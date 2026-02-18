La inversión de Sanchia International fortalece la posición de El Salvador como hub industrial y exportador

Sanchia International inauguró el Depósito de Perfeccionamiento Activo en San Juan Opico con una inversión de $25 millones para impulsar la industria salvadoreña./ (Secretaría de Comercio e Inversiones)

La inauguración del complejo de Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA) de Sanchia International en San Juan Opico marca un cambio estratégico que impulsa a El Salvador como plataforma industrial regional. Con esta operación, la compañía prevé superar los 1,000 empleos directos, incrementar sus ventas externas en un 30% y consolidar su presencia en 35 países de América, transformando la capacidad manufacturera del país y reforzando su posición como hub logístico y exportador.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Comercio e Inversiones informó que Sanchia International inauguró su DPA en el país, lo cual marca “una etapa de crecimiento industrial” y reafirma “su apuesta por El Salvador”.

La inversión realizada por Sanchia International asciende a cerca de $25 millones, destinados a la expansión tecnológica y operativa de la planta. A lo largo de 28 años de actividad en El Salvador, la empresa, brazo productivo de Industrias Sanchia, ha exportado el 70% de su producción a Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ahora busca ampliar su volumen exportador y diversificar su portafolio con nuevas líneas de negocio, como la incursión en electrodomésticos.

“Estamos viendo como en El Salvador si se podían hacer las cosas de forma diferente, si se podía tener paz, si se podía tener una buena relación entre gobierno y sector privado, si se podía avanzar y estamos avanzando”, dijo el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, a propósito de la inauguración del nuevo DPA por parte de la compañía.

El Depósito de Perfeccionamiento Activo: Motor del crecimiento exportador

El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, destacó el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado durante la inauguración del nuevo DPA en San Juan Opico./(Secretaría de Comercio e Inversiones)

El DPA es un régimen aduanero que permite a las empresas importar materias primas, maquinaria e insumos con exención temporal de aranceles, siempre que sean transformados y exportados posteriormente, según la legislación salvadoreña. A diferencia de las zonas francas, el DPA opera dentro del territorio nacional sin requerir el traslado de las empresas a parques industriales, lo que facilita la modernización de firmas ya establecidas y reduce los costos de producción y logística.

De acuerdo con el análisis de Estrategia & Negocios, la entrada en operaciones bajo este régimen no solo implica beneficios fiscales, sino también la posibilidad de integrar procesos industriales alineados con estándares internacionales. La autorización para Sanchia International integra nuevas tecnologías de trazabilidad, control de inventarios y automatización, optimizando la eficiencia industrial.

El CEO de la compañía, Chia Zeng Juang, puntualizó: “La puesta en marcha de este Depósito de Perfeccionamiento Activo marca un antes y un después para Sanchia International” y añadió que la empresa consolida a El Salvador como “un hub en su red de servicios en el continente americano”.

Impacto en el sector manufacturero y proyecciones de empleo

Las reformas legislativas aprobadas en diciembre de 2025 sobre la Ley de Zonas Francas han dinamizado la inversión manufacturera, apuntalando el auge de herramientas como el DPA. Estrategia & Negocios destaca que el régimen permite a las empresas incrementar su competitividad internacional, mejorar el flujo de caja y trabajar con mayor trazabilidad y control aduanero.

La reforma legislativa sobre zonas francas dinamizó la inversión manufacturera, impulsando el crecimiento y la competitividad internacional de las empresas salvadoreñas./ (Ormusa)

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), los productos de caucho y plástico se ubicaron en 2025 como el tercer rubro manufacturero de mayor desempeño, con exportaciones valoradas en $518.5 millones. El Ministerio de Economía calcula que este sector genera más de 8,000 empleos en 100 empresas activas.

El impacto del DPA va más allá de Sanchia International. Hasta septiembre de 2021, el Ministerio de Economía registraba 81 empresas operando bajo este régimen, generando 27,039 empleos en el país. Ejemplos como Global Food Services Corporation evidencian que el DPA es una herramienta flexible, aplicable fuera del modelo clásico de parques industriales.

Estrategia de crecimiento y consolidación regional

El Salvador apunta a consolidarse como plataforma manufacturera y exportadora competitiva para América Latina y el Caribe mediante incentivos como el DPA, mejoras de infraestructura logística y reformas legales. Sanchia International concentra su plan de expansión en una ampliación progresiva de su capacidad productiva, automatización y trazabilidad, con el objetivo de aumentar el empleo formal y el volumen exportador.

En 2024, el ranking de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) indicó que las preformas plásticas para envases de bebidas encabezaron las exportaciones de la industria del plástico, sumando $150.8 millones, mientras que los muebles plásticos aportaron $18.4 millones.

Especialistas del sector consideran el uso del DPA como un mecanismo para reducir la dependencia de esquemas tradicionales de maquila y zona franca, potenciar el valor agregado local y fortalecer la posición de El Salvador como centro industrial regional. La flexibilidad y competitividad de este régimen permiten que el país se adapte a la reconfiguración de cadenas globales y aproveche oportunidades de integración comercial en la región.