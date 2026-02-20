El Salvador

La increíble historia del triatleta ciego que desafía los límites en el Ironman 70.3 de El Salvador

Un accidente automovilístico lo dejó a oscuras, con una triple fractura de cráneo y el diagnóstico de un daño irreversible en el quiasma óptico. Sin embargo, para Alberto Carrillo, la verdadera ceguera no estaba en sus ojos, sino en su actitud

Alberto Carrillo compitió junto a su guía durante una prueba de triatlón, demostrando que la inclusión y el trabajo en equipo son clave para superar cualquier desafío (Foto cortesía Investor).

La llegada de Alberto Carrillo a El Salvador marca un nuevo escenario para el deporte inclusivo en Centroamérica. El psicólogo y triatleta, de doble nacionalidad venezolana y española, perdió la vista tras un accidente automovilístico que le provocó una triple fractura de cráneo y daño en el quiasma óptico.

Su historia ofrece un ejemplo de transformación personal a través de la actividad física y la psicología, y su participación en el Ironman 70.3 San Salvador 2026, que se celebrará el 22 de febrero, representa una de las historias más significativas del evento.

Carrillo es conocido por su lema: “Menos ver y más hacer”, una frase que resume su filosofía de vida y que ha difundido a través de sus redes sociales, donde supera los 45,000 seguidores. Su recorrido en el deporte adaptado se intensificó después de su accidente.

¿Quién pone los límites? Este video es un poderoso recordatorio de que la única discapacidad real es una mala actitud. Una historia de superación que te motivará a ir por más.

Durante la pandemia, decidió dejar el alcohol y aceptó la invitación de un vecino para correr. Comenzó con trayectos cortos de 4 kilómetros, avanzó hasta los 5 y, progresivamente, completó medias maratones, maratones, triatlones, un Ironman, cinco Ironman 70.3 y cuatro Majors. “Aprendí a mirar menos el resultado y más el paso. Un metro a la vez”, ha relatado en diferentes entrevistas.

Carrillo, pionero en la inclusión deportiva y referente de resiliencia

El impacto de su historia se refleja también en la logística de las competencias. Carrillo fue el primer atleta ciego en correr la Maratón de Medellín en Colombia, lo que implicó un desafío para los organizadores.

En muchas ocasiones, los equipos desconocen cómo integrar a un deportista con discapacidad visual, por lo que la presencia de Carrillo impulsa la revisión de protocolos y promueve el debate sobre la inclusión en el deporte de alto rendimiento.

El menaje de Carrillo es claro: la ceguera no es un impedimento para alcanzar grandes metas y motivar a otros a creer en su propio potencial.

Las conferencias que dicta Carrillo están centradas en la resiliencia y el acompañamiento de personas en procesos de duelo o con dificultades. En sus presentaciones, suele reiterar que “la peor discapacidad es una mala actitud”.

El atleta aboga que este deporte se ha convertido en una herramienta para resignificar su vida y la de otros, y que cada competencia representa una oportunidad para visibilizar los desafíos y logros de las personas con discapacidad.

Ironman 70.3 San Salvador: una cita con la inclusión y el alto rendimiento

El Ironman 70.3 San Salvador contará con la presencia de 1,200 atletas. La competencia comprende tres segmentos: natación en el Lago Ilopango, ciclismo sobre la Carretera Panamericana y carrera pedestre en el Centro Histórico de San Salvador.

El evento se consolida como una de las pruebas más exigentes del calendario latinoamericano y, de acuerdo con los organizadores, la presencia de Carrillo aporta un valor simbólico al desarrollo del turismo deportivo y el alto rendimiento en la región.

Carillo inició su preparación para el Ironman 70.3, acompañado por su guía y deportista hondureño Juan Reyes.

Carrillo, planea especializarse en Psicología del Deporte en España y continúa entrenando para romper récords mundiales en pruebas de resistencia. Su historia se ha convertido en referente para quienes buscan superar obstáculos y redefinir sus propios límites.

El evento en El Salvador no solo significa un reto deportivo para Carrillo, sino también una oportunidad para que el país demuestre su capacidad organizativa y su compromiso con la inclusión.

La experiencia de Carrillo, sumada a la masiva convocatoria de atletas, sitúa a la competencia como un punto de inflexión para el deporte adaptado en la región y proyecta nuevas posibilidades para futuras ediciones.

