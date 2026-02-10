Las autoridades salvadoreñas anuncian endurecimiento de medidas contra contrabando tras asesinato de un cabo

El asesinato del cabo Pablo Israel Cortés Recinos en la frontera El Brujo intensifica las medidas de seguridad contra el contrabando en Metapán. (Foto: Noticiero El Salvador)

Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado confirmaron el asesinato del cabo Pablo Israel Cortés Recinos, quien realizaba tareas de custodia en el paso fronterizo El Brujo, en Metapán.

El hecho se registró la noche del seis de febrero, cuando el militar fue atacado por un grupo de contrabandistas mientras cumplía con la misión de resguardar la frontera.

La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata en la escena del crimen. Uno de los agresores, identificado como Aldo Abel Lara López, fue capturado en el lugar, y se incautó la camioneta roja utilizada para el traslado de la mercancía ilegal.

Las autoridades emplearon evidencia tecnológica y balística para reconstruir los hechos y ubicar al resto de los implicados, quienes también resultaron detenidos en los días posteriores.

Endurecimiento de la respuesta estatal tras el crimen en El Brujo

El asesinato del cabo desencadenó una respuesta institucional contundente. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, expresó su pesar y solidaridad con la familia de la víctima, destacando el valor y el compromiso de los miembros de la Fuerza Armada.

“Los actos heroicos de los miembros de la Fuerza Armada me motivan a continuar realizando nuestro trabajo aun a costa de nuestra vida”, afirmó Merino Monroy, quien insistió en que la moral de la institución permanece alta y que la misión de proteger la tranquilidad de la población es irrenunciable.

Las fuerzas de seguridad capturan a Aldo Abel Lara López y decomisan una camioneta implicada en el traslado de mercancía ilegal.(Foto: Noticiero El Salvador)

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó durante la conferencia de prensa transmitida por Noticiero El Salvador, que la banda criminal estaba compuesta por cinco salvadoreños y que la investigación ha identificado vínculos transfronterizos con Guatemala. Villatoro anunció el inicio de una nueva estrategia: “A partir de ahora arranca una guerra sin cuartel contra todas estas organizaciones, estructuras que están metiendo producto de contrabando al país”. El funcionario aclaró que las acciones estatales se extenderán también al decomiso total de bienes, y que los canales de extradición se han activado para capturar a los sospechosos fuera del territorio salvadoreño.

Operativo conjunto, decomisos y tecnología aplicada

El Gabinete de Seguridad explicó que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil desplegaron un operativo conjunto en la zona fronteriza, apoyados por tecnología de rastreo y el aislamiento inmediato del área. La incautación de la camioneta y otros dispositivos electrónicos permitió vincular directamente a los detenidos con el crimen. De acuerdo con las autoridades, la banda ya había realizado varios cruces ilegales de mercancía, principalmente cigarros, lo que demuestra un patrón de reincidencia y organización.

El ministro Villatoro subrayó la importancia de la colaboración regional, especialmente con Guatemala, para desarticular por completo las redes de contrabando que operan en ambos lados de la frontera.

Fiscalía General: respuesta penal y advertencia institucional

Los acusados deberán enfrentar cargos por homicidio agravado, cuya pena oscila entre 55 y 60 años de prisión; contrabando, sancionado con 6 a 8 años de prisión; y agrupaciones ilícitas, penadas con 20 a 30 años de prisión.

Rodolfo Delgado recalcó que toda agresión contra miembros de la Fuerza Armada, de la Policía o de cualquier entidad estatal constituye un desafío a la nación, y que la respuesta será siempre enérgica y respaldada por la ley. Además, insistió en el compromiso de la Fiscalía con las víctimas, sus familias y las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

Las autoridades emplean tecnología de rastreo y pruebas balísticas para identificar y detener a los integrantes de la banda criminal. (Foto: Noticiero El Salvador)

El titular sostuvo que este tipo de hechos representa un ataque directo contra la seguridad y la paz pública que el Estado ha edificado con esfuerzo. La labor fiscal incluyó inspecciones, allanamientos y la recolección de pruebas técnicas y testimoniales, acciones que permitieron identificar y detener a los responsables.

Alianzas transfronterizas y contexto operativo en la frontera

La dimensión transfronteriza del caso llevó a la activación de mecanismos de extradición hacia Guatemala. Las autoridades salvadoreñas enfatizan que la colaboración con ese país es clave para frenar el tráfico ilícito de mercancías y desmantelar las conexiones binacionales de las bandas dedicadas al contrabando.

En los últimos años, la región occidental de El Salvador ha registrado un aumento en los operativos contra el tráfico ilegal en puntos fronterizos como Metapán y El Brujo. Las instituciones responsables consideran que la lucha contra el contrabando es ahora una prioridad equiparable a la guerra contra las pandillas, ya que estas redes afectan la seguridad, la economía y la institucionalidad del país.

En este contexto, el asesinato del cabo Cortés Recinos representa un catalizador de medidas más estrictas y una reafirmación del compromiso estatal con la defensa de las fronteras y la protección de los agentes que cumplen funciones de resguardo.