los controles de calidad en cada etapa del proceso de abastecimiento, desde la captación hasta la distribución domiciliaria.

Al mismo tiempo, la modernización del sistema de agua tendrá un efecto adicional en el mercado laboral local.

Alejandro Zelaya, director por El Salvador ante el BCIE, subrayó el alineamiento de la inversión con la agenda nacional y las metas de desarrollo sostenible: “Esta operación nos permite avanzar con hechos en una prioridad nacional”.

El programa de modernización también habilitará el laboratorio central de calidad de agua de ANDA, que dispondrá de tecnología capaz de identificar contaminantes y patógenos con métodos de biología molecular. Esta actualización permitirá seguir parámetros de seguridad más estrictos, según describe la información emitida por el BCIE.

El plan de renovación incluye la extensión de la red de distribución con más de 37,14 kilómetros de tubería y la incorporación de sistemas de telecontrol capaces de monitorear en tiempo real presiones, caudales y calidad en toda la red del área Metropolitana de San Salvador.

