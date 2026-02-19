El Salvador

Más de 200 salvadoreños fueron beneficiados a través de campaña de salud en la capital

Un grupo de ciudadanos fue beneficiado con asistencia en áreas de salud física y mental, consultas dentales, entrega de medicamentos como parte de una estrategia municipal en Cuscatancingo

Más de 200 residentes de San Salvador reciben servicios de salud, psicología y odontología gracias a la campaña municipal en Cuscatancingo. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Más de 200 salvadoreños recibieron atención médica integral el martes en San Salvador durante una campaña organizada por la Secretaría de la Mujer y Familia de la alcaldía municipal, que acercó consultas de salud, servicios odontológicos y apoyo psicológico a los habitantes de Cuscatancingo.

Durante la jornada “ISDEMU Cerca de Ti”, equipos interdisciplinarios ofrecieron a los residentes consultas generales, entrega de medicamentos para los beneficiados y en el caso de los menores aplicación de vacunas.

Estas intervenciones responden a un histórico rezago en el acceso a servicios básicos dentro de comunidades vulnerables del área metropolitana de la capital salvadoreña, donde brechas en educación sanitaria y recursos han perpetuado situaciones de exclusión. La iniciativa se inscribe en un marco de políticas públicas municipales que buscan articular a actores estatales y privados, enfocados en la reducción de disparidades y en el fortalecimiento del tejido social a través de la cofinanciación de servicios en salud, atención psicológica e inclusión económica.

La Secretaría de la Mujer y Familia lidera jornadas de atención médica y entrega de medicamentos dirigidas especialmente a población infantil en San Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Servicios integrales y autonomía económica

Según informó la comuna en sus redes sociales, la alianza permitió prestar más de 600 servicios que incluyeron salud general, psicología, atención infantil, vivienda, emprendimiento, prevención migratoria irregular y asesoría en la construcción de autonomía económica para emprendedores. Las autoridades remarcaron que no se limitaron a consultas médicas, sino que instalaron puntos de atención especializada para mujeres y familias, integrando módulos de apoyo destinados a impulsar la autosuficiencia financiera de las beneficiarias.

La municipalidad subrayó: “Porque estar cerca de la gente es construir oportunidades y fortalecer comunidades”.

La jornada también contó con intervenciones en salud bucal, promoviendo prácticas preventivas entre niños y adultos, así como espacios de escucha psicológica orientados al bienestar emocional de familias afectadas por contextos de vulnerabilidad social.

La alianza interinstitucional entre entes estatales y privados garantiza atención continua y sostenible en la salud comunitaria de San Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Extensión de las políticas de salud visual

Previamente, la alcaldía coordinó otra campaña en el distrito de Ciudad Delgado, donde dotó de anteojos a decenas de estudiantes de escuelas públicas. Las autoridades explicaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida y “no son acciones aisladas”, declararon, sino producto de la coordinación entre entidades gubernamentales y actores privados.

En esa intervención, cada menor fue sometido a una evaluación visual para determinar sus necesidades y proporcionar lentes de acuerdo con el diagnóstico, en un esfuerzo por combatir el rezago en salud visual entre la población escolar del municipio.

En Ciudad Delgado, decenas de niños de escuelas públicas acceden a exámenes visuales y lentes personalizados a través de jornadas organizadas por la alcaldía. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

En las recientes acciones, la alcaldía dijo a través de sus canales institucionales que “más de 600 servicios” se ofrecieron solamente durante la última jornada multidisciplinaria.

