Arena como la nieve, trineos de plástico y dunas que parecen de otro planeta: así es White Sands National Park

White Sands National Park alberga el mayor campo de dunas de yeso del mundo (Wikimedia Commons)

White Sands National Park, en la cuenca de Tularosa, al sur-centro de Nuevo México, alberga las dunas de yeso más extensas del mundo. Este parque, con una superficie de 635 km², atrae a miles de visitantes cada año y ofrece actividades como deslizamiento en dunas, rutas escénicas y eventos nocturnos, según la revista estadounidense de viajes Travel + Leisure. Acceder a esta reserva permite disfrutar de experiencias de aventura, arte y gastronomía en los pueblos cercanos.

El paisaje característico del parque se compone de arena blanca y vegetación del desierto, junto con actividades como senderismo, noches de luna llena y paseos panorámicos. El parque permanece abierto todo el año, excepto en Acción de Gracias y Navidad. La tarifa de entrada es de USD 25 por vehículo, cubriendo a todos los ocupantes.

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Este entorno es el mayor campo de dunas de yeso del planeta. Las formaciones de arena blanca generan un efecto visual similar al de un paisaje extraterrestre. Según Nicole Barker, portavoz del Departamento de Turismo de Nuevo México, “White Sands National Park es el mayor campo de dunas de yeso del mundo.

Durante el amanecer y el atardecer, la arena se tiñe de tonos rosados y azulados. Travel + Leisure señala que turistas, fotógrafos y senderistas encuentran en este entorno múltiples posibilidades de exploración.

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Actividades y consejos para explorar White Sands

El parque es reconocido por sus paisajes de arena blanca y efectos visuales que evocan escenarios extraterrestres al amanecer y atardecer (Wikimedia Commons)

El deslizamiento en dunas se considera una de las principales atracciones del lugar. Se pueden adquirir trineos de plástico encerados en el centro de visitantes para descender por las laderas de yeso, especialmente en la zona del Alkali Flat Trail, destacada por sus pendientes pronunciadas.

El recorrido panorámico Dunes Drive, de 25 km, conecta con miradores, zonas de picnic y baños a lo largo del trayecto. Cada año, entre marzo y noviembre, el parque organiza eventos nocturnos durante la luna llena, extendiendo el horario de cierre dos horas adicionales. Barker explica que en esos días hay programas con música en vivo, guías del parque y presencia de invitados especiales.

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El parque está a unas tres horas y media por autopista desde el aeropuerto de Albuquerque y casi cinco horas desde el de Tucson. Se recomienda acudir con agua, alimentos y protector solar, ya que en el centro de visitantes solo hay refrigerios ligeros. Travel + Leisure sugiere descargar la entrada antes de llegar, ya que no hay Wi-Fi ni buena cobertura móvil. Las condiciones meteorológicas, como vientos o lluvias intensas, pueden restringir el acceso, principalmente en la segunda mitad de Dunes Drive.

La primavera y el otoño suelen ser las estaciones más adecuadas para visitar el parque, con temperaturas habituales entre 21–27 °C. Barker destaca que el otoño permite un clima más templado y una afluencia turística reducida, mientras que en verano los termómetros pueden superar los 43 °C y son frecuentes las tormentas eléctricas, sobre todo a partir de julio.

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Las mejores épocas para viajar son la primavera y el otoño, con temperaturas agradables y menor afluencia, mientras que en verano predominan los extremos climáticos (Wikimedia Commons)

El parque cuenta con senderos para todos los niveles. El Alkali Flat Trail, de 8 kilómetros en circuito, atraviesa las dunas más extensas y requiere unas tres horas de caminata, siendo de alta dificultad.

El Dune Life Nature Trail, de 1,6 kilómetros, se recorre en aproximadamente una hora y presenta la biodiversidad local y la transición del matorral a las dunas. Entre marzo y noviembre se organizan visitas guiadas nocturnas, como la Moonlight Hike, en la que guías del parque acompañan durante dos horas a través de rutas señalizadas, con un costo de USD 8 por persona y USD 4 para menores de 15 años; es necesario reservar en línea.

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Otra opción es la Sunset Stroll, un paseo al atardecer en el que se explica la geología y flora local mientras el paisaje se transforma con la caída del sol. El Backcountry Camping Trail, de 3,2 kilómetros, ofrece vistas extensas sobre el mar de yeso y es especialmente solicitado para observar la puesta de sol.

No existen alojamientos dentro del parque. Las alternativas más cercanas están en Alamogordo y Las Cruces. Mientras que aquellos que prefieran acampar, el Oliver Lee Memorial State Park se encuentra a 43 kilómetros y dispone de 15 espacios con agua y electricidad, 24 campamentos acondicionados para carpas y tres sitios adaptados a diferentes necesidades.

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