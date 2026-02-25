COEXPORT busca certificar empresas salvadoreñas bajo la figura de operador confiable

El programa Operador Confiable 360 fortalece la logística de exportación en El Salvador con estándares internacionales de seguridad y eficiencia. (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

La Corporación de Exportadores Salvadoreños (COEXPORT) avanza en la certificación de empresas nacionales bajo el modelo de Operador Confiable, una iniciativa que busca transformar la seguridad y agilidad de la logística para la exportación en El Salvador.

Aunque actualmente solo 29 empresas salvadoreñas cuentan con esta calificación, la meta conjunta con Aduanas es llegar a 100 empresas certificadas para robustecer la posición del país en el comercio internacional y reducir los tiempos de gestión en frontera, según datos oficiales presentados por la gremial.

En el marco del programa Operador Confiable 360, la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, detalló que actualmente seis empresas se encuentran próximas a completar el proceso para ser presentadas ante las autoridades aduaneras.

La estrategia contempla llegar, en el corto plazo, a “alrededor de 50 empresas formadas para la certificación”, según explicó Cuéllar tras el evento celebrado en San Salvador.

El esquema de operador confiable está diseñado para que empresas de distintos sectores, desde logística hasta alimentos, plásticos, cartón y metalmecánica, logren acreditar altos estándares en la cadena de suministro.

De acuerdo con la presidenta de la gremial, “la meta que hemos establecido con Aduana es llegar a 100 operadores confiables en el país, 100 empresas de operador confiable”, señaló.

COEXPORT y la Dirección General de Aduanas buscan certificar a 100 empresas salvadoreñas como operadores confiables para potenciar el comercio exterior. EFE/Mast Irham/Archivo

El proceso de incorporación y asistencia a las empresas interesadas en el programa parte de un diagnóstico personalizado que permite identificar el grado de adecuación de la organización a los requisitos del operador confiable.

“Hay un proceso donde la empresa puede hacer un diagnóstico que mide cómo está ante los requisitos que se piden. Puede ver la brecha que tiene para poder llegar a presentarse y solicitar la certificación”, explicó Cuéllar.

Los beneficios del Operador Confiable 360: reducción de trámites y tecnología integrada

La figura de operador confiable otorga a las empresas atención prioritaria en trámites y operaciones aduaneras, reducción de inspecciones inmediatas y posteriores, acceso a una aduana virtual, que permitirá gestionar la importación o exportación de mercancías desde las instalaciones del operador.

Además, la administración interna del programa ofrece herramientas como la asignación, control de precintos aduaneros y la utilización de distintivos reconocidos por las autoridades, según detalla un documento de la institución presentado de forma previa.

El director de Aduanas de El Salvador, Benjamín Mayorga, resaltó que la cooperación entre sector público y privado es indispensable para optimizar los procesos: “De nada sirve que el Estado haga cambios, que invierta, si el sector privado no acompaña estos ejercicios.” Destacó que la automatización de procesos, el uso de tecnologías, equipos de escaneado avanzados y la mejora en los canales de comunicación son pilares esenciales para la consolidación del programa.

El Salvador avanza en acuerdos de homologación de operadores confiables con Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador y países del Mercosur. (Foto cortesía aduanas El Salvador)

Entre las innovaciones implementadas sobresale la declaración anticipada, que permite a las empresas llegar a la frontera con los impuestos ya pagados y realizar solo la gestión de riesgo, facilitando la reducción del tiempo logístico: “Si ustedes se hacen operador confiable, van a tener un mejor control de su inventario, de su talento humano, van a reducir los tiempos en frontera”, dijo Mayorga.

Crece la integración regional

El programa Operador Confiable 360 no se limita al ámbito nacional. Las autoridades de Aduanas han impulsado la integración de fronteras con Guatemala y Honduras, lo que permite una sola intervención en los puntos de control fronterizo.

La estrategia también establece acuerdos de homologación con países como República Dominicana, Ecuador y según el director Mayorga “ya estamos en una etapa final con el Mercosur. Mercosur estamos hablando de todos los países de Sudamérica”.

Además, El Salvador trabaja actualmente en un acuerdo con C-TPAT, el programa de la aduana de los Estados Unidos, para que el estándar del operador confiable salvadoreño sea reconocido en la principal economía del continente.

De confirmarse, esta homologación reduciría significativamente los tiempos de espera y la frecuencia de verificaciones para los exportadores nacionales en el flujo comercial hacia el norte.

Las empresas certificadas benefician sus operaciones al contar con seguimiento en tiempo real y trazabilidad durante sus procesos logísticos en frontera. (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

Mayorga explicó que uno de los puntos clave del sistema es el seguimiento y control en tiempo real de las operaciones: “Tenemos captación de placa, tenemos circuito cerrado en la frontera. Y yo digo: ‘No, mire, es que la unidad llegó hace diez minutos, veinte minutos, y lo más seguro es que su transportista hizo una parada que no está autorizada por parte de la empresa y por eso ha demorado.’” Esta trazabilidad refuerza la confianza y permite resolver incidencias logísticas con agilidad documentada.

El programa inició formalmente con el “Lanzamiento de Asistencia Técnica a Empresas para el Operador Confiable y Facilitación de Comercio” en 2021, evento impulsado por COEXPORT y la Dirección General de Aduanas, con el objetivo declarado de mejorar la competitividad nacional y facilitar el comercio exterior dentro de un marco de modernización tecnológica y colaboración público-privada.

Las meta de cien empresas certificadas representa el siguiente salto para El Salvador en la ruta hacia una logística más eficiente, segura e integrada al comercio internacional moderno.