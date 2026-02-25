El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

El viceministro ad honorem de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó en sus redes sociales sobre 80 manzanas de tomate que se suman al Programa Aumento a la Producción./ (Redes sociales de Óscar Domínguez)

El Gobierno de El Salvador está ampliando las áreas cultivadas dentro del Programa Aumento a la Producción, con un enfoque especial en el impulso al cultivo de tomate. El viceministro ad honorem de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que se están sumando 80 manzanas destinadas exclusivamente a la siembra de tomate a cielo abierto, acompañadas por 18 estructuras de cultivo protegido, cada una con una extensión cercana a una manzana.

Este esfuerzo busca aprovechar terrenos con vocación agrícola, fortalecer el trabajo en el campo y consolidar el compromiso de los productores. Domínguez explicó que el avance en la producción de tomate es parte de una apuesta nacional por expandir la frontera agrícola, generar más oportunidades para los habitantes rurales y mejorar la autosuficiencia alimentaria. Además, precisó que estas nuevas áreas son adicionales a las 2,400 manzanas ya activas en otros rubros agrícolas, lo que refleja la magnitud del programa y su impacto creciente en el territorio salvadoreño.

El viceministro indicó que la ampliación de las áreas productivas responde a los resultados sólidos obtenidos en 2025 y que la meta para el ciclo actual es clara, pues busca sumar mayor producción.

El Salvador refuerza la autosuficiencia alimentaria con la expansión de áreas sembradas de tomate./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

“La apuesta es clara: más tierra cultivada, mayor producción y más oportunidades para nuestra gente del campo”, afirmó Domínguez en una publicación en la red social X, donde adelantó que en el corto plazo se prevé un avance mayor.

El anuncio de la ampliación de las manzanas cultivadas con tomate forma parte de la estrategia integral que el Gobierno impulsa en diferentes cultivos. El pasado 23 de enero, el Ministerio de Agricultura y Ganadería comunicó avances en la producción de frijol, informando que se han cosechado 12,500 manzanas durante el ciclo 2025-2026. La publicación en redes sociales de esta cartera de Estado señaló que el campo salvadoreño continúa fortaleciéndose con más producción y más agricultores apoyados, lo que contribuye a sembrar seguridad alimentaria para toda la población.

El Programa Aumento a la Producción contempla también la siembra de 10,000 manzanas de maíz con tecnología avanzada, con el objetivo de triplicar la productividad y reducir la dependencia de importaciones. Entre sus componentes centrales figuran la entrega de insumos ganaderos y la modernización del sector cafetalero, involucrando la protección de 20,000 manzanas de café y la siembra de 700 manzanas con variedades de alto rendimiento tipo Central Standard. Estas acciones están dirigidas a garantizar mejores rendimientos y hacer frente a los desafíos climáticos, diversificando la producción agrícola nacional.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la ampliación de las áreas cultivadas con tomate en el país./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

En este contexto, el programa ha sumado aliados estratégicos de alcance internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) anunciaron recientemente su incorporación como socios de la iniciativa. La FAO reafirmó su apoyo al Gobierno salvadoreño para fortalecer capacidades locales y respaldar el aumento sostenible de la producción, con el objetivo de consolidar la seguridad alimentaria en el país. La colaboración se enmarca dentro del Programa Aumento a la Producción y aspira a promover prácticas agrícolas y ganaderas más sostenibles.

El viceministro de Agricultura subrayó en esa oportunidad la importancia de contar con el respaldo de la FAO y el WFP, dos organismos que, tras una reciente gira de campo por las principales zonas productoras, confirmaron su participación y expresaron satisfacción por el progreso alcanzado. “Este año duplicaremos los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario”, puntualizó el funcionario, quien valoró la rapidez con que se han alcanzado los objetivos en tan solo un año de implementación.

Las acciones desplegadas cuentan con la supervisión de entidades internacionales, lo que representa, según las autoridades locales, un cambio cualitativo en la manera en que El Salvador enfrenta los desafíos de la seguridad alimentaria y la producción sostenible. El modelo de trabajo conjunto entre el Gobierno, los productores nacionales y los organismos internacionales refuerza la meta de que el país logre autosuficiencia alimentaria y promueva el desarrollo rural en el mediano y largo plazo.

Las autoridades salvadoreñas atribuyen la disminución en el costo de productos como papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo al aumento de la producción local./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

Con la ampliación de 80 manzanas dedicadas al cultivo de tomate, el Programa Aumento a la Producción consolida su papel como motor del desarrollo agrícola y como ejemplo de cooperación entre el Estado, los agricultores y la comunidad internacional.