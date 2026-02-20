El Salvador

Titular del COAMSS sostiene encuentro con embajador de la Unión Europea para generar desarrollo e inversión en El Salvador

El Área Metropolitana de San Salvador refuerza su vínculo con la Unión Europea tras reunión donde se discutieron avances institucionales, digitalización de servicios y nuevas alianzas para la revitalización urbana

Luis Rodríguez y Duccio Bandini
Luis Rodríguez y Duccio Bandini se reúnen para dialogar sobre temas de interés entorno al Área Metropolitana de San Salvador. /(Redes de Luis Rodríguez)

El director ejecutivo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, sostuvo un encuentro con Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador, en una jornada que marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional para la región metropolitana.

La reunión, que también contó con la participación de Ana Coímbra, jefa de Cooperación de la delegación europea, se enfocó en la presentación de los avances recientes, así como en la proyección de iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la inversión, la educación, el análisis de datos, el desarrollo social, la sostenibilidad y los corredores de inversión de cara a 2026.

Durante el intercambio, el representante del COAMSS expuso el mapa de resultados y proyectos estratégicos que han delineado la gestión institucional y territorial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Entre los logros alcanzados en 2025, destaca el fortalecimiento de la gobernanza colaborativa, con la celebración de numerosas sesiones ordinarias y acuerdos orientados a consolidar el sistema institucional del COAMSS/OPAMSS.

La implementación de políticas públicas metropolitanas, centradas en el desarrollo territorial ambientalmente sostenible y en la cohesión social, ha sido uno de los ejes principales de acción, permitiendo la participación inclusiva y la generación de oportunidades económicas para la población de San Salvador.

La reunión también contó con
La reunión también contó con la participación de Ana Coímbra, jefa de Cooperación de la delegación europea./ (Redes de Luis Rodríguez)

El COAMSS/OPAMSS ha impulsado la modernización de su gestión a través de la digitalización de trámites, la actualización del marco legal para incentivar la construcción en altura y la flexibilización de la normativa de estacionamientos.

Además, se han fortalecido alianzas con actores estratégicos nacionales e internacionales, como el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, así como con el sector privado y organismos multilaterales.

La innovación tecnológica ha tenido un papel relevante, especialmente a través de la alianza estratégica con Google, que ha mejorado la prestación de servicios públicos mediante el uso de tecnología de mapeo y análisis.

En materia de desarrollo económico y social, el COAMSS/OPAMSS se ha consolidado como referente regional, promoviendo proyectos de revitalización de espacios públicos, la ejecución de programas de prevención de violencia y el impulso de eventos para la micro y pequeña empresa, beneficiando a cientos de emprendedores con espacios.

La gestión eficiente se refleja en la resolución de 2,990 trámites y la atención a 552 servicios, así como en la puesta en marcha de reformas legales que facilitan la inversión y simplifican los procesos para los desarrolladores urbanos.

En el encuentro con el COAMSS/OPAMSS, Bandini reiteró el interés de la Unión Europea en consolidar los vínculos, destacando la importancia de la planificación urbana, la sostenibilidad ambiental y la innovación como pilares fundamentales para el desarrollo.

Duccio Bandini dialogó con el
Duccio Bandini dialogó con el titular del COAMSS, tras un encuentro reciente con la vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira./(Redes Luis Rodrígue)

La presentación de proyectos y el intercambio de experiencias buscan articular una visión compartida que fortalezca la resiliencia urbana y aumente la calidad de vida de los habitantes metropolitanos.

El encuentro de Rodríguez y Bandini se enmarca en una agenda activa del embajador de la Unión Europea, quien ha sostenido reuniones con diversas autoridades salvadoreñas para reforzar la cooperación bilateral.

Recientemente, Bandini se reunió con la vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira, abordando temas de interés estratégico como los desafíos geopolíticos, la cooperación en derechos humanos, el respeto a los valores democráticos y la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible.

Según el propio embajador, estos diálogos confirman la madurez de la relación entre la Unión Europea y El Salvador y abren nuevas oportunidades para transformar la estabilidad en beneficios tangibles para la sociedad salvadoreña.

