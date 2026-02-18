El Salvador

El Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL finalizan la modernización de 17 kilómetros clave en la red vial salvadoreña

La intervención responde a la necesidad de resolver problemas de deterioro, facilita el traslado de personas y mercancías y establece la primera fase de un plan que alcanzará rutas consideradas prioritarias en la conectividad nacional

La rehabilitación de la Carretera Panamericana entre San Martín y Cojutepeque incluye 17 kilómetros de nueva carpeta asfáltica de 7,5 centímetros de espesor. (Foto: FOVIAL)

La rehabilitación de los 17 kilómetros de la Carretera Panamericana, entre San Martín y Cojutepeque, consistió en la sustitución total de la carpeta asfáltica, que ahora cuenta con una nueva capa de 7,5 centímetros de espesor.

Además, se realizó la señalización horizontal y vertical de los cuatro carriles en ambos sentidos, una medida orientada a incrementar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país.

Para ejecutar esta obra, el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) emplearon tecnología de reciclado en caliente, lo que permitió optimizar recursos, reducir tiempos y garantizar una mayor durabilidad del pavimento.

En este segmento circulan diariamente más de 33,000 vehículos, cifra que refleja la importancia de la vía tanto para el tráfico local como para el transporte de carga proveniente de Honduras y para quienes se desplazan desde el oriente del país.

La rehabilitación responde a una necesidad planteada por los usuarios, ya que, sostienen, que la carretera presentaba un deterioro considerable.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, destacó que “buena parte de kilómetros de la carretera Panamericana entre Cojutepeque a San Martín estaba agrietada y con baches. Se hacían intervenciones, pero hacía falta una rehabilitación total de la vía”. Esta obra representa, por tanto, un avance sustancial en la conectividad y seguridad para miles de conductores que dependen de esta arteria.

Más de 33.000 vehículos circulan a diario por este tramo de la Panamericana, fundamental para el transporte desde el oriente del país y Honduras. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

El proceso de ejecución se llevó a cabo durante los últimos tres meses, con jornadas nocturnas de 9:00 pm a 5:00 am, una estrategia diseñada para minimizar las molestias y afectaciones al tránsito diario. El director ejecutivo de FOVIAL, Alex Beltrán, subrayó el uso de la tecnología de reciclado en caliente como un factor clave para la eficiencia del proyecto: “Este tramo conecta municipios estratégicos y fortalece la integración social, comercial y productiva entre comunidades. Una carretera en buen estado mejora la puntualidad, reduce el desgaste vehicular y garantiza traslados más seguros y cómodos para la población”.

La modernización de este tramo de la Carretera Panamericana constituye la primera fase de un programa integral que, según las autoridades, se extenderá a otras rutas nacionales catalogadas como prioritarias. El ministro Herrera enfatizó que la rehabilitación no solo disminuirá la frecuencia de accidentes y el tiempo de traslado, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía local y regional, facilitando el movimiento de bienes y personas.

El Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL emplearon tecnología de reciclado en caliente para optimizar recursos y garantizar mayor durabilidad del pavimento. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

Esta intervención forma parte de una estrategia nacional de transformación de la red vial, con énfasis en los corredores que enlazan áreas productivas, comerciales y residenciales. Además de mejorar la superficie de rodamiento, la obra incorporó nueva señalización para reforzar la seguridad de los usuarios y ofrecer condiciones de circulación más óptimas.

El Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL reiteraron su compromiso con la modernización y el mantenimiento constante de la red vial salvadoreña. Las próximas etapas del plan de renovación prevén intervenciones en otros tramos clave, con el objetivo de consolidar un sistema vial más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades crecientes de la población. Estas acciones buscan fortalecer la movilidad, la integración regional y la competitividad del país, asegurando traslados más ágiles y seguros para todos los salvadoreños.

