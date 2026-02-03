El Salvador concentra su inversión pública en infraestructura vial, energía y servicios básicos

Empleados del Fondo de Conservación Vial (Fovial) reparan una calle del distrito de Anamorós en el municipio de La Unión Norte. (Foto: @FOVIALITO)

El Salvador ha destinado recursos de inversión pública a una diversidad de proyectos que abarcan sectores como salud, vivienda, infraestructura vial, agua potable, energía, educación, medio ambiente y modernización institucional. Pero es el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) la institución que ha concentrado la mayor cantidad de fondos en el análisis de la planificación presupuestaria 2025, según consta en la documentación revisada por Infobae.

La sumatoria de los montos de inversión pública programada para El Salvador en 2025, según el análisis y consolidación de los datos institucionales principales, asciende aproximadamente a $178,000,000 El monto incluye recursos provenientes de fondos propios, préstamos y donaciones de organismos internacionales, así como fondos transferidos a instituciones descentralizadas y ministerios.

La inversión en infraestructura vial ha sido prioritaria dentro del presupuesto nacional. FOVIAL ha recibido asignaciones que en ciertos ejercicios anuales superan los 7 millones de dólares para mantenimiento rutinario, señalización y obras de rehabilitación en la red vial principal. Estas cifras se reparten en distintos rubros y fases de ejecución, lo que posiciona al organismo como el mayor receptor de fondos públicos para proyectos de inversión.

De acuerdo con la documentación oficial, “los recursos destinados al mantenimiento de la red vial y señalización superan los 6 millones de dólares en varios componentes durante 2024 y 2025”.

El sector salud concentra recursos significativos en programas como la implementación de un sistema de telemedicina en el Hospital Nacional El Salvador, financiado principalmente por la Corporación Andina de Fomento (CAF). REUTERS/Jose Cabezas

El sector salud ha canalizado fondos relevantes hacia la modernización y expansión de servicios. Destaca el programa de telemedicina en el Hospital Nacional El Salvador, financiado principalmente por la Corporación Andina de Fomento (CAF), con asignaciones superiores a 11 millones de dólares.

Además, el “Programa Creciendo Saludables Juntos” para la primera infancia, ejecutado con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ha recibido más de 15 millones de dólares en distintos componentes.

Inversión en otras instituciones

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ha impulsado el “Programa de Acceso Universal a la Energía”, destinando recursos propios y préstamos internacionales que superan los 4 millones de dólares. Esta iniciativa busca ampliar la cobertura eléctrica, en particular en zonas rurales y áreas históricamente excluidas del acceso al servicio.

Mientras que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha gestionado proyectos estratégicos para la sostenibilidad del subsector agua potable y saneamiento, con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las asignaciones varían desde los 10 mil hasta más de 1 millón de dólares, distribuidas entre fases de formulación, ejecución y seguimiento.

La instalación de 317 acometidas domiciliares garantiza suministro directo de agua a viviendas beneficiadas del proyecto hídrico, informaron las autoridades. Foto cortesía DOM

En materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda (MIVI) ha articulado proyectos de mejoramiento y reducción de riesgos en asentamientos precarios, cooperativas de vivienda e intervenciones en el Centro Histórico de San Salvador. Los montos asignados oscilan entre los 7 mil y los 643 mil dólares por proyecto, con financiamiento mixto de donaciones y préstamos, principalmente del KfW, el Banco Alemán de Fomento.

El sector educativo ha sido beneficiario de donaciones orientadas al fortalecimiento tecnológico de institutos agropecuarios, con aportes del Gobierno de Japón que en algunos casos superan los 200 mil dólares. Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ha gestionado fondos para la ampliación de la infraestructura escolar y la reconstrucción de obras de paso.

Por otro lado, el órgano judicial, representado por la Fiscalía General de la República, también figura entre los receptores de inversión pública, aunque en menor escala que los anteriores. Sus proyectos de modernización y equipamiento institucional han contado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), distribuidos en partidas que van desde los 11 mil hasta más de 16 millones de dólares en diferentes fases.

El personal de la Dirección de Obras Municipales (DOM) ejecuta obras de construcción y reconstrucción de diferentes escuelas a nivel nacional, de acuerdo a información del gobierno salvadoreño. /Sitio web dos escuelas por día.

Según los documentos oficiales revisados por Infobae, “la priorización de fondos en infraestructura vial y servicios públicos responde a una política de modernización y ampliación de cobertura en áreas clave para la población”.

Top 10 de inversión en instituciones (2025)

Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) Monto total: Aproximadamente $60,000,000 Proyectos: Mantenimiento rutinario y periódico de la red vial, señalización, rehabilitación de carreteras principales. Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) Monto total: Aproximadamente $22,000,000 Proyectos: Instalación de planta de generación eléctrica con biogás, expansión de parques eólicos, generación renovable, acceso universal a la energía. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) Monto total: Aproximadamente $20,000,000 Proyectos: Mejoramiento y ampliación vial, fortalecimiento institucional, infraestructura para educación y transporte. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) Monto total: Aproximadamente $18,000,000 Proyectos: Infraestructura escolar, modernización tecnológica, programas para primera infancia, donaciones y préstamos de organismos multilaterales. Ministerio de Salud (MINSAL) Monto total: Aproximadamente $16,000,000 Proyectos: Programa Integrado de Salud II, telemedicina, infraestructura hospitalaria, mejoras en cobertura de salud primaria. Ministerio de Vivienda (MIVI) Monto total: Aproximadamente $15,000,000 Proyectos: Mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, vivienda social, cooperativas de vivienda, reducción de riesgos. Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) Monto total: Aproximadamente $10,000,000 Proyectos: Inclusión productiva, erradicación de la pobreza, reforestación, programas sociales en municipios vulnerables. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Monto total: Aproximadamente $8,000,000 Proyectos: Sostenibilidad del agua potable y saneamiento, expansión de servicios, donaciones de cooperación internacional. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Monto total: Aproximadamente $5,000,000 Proyectos: Fortalecimiento de la resiliencia climática, desarrollo rural, modernización agrícola. Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) Monto total: Aproximadamente $4,000,000 Proyectos: Infraestructura resiliente en municipios, obras de desarrollo urbano, apoyo a gobiernos locales.