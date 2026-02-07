Las motocicletas representan más del 34 % del parque vehicular salvadoreño

Las motocicletas rebasaron las 700 mil unidades registradas, consolidando su posicionamiento con más del 34 % del parque vehicular nacional. (REUTERS/Jose Cabezas)

El incremento del parque vehicular en El Salvador ha dejado una huella visible en la movilidad y el paisaje urbano del país. Según los datos oficiales, el total de vehículos superó los 2,034,000 durante enero de este año, una cifra que contrasta con los poco más de 1,884,000 reportados en el mismo periodo de 2025.

Este aumento, del 7,9 %, no solo se refleja en el volumen total, sino también en la composición del parque automotor. Las motocicletas, que hace un año representaban el 33,17 % del total, ahora superan el 34 %, alcanzando casi 700 mil unidades registradas.

La antigüedad de los motores muestra que la mayoría de los vehículos tiene 24 años o más, con un total de 388.898 unidades en ese rango. A esta cifra le siguen los automotores de entre ocho y once años, y los que tienen cuatro años o menos, que suman 360.604.

El peso de la circulación se concentra en la capital. El distrito de San Salvador lidera con 245.683 vehículos, seguido por San Miguel con 96.997 y Soyapango con 86.029. Si se amplía la mirada a nivel departamental, San Salvador encabeza con 659.387 unidades, mientras que La Libertad y Santa Ana registran 265.789 y 184.352, respectivamente.

Por tipo de vehículo, los automóviles muestran el crecimiento más intenso: representan un 41,63 % del parque, es decir, 846.929 unidades. En contraste, el transporte colectivo solo ha tenido aumentos marginales: los buses apenas crecieron un 0,31 % y los microbuses un 0,15 %. Mientras tanto, el número de ambulancias permanece inalterado respecto al año pasado, con solo 54 vehículos de este tipo circulando en el país.

Comportamiento del parque vehicular durante 2025

Durante 2025, la tendencia al alza del parque vehicular se mantuvo firme, con un incremento del 7,9 % respecto al año anterior. La cifra total de vehículos registrados a finales de año fue de 2.022.324.

En ese mismo periodo, las motocicletas consolidaron su importancia, al constituir el 34,01 % del total de vehículos. Este dato evidencia la preferencia de una parte considerable de la población por este tipo de transporte, en buena medida por su accesibilidad y bajo costo operativo.

El crecimiento sostenido del parque vehicular ha cambiado la dinámica urbana de El Salvador, donde la congestión es constante y afecta la calidad de vida. (Foto: PNC El Salvador)

El análisis por antigüedad de los automotores reveló un fenómeno destacado: casi 500 mil vehículos tenían cuatro años o menos. Esta renovación del parque vehicular sugiere un mayor acceso a unidades nuevas y una transformación en los hábitos de compra de los salvadoreños.

A largo plazo, el crecimiento desde 2015 es contundente. En apenas una década, el número de vehículos prácticamente se duplicó, impulsado por factores económicos y sociales que han favorecido la adquisición de automotores en diversos segmentos de la población.

Tráfico vehicular

El aumento consistente del parque vehicular en El Salvador ha modificado de manera profunda la dinámica diaria en las principales ciudades del país. Los embotellamientos ya no se limitan a las horas punta, sino que se han convertido en una característica constante, según advierten especialistas en seguridad vial.

Este fenómeno afecta directamente los tiempos de traslado y la calidad de vida de la población. La falta de alternativas sostenibles agrava la situación, ya que los ciudadanos cuentan con opciones limitadas para desplazarse de manera eficiente.

Expertos y autoridades han insistido en la necesidad de adoptar medidas de movilidad urbana sostenible. La presión sobre el sistema vial exige soluciones que aborden no solo la congestión, sino también los efectos acumulados en el entorno y la vida cotidiana.

El Plan Maestro de Infraestructura de El Salvador 2019-2030 (PMIES) destaca que la deficiencia en el transporte público, utilizado por ocho de cada diez salvadoreños, ha impulsado una migración hacia vehículos particulares, microbuses y pick ups. Esta tendencia incrementa tanto la congestión como los riesgos asociados a la vialidad.

Incremento en accidentes viales

El crecimiento del parque vehicular no solo ha transformado la movilidad en El Salvador, sino que también ha tenido un impacto directo en la seguridad vial. El aumento en la cantidad de vehículos circulando se refleja en una mayor incidencia de siniestros viales.

El aumento del parque vehicular incidió directamente en la seguridad vial, con un incremento del 34 % en accidentes y un 36 % en fallecimientos por siniestros. (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se ha registrado un incremento del 34 % en el número de accidentes en comparación con periodos anteriores. Esta tendencia es igualmente visible en la cifra de personas lesionadas, que también subió en un 34 %.

El panorama se vuelve aún más preocupante al observar el número de fallecimientos por accidentes de tránsito. El informe oficial revela que las muertes en siniestros viales crecieron en un 36 %. Esta evolución pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención y control, así como de promover una cultura vial responsable ante el constante aumento del parque automotor.