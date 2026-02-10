El Salvador

Las autoridades salvadoreñas anuncian endurecimiento de medidas contra contrabando tras asesinato de un cabo

Un atentado contra un efectivo de la Fuerza Armada llevó al Estado a redoblar esfuerzos en frontera, establecer mecanismos de extradición y reforzar acciones legales ante el desafío de redes criminales vinculadas a Guatemala

Guardar
El asesinato del cabo Pablo
El asesinato del cabo Pablo Israel Cortés Recinos en la frontera El Brujo intensifica las medidas de seguridad contra el contrabando en Metapán. (Foto: Noticiero El Salvador)

Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado confirmaron el asesinato del cabo Pablo Israel Cortés Recinos, quien realizaba tareas de custodia en el paso fronterizo El Brujo, en Metapán.

El hecho se registró la noche del seis de febrero, cuando el militar fue atacado por un grupo de contrabandistas mientras cumplía con la misión de resguardar la frontera.

La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata en la escena del crimen. Uno de los agresores, identificado como Aldo Abel Lara López, fue capturado en el lugar, y se incautó la camioneta roja utilizada para el traslado de la mercancía ilegal.

Las autoridades emplearon evidencia tecnológica y balística para reconstruir los hechos y ubicar al resto de los implicados, quienes también resultaron detenidos en los días posteriores.

Endurecimiento de la respuesta estatal tras el crimen en El Brujo

El asesinato del cabo desencadenó una respuesta institucional contundente. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, expresó su pesar y solidaridad con la familia de la víctima, destacando el valor y el compromiso de los miembros de la Fuerza Armada.

“Los actos heroicos de los miembros de la Fuerza Armada me motivan a continuar realizando nuestro trabajo aun a costa de nuestra vida”, afirmó Merino Monroy, quien insistió en que la moral de la institución permanece alta y que la misión de proteger la tranquilidad de la población es irrenunciable.

Las fuerzas de seguridad capturan
Las fuerzas de seguridad capturan a Aldo Abel Lara López y decomisan una camioneta implicada en el traslado de mercancía ilegal.(Foto: Noticiero El Salvador)

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó durante la conferencia de prensa transmitida por Noticiero El Salvador, que la banda criminal estaba compuesta por cinco salvadoreños y que la investigación ha identificado vínculos transfronterizos con Guatemala. Villatoro anunció el inicio de una nueva estrategia: “A partir de ahora arranca una guerra sin cuartel contra todas estas organizaciones, estructuras que están metiendo producto de contrabando al país”. El funcionario aclaró que las acciones estatales se extenderán también al decomiso total de bienes, y que los canales de extradición se han activado para capturar a los sospechosos fuera del territorio salvadoreño.

Operativo conjunto, decomisos y tecnología aplicada

El Gabinete de Seguridad explicó que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil desplegaron un operativo conjunto en la zona fronteriza, apoyados por tecnología de rastreo y el aislamiento inmediato del área. La incautación de la camioneta y otros dispositivos electrónicos permitió vincular directamente a los detenidos con el crimen. De acuerdo con las autoridades, la banda ya había realizado varios cruces ilegales de mercancía, principalmente cigarros, lo que demuestra un patrón de reincidencia y organización.

El ministro Villatoro subrayó la importancia de la colaboración regional, especialmente con Guatemala, para desarticular por completo las redes de contrabando que operan en ambos lados de la frontera.

Fiscalía General: respuesta penal y advertencia institucional

Los acusados deberán enfrentar cargos por homicidio agravado, cuya pena oscila entre 55 y 60 años de prisión; contrabando, sancionado con 6 a 8 años de prisión; y agrupaciones ilícitas, penadas con 20 a 30 años de prisión.

Rodolfo Delgado recalcó que toda agresión contra miembros de la Fuerza Armada, de la Policía o de cualquier entidad estatal constituye un desafío a la nación, y que la respuesta será siempre enérgica y respaldada por la ley. Además, insistió en el compromiso de la Fiscalía con las víctimas, sus familias y las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

Las autoridades emplean tecnología de
Las autoridades emplean tecnología de rastreo y pruebas balísticas para identificar y detener a los integrantes de la banda criminal. (Foto: Noticiero El Salvador)

El titular sostuvo que este tipo de hechos representa un ataque directo contra la seguridad y la paz pública que el Estado ha edificado con esfuerzo. La labor fiscal incluyó inspecciones, allanamientos y la recolección de pruebas técnicas y testimoniales, acciones que permitieron identificar y detener a los responsables.

Alianzas transfronterizas y contexto operativo en la frontera

La dimensión transfronteriza del caso llevó a la activación de mecanismos de extradición hacia Guatemala. Las autoridades salvadoreñas enfatizan que la colaboración con ese país es clave para frenar el tráfico ilícito de mercancías y desmantelar las conexiones binacionales de las bandas dedicadas al contrabando.

En los últimos años, la región occidental de El Salvador ha registrado un aumento en los operativos contra el tráfico ilegal en puntos fronterizos como Metapán y El Brujo. Las instituciones responsables consideran que la lucha contra el contrabando es ahora una prioridad equiparable a la guerra contra las pandillas, ya que estas redes afectan la seguridad, la economía y la institucionalidad del país.

En este contexto, el asesinato del cabo Cortés Recinos representa un catalizador de medidas más estrictas y una reafirmación del compromiso estatal con la defensa de las fronteras y la protección de los agentes que cumplen funciones de resguardo.

Temas Relacionados

Gabinete de Seguridad AmpliadoMetapánFuerza Armada de El SalvadorFiscalía General de la RepúblicaContrabando FronterizoHomicidio Agravado

Últimas Noticias

República Dominicana registra epidemia de VIH, según la OPS

El país reporta 79,000 personas que conviven con esta enfermedad, con mayor prevalencia entre grupos vulnerables identificados por organismos internacionales, mientras persisten obstáculos en el acceso regular a los tratamientos y la supresión viral

República Dominicana registra epidemia de

Asociaciones de desarrollo en Costa Rica transforman chatarra en infraestructura comunitaria gracias a proyecto municipal

El mecanismo permite financiar mejoras en parques, gimnasios comunales y obras de infraestructura, primera etapa recaudó más de ₡27 millones

Asociaciones de desarrollo en Costa

Accidentes de tránsito aumentaron un 15% en Costa Rica durante el 2025 y dejaron más de 52,000 personas lesionadas

Los motociclistas concentraron el 64% de las personas afectadas, mientras que diciembre fue el mes con mayor siniestralidad en el país

Accidentes de tránsito aumentaron un

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

El masivo peregrinaje motorizado de la Caravana del Zorro concluyó sin víctimas fatales en su edición número 65, aunque las autoridades confirmaron 14 personas lesionadas tras 11 incidentes de tránsito registrados durante el trayecto hacia Esquipulas.

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados

Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá

El ministro de Economía cuestionó el argumento presupuestario de la institución, mientras Salud reconoce deficiencias en la infraestructura y anuncia una comisión técnica

Falta de recursos o mala

TECNO

Pasajero se conectó indebidamente a

Pasajero se conectó indebidamente a Starlink en pleno vuelo y puso en peligro al resto de viajeros

ChatGPT incorpora anuncios: qué cambia para los usuarios

Cómo activar el modo capibara en WhatsApp: guía febrero 2026

Cuál es el precio actual del Nokia 1100 y dónde se puede comprar

Explora, combate y sobrevive: los cuatro juegos gratis de Steam que no te puedes perder esta semana

ENTRETENIMIENTO

David Spade entre la empatía

David Spade entre la empatía y la comedia: “Todos son mucho más vulnerables de lo que pensamos”

La serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max promete revelar más de Draco Malfoy: “Empiezas a entender cómo es él”

Nueva revisión forense cuestionó la causa de la muerte de Kurt Cobain: “Esto es un homicidio”

“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”, aseguró Luke Thompson sobre la nueva entrega

La estrella de Only Fans, Bonnie Blue, presume su último reto: haberse acostado con 400 hombres sin protección

MUNDO

Revelaron la identidad del francés

Revelaron la identidad del francés acusado de abusar sexualmente de 89 menores durante cinco décadas en al menos nueve países

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Kenianos relatan mentiras, horrores y traumas del reclutamiento forzado ruso

Libertad, autonomía y hospitalidad excepcional: así es Dublín, el mejor destino para viajeros solitarios en 2026

JD Vance viajó a Azerbaiyán para impulsar acuerdos estratégicos y fortalecer el proceso de paz promovido por Estados Unidos con Armenia