Primera Dama de El Salvador destaca dote de útiles para el nuevo currículo de la primera infancia: Braille, bebetecas y tecnología

Gabriela de Bukele expone novedosas estrategias se proponen unir aprendizaje, entorno y cultura a través de una red de apoyos diseñada para potenciar cada etapa del desarrollo.

El pasado 29 de enero, la primera Dama presentó el Nuevo Currículo de Primera Infancia, una propuesta orientada a potenciar el desarrollo de cada estudiante mediante recursos diseñados para un aprendizaje activo y lúdico.

Entre los recursos disponibles se encuentran colecciones literarias como "Árbol de Vida“, que ofrece una versión en Braille, así como bebetecas físicas y móviles, kits escolares con materiales pedagógicos y espacios concebidos para estimular la creatividad, el fomento de la lectura y el desarrollo del pensamiento matemático.

Estos elementos, sumados a programas culturales y festivales, amplían las oportunidades de aprendizaje fuera del aula y fortalecen los vínculos con el juego, la identidad y la cultura.

El currículo incorpora también recursos digitales y audiovisuales, entre ellos dispositivos, aplicaciones educativas y repositorios en línea, los cuales permiten acceder a contenidos de literatura y juego, además de respaldar el trabajo de docentes y familias.

De igual manera, se han integrado entornos culturales, naturales y comunitarios para convertir cada espacio cotidiano en una oportunidad educativa que conecte el aprendizaje con la experiencia, el entorno y la identidad.

Sobre esta iniciativa, Gabriela afirmó: “El nuevo currículo se vive. Recursos que lo acompañan: materiales, experiencias y espacios que hacen posible aprender jugando, explorando y creando en la vida cotidiana”.

El enfoque integral incorpora desde aplicaciones hasta experiencias en la naturaleza. Un nuevo paradigma educativo pretende conectar a cada chico con el entorno, la emoción y el conocimiento (Captura de pantalla Facebook de Gabriela de Bukele)

Sobre el currículo

El nuevo currículo nacional para la primera infancia en El Salvador ha establecido la prioridad del juego, la participación, el aprendizaje activo y la calidad de las interacciones como los pilares esenciales para transformar la educación, con el objetivo de formar una generación más resiliente y creativa integrada a su cultura.

Esta propuesta, presentada por la Primera Dama, exige la implicación de toda la sociedad salvadoreña y propone, además, numerosas iniciativas para llevar el aprendizaje mucho más allá del aula, tal como anunció Rodríguez de Bukele en enero.

Ubicó el juego en el centro del sistema, señalando que es el lenguaje natural de la infancia e impulso clave para el desarrollo de la creatividad, las habilidades sociales y la resiliencia.

“El juego es el lenguaje natural de todos los niños. Permite desarrollar la creatividad, facilita el aprendizaje y las habilidades sociales, fomenta la resiliencia y la adaptabilidad. Y todo de la mejor manera, con diversión”, declaró, precisando que se trata de un juego con intencionalidad pedagógica.

En cuanto a la participación, la Primera Dama enfatizó que el nuevo enfoque sitúa al niño como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

La metodología pone en primer plano la escucha activa a sus inquietudes y emociones: “Este currículo hace que los niños sean los protagonistas de su desarrollo de aprendizaje. Como docentes, debemos garantizar que sus voces, ideas y emociones sean escuchadas y consideradas en las decisiones de su vida cotidiana”, explicó.

El aprendizaje activo implica la incorporación de experiencias prácticas, físicas y sensoriales en el proceso educativo. Gabriela de Bukele describió: “Un niño aprende moviéndose, jugando, explorando, con todos sus sentidos al máximo. Cuando vivimos y sentimos una experiencia, el aprendizaje se integra y se vuelve significativo”.

El Ministerio de Educación de El Salvador entregó equipo tecnológico adaptado a estudiantes con discapacidad visual para mejorar su inclusión educativa. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Respecto a la calidad de las interacciones, explicó que el trato afectuoso y personalizado es fundamental para el desarrollo integral de los menores. Subrayó que “no hay educación sin amor, el cariño y la atención cálida favorecen el desarrollo y el aprendizaje”, y sostuvo que un entorno acogedor genera mayor seguridad emocional y curiosidad.