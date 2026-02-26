Alianza entre el Key Institute y el Tecnológico de Monterrey impulsa la ingeniería avanzada en El Salvador

El Key Institute y el Tecnológico de Monterrey unen lazos primera universidad de ingeniería internacional en El Salvador con enfoque en innovación educativa. (Cortesía: María Luisa Hayem)

El Salvador recibió a la primera universidad de ingeniería internacional con el respaldo académico del Tecnológico de Monterrey, una publicación de María Luisa Hayem, ministra de economía, muestra alianza estratégica que redefine la formación de ingenieros en la región. La creación del Key Institute (Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias), fundada por Roberto Kriete y lanzada oficialmente el 19 de marzo de 2025, representa un modelo educativo construido junto al Tecnológico de Monterrey y el Olin College of Engineering. Según reportó el Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias, la institución nace tras más de 16 meses de trabajo conjunto entre expertos salvadoreños y un equipo de 100 profesionales de ambas universidades.

La colaboración con el Tecnológico de Monterrey marca un punto de inflexión en la educación superior salvadoreña. El diseño curricular incorpora metodologías prácticas y avanzadas, con énfasis en el aprendizaje basado en proyectos, digitales, internet de las cosas (IoT) industrial e inteligencia artificial. Las carreras ofertadas, Ingeniería en Computación Integrada, Manufactura Industrial Avanzada y Mecatrónica y Robótica, responden a los estándares globales y a las necesidades de la industria.

El campus, ubicado en el complejo de FEPADE en San Salvador, dispone de laboratorios especializados como el Siemens Action Lab, un espacio que permite el acceso libre a herramientas de tecnología de última generación.

Las carreras de Ingeniería en Computación Integrada, Manufactura Industrial Avanzada y Mecatrónica y Robótica cumplen con los estándares de la industria global. (Corte: María Luisa Hayem)

El acuerdo con el Tecnológico de Monterrey no solo aporta prestigio internacional, sino que posibilita la transferencia de conocimiento, la actualización permanente y la integración de docentes y expertos internacionales en la formación de los estudiantes.

Esta colaboración “cierra la brecha entre la academia y la industria global”, con programas diseñados para que los futuros ingenieros participen en proyectos reales desde los primeros semestres.

El modelo educativo del Key Institute incorpora el desarrollo de power skills: pensamiento crítico, liderazgo, comunicación efectiva y resolución de problemas complejos. Estas habilidades, identificadas como clave por el Tecnológico de Monterrey, buscan que los estudiantes no solo reciban conocimiento técnico, sino que también sean capaces de transformar ideas en soluciones para el entorno productivo y empresarial.

La accesibilidad también forma parte del acuerdo. El Key Institute firmó con el Gobierno de El Salvador un convenio de becas para que jóvenes de todo el país puedan acceder a la formación, sin que el costo represente una limitación. Esta política se suma a un ecosistema de transformación digital en expansión, que incluye la capacitación de más de 10.000 ciudadanos en nuevas tecnologías junto a Google y el trabajo del INCAF.

El campus en San Salvador cuenta con laboratorios de tecnología avanzada como el Siemens Action Lab, enfocados en la formación tecnológica especializada. (Cortesía: María Luisa Hayem)

La alianza entre el Key Institute y el Tecnológico de Monterrey posiciona a El Salvador como un nuevo centro de formación en ingeniería avanzada, integrando academia, sector privado y Estado en una estrategia de desarrollo económico y tecnológico que ya genera expectativas en la región.

La iniciativa, respaldada por el sector empresarial local, busca formar ingenieros y emprendedores capaces de responder a las demandas actuales del mercado global. Estas acciones, según las organizaciones involucradas, fortalecen la conexión entre la academia, la empresa privada y el Gobierno de El Salvador, promoviendo un entorno propicio para el crecimiento económico.

El programa incorpora tecnología de punta y formación en “power skills”, competencias consideradas esenciales en entornos laborales internacionales. El Salvador se posiciona como un referente regional al fomentar la colaboración entre sectores, lo que facilita la adaptación del talento joven a las necesidades de la industria global y abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Según los promotores del proyecto, la sinergia entre el sector público y privado será determinante para la consolidación de una economía más robusta en el país. La apuesta por la innovación educativa y el fortalecimiento de alianzas internacionales refuerza el compromiso de las instituciones participantes con el avance social y económico de la nación.