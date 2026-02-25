El Salvador

La conmemoración de los 45 años de ACNUR en El Salvador refuerza el compromiso con personas desplazadas

El evento, celebrado en la sede de la Cancillería salvadoreña, destacó la labor conjunta de autoridades, sociedad civil y organizaciones internacionales en el desarrollo de estrategias que garanticen oportunidades y derechos para quienes buscan protección

El arte universitario, los servicios
El arte universitario, los servicios humanitarios y la cooperación estatal convergen en una estrategia que busca esperanza. Cada iniciativa suma historias de superación aún por descubrir (Foto cortesía ACNUR)

La conmemoración de 45 años de presencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados en El Salvador (ACNUR) se consolidó como un llamado renovado a la protección y a la búsqueda de soluciones para las personas obligadas a abandonar sus hogares, ratificando el compromiso de la organización y sus aliados de asegurar la dignidad de quienes requieren asistencia internacional. Este aniversario, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 23 de febrero de 2026, subrayó el esfuerzo conjunto de actores estatales, sociedad civil y comunidad internacional, como lo informa ACNUR, para fortalecer las estrategias de acompañamiento y respuesta frente a los desafíos del desplazamiento forzado y el apoyo a personas apátridas, informó el organismo.

En el acto protocolar, la agencia de las Naciones Unidas resaltó la relevancia de su contribución durante casi medio siglo, periodo en el que desarrolló acciones en coordinación con el Estado salvadoreño, autoridades locales, organizaciones comunitarias y socios de cooperación internacional. Vito Trani, representante de ACNUR en El Salvador, declaró: “ACNUR ha tenido el privilegio de acompañar a El Salvador en distintos momentos de su historia, siempre en cumplimiento de su mandato: proteger a quienes se han visto obligados a huir de sus hogares y apoyarles para reconstruir su vida con dignidad”.

Como parte de la conmemoración, se inauguró una exposición de ilustraciones creadas por estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, bajo el lema “Solidaridad con las personas forzadas a huir”. El objetivo de esta muestra es sensibilizar a la población sobre la situación de las personas desplazadas y promover la empatía a través del arte, que, según Carlos Cordero, coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la universidad, permite plantear propuestas y reflexiones sobre cómo lograr la integración de quienes han sido forzados a huir.

Un aniversario que va más
Un aniversario que va más allá de la celebración. El trabajo con jóvenes y la comunidad busca transformar la realidad de quienes han perdido su hogar. La fuerza del arte moviliza conciencias (Foto cortesía ACNUR)

Alianzas, atención y acceso a servicios para población desplazada

Durante los 45 años de presencia ininterrumpida en El Salvador, ACNUR ha impulsado iniciativas para reforzar la protección y ampliar el acceso a servicios fundamentales destinados a personas desplazadas por la fuerza, solicitantes de asilo, personas refugiadas, retornadas con necesidades de protección y población apátrida. Este trabajo abarca el impulso de estrategias orientadas a la creación de oportunidades para medios de vida, el fortalecimiento comunitario y la prevención de la violencia en distintos territorios del país, indica el organismo en su comunicado oficial.

Entre los servicios que ofrece la agencia destacan los Espacios de Apoyo “A tu Lado” en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Estos espacios brindan acompañamiento directo, orientación y ayuda humanitaria, además de facilitar el acceso a servicios de protección para quienes presentan necesidades específicas vinculadas al desplazamiento forzado.

Se destacó que la colaboración permanente con instituciones nacionales, gobiernos locales, la academia, el sector privado y comunidades ha permitido a la agencia cumplir su mandato central: la protección y la búsqueda de soluciones sostenibles para que quienes se vieron obligados a huir tengan la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida.

Durante este tiempo, atención integral
Durante este tiempo, atención integral y acciones conjuntas definieron la respuesta humanitaria. Diversos actores articulan esfuerzos para ofrecer refugio, servicios y nuevas oportunidades a miles de afectados (Foto cortesía ACNUR)

En este periodo, la agencia ha fortalecido la prevención del desplazamiento mediante la promoción de la convivencia pacífica y el desarrollo comunitario, reafirmando con este aniversario la importancia de una acción conjunta con todas las partes involucradas en la respuesta a la emergencia humanitaria del desplazamiento forzado, afirma el comunicado.

