Guatemala

El turismo internacional en Guatemala crece un 6% en marzo de 2026, según el Instituto Guatemalteco de Turismo

El flujo de visitantes no residentes alcanzó las 299,298 personas en marzo, destacando una tendencia positiva respecto al año anterior y consolidando la relevancia económica del sector turístico para el país centroamericano

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El país recibió a más de 304.000 turistas internacionales al inicio del año, impulsado por una mayor demanda proveniente de Estados Unidos, Europa y Canadá, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Foto cortesía INGUAT)
El país recibió a más de 304.000 turistas internacionales al inicio del año, impulsado por una mayor demanda proveniente de Estados Unidos, Europa y Canadá, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Foto cortesía INGUAT)

Guatemala reporta crecimiento sostenido en la llegada de turistas internacionales. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) informó este miércoles que Guatemala consolida su posicionamiento como destino turístico internacional, al registrar incrementos sostenidos en la llegada de visitantes no residentes durante los primeros meses de 2026.

Según datos divulgados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el país recibió en marzo de 2026 un total de 299.298 visitantes no residentes, una cifra que representa un aumento del 6% respecto al mismo mes del año anterior.

Las estimaciones oficiales también revelan que durante enero de 2026 se recibieron 304,118 turistas internacionales, un 9% más que en enero de 2025, cuando la cifra alcanzó los 279,639.

Para febrero de 2026, la llegada de visitantes no residentes se ubicó en 245,946, superando en 7% el registro de febrero de 2025, que fue de 229,077.

El reporte de INGUAT destaca como tendencia la preferencia de visitantes provenientes de Estados Unidos, Europa y Canadá. De acuerdo con la entidad, estos turistas permanecen por más tiempo en el país y generan un mayor aporte económico al sector.

El Instituto Guatemalteco de Turismo atribuye estos resultados a la diversificación de la oferta nacional y la promoción en mercados clave, favoreciendo la economía local e impulsando mayores expectativas para 2026 (Foto cortesía INGUAT)
El Instituto Guatemalteco de Turismo atribuye estos resultados a la diversificación de la oferta nacional y la promoción en mercados clave, favoreciendo la economía local e impulsando mayores expectativas para 2026 (Foto cortesía INGUAT)

Perfil de los visitantes y tendencias del sector

La información oficial señala que Guatemala mantiene un crecimiento constante en la recepción de turistas internacionales. Esta evolución refuerza su posicionamiento en la región centroamericana. El mismo informe subraya que los visitantes no solo representan un volumen creciente, sino que incrementan su estadía y el gasto promedio durante su permanencia en el país.

El Instituto Guatemalteco de Turismo atribuye estos resultados a la diversificación de la oferta nacional y a la promoción sostenida en mercados externos. Según el organismo, el país se consolida como un destino atractivo para viajeros de larga distancia, especialmente para quienes llegan desde Norteamérica y Europa.

Impacto económico y expectativas para 2026

El balance presentado este miércoles por INGUAT subraya la importancia del sector turístico en la economía guatemalteca. Se plantean expectativas de continuidad en la tendencia de crecimiento a lo largo del año, con incrementos marcados en los principales indicadores de llegadas internacionales.

En marzo, el INGUAT estimaba que serían alrededor de 102 mil visitantes no residentes los que visitaría Guatemala durante la Semana Santa, lo que representaría un incremento del 3.3 % respecto al año anterior, según proyecciones difundidas por la entidad.

Aportes económicos crecientes, mayor permanencia de visitantes y resultados alentadores configuran un escenario privilegiado para los destinos nacionales seleccionados y los agentes turísticos del país centroamericano (Foto cortesía INGUAT).
Aportes económicos crecientes, mayor permanencia de visitantes y resultados alentadores configuran un escenario privilegiado para los destinos nacionales seleccionados y los agentes turísticos del país centroamericano (Foto cortesía INGUAT).

Este fue el segundo año en el cual, la institución gubernamental recurrió a los registros de movilidad basados en telefonía para monitorear los desplazamientos dentro del territorio nacional, una herramienta implantada en2025con la que se contabilizaron más de cinco millones de movimientos turísticos de residentes guatemaltecos en ese periodo. La institución destacó que estos movimientos corresponden a traslados entre destinos y no necesariamente reflejan la cantidad de personas únicas.

Guatemala cerró 2025 con 3,361,843 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento de 11 % respecto a 2024, según las estimaciones del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados del INGUAT. Este aumento consolidó el desempeño del turismo receptor y se tradujo en US$1,390.2 millones en divisas estimadas, reflejando una mayor capacidad del sector para generar ingresos y dinamizar la economía nacional.

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