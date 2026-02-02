La industria salvadoreña apuesta por la integración energética y la logística regional

El Salvador dispone de 1,500 MW de reserva, utiliza un promedio de 1,100 MW diarios y prioriza la autosuficiencia energética. (Imagen destacada)

La energía representa uno de los mayores costos de producción industrial. Actualmente, El Salvador dispone de 1,500 MW de reserva y utiliza cerca de 1,100 MW diariamente. Esta autosuficiencia, sin embargo, no exime al país de buscar alternativas para reducir precios y elevar la calidad. Así lo confirmó Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y recién nombrado presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA).

Arriaza subrayó, en la entrevista radial “El Corre, corre” 105.3fm, que la integración energética regional es clave para enfrentar los desafíos de la industria. Explicó que la red del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) permite que, si un país tiene déficit de energía, otro pueda suplirlo. Esta cooperación ayuda a estabilizar los precios y favorece la calidad del servicio. “Si un país tiene excedente, puede venderle al que necesite”, señaló.

El dirigente destacó el caso de Costa Rica, donde el 80 % de la matriz energética proviene de fuentes renovables. Cuando la producción disminuye por factores climáticos, el país importa energía de sus vecinos. Guatemala, por su parte, suele ofrecer electricidad más barata, lo que permite a El Salvador importar durante picos de demanda y así reducir sus costos.

Uno de los cuatro ejes prioritarios bajo la conducción de Arriaza es la energía, junto con la movilidad, la facilitación del comercio regional y la sostenibilidad. Señaló que la movilidad es fundamental para el flujo eficiente de mercancías y la reducción de tiempos en fronteras. Su objetivo es avanzar hacia rutas y aduanas más ágiles.

En este aspecto, resaltó la existencia de doce corredores o rutas regionales diseñados en colaboración con organismos internacionales como la CIECA y la cooperación japonesa (JICA), con un horizonte de ejecución hasta el año 2035. El corredor más extenso conecta México con Panamá, mientras que otros enlazan a Guatemala, Honduras y Nicaragua. Mejorar la infraestructura vial y los procesos aduaneros es parte del enfoque inmediato.

Arriaza reconoció que el dinamismo empresarial suele superar la capacidad de los marcos legales nacionales. Sin embargo, observa una coyuntura regional favorable, debido a la alineación de gobiernos que actualmente impulsan políticas proempresa y pronegocios. “Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana tienen presidentes dispuestos a apoyar el avance comercial”, afirmó. Esta convergencia política, según el líder gremial, abre nuevas oportunidades para el comercio regional y la relación con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones.

En el desarrollo de cadenas de valor, Arriaza señaló que El Salvador ha avanzado hacia el modelo de “paquete completo” en la industria textil. Detalló que el algodón se importa desde Estados Unidos, se transforma en hilo y tela, luego se tiñe y confecciona la prenda en el país, para finalmente ser exportada de regreso al mercado estadounidense. “Es una cadena completa”, aseguró.

El presidente de ASI y FECAICA también introdujo el concepto de "American Shoring" (nearshoring), una estrategia orientada a integrar la región con Estados Unidos en cadenas productivas capaces de competir con China. “Nadie produce ya en el mundo un solo producto. Para fabricar estas tazas se necesitan seis o diez proveedores”, explicó. En esta lógica, cada país aporta un eslabón, desde materias primas hasta productos finales listos para el mercado norteamericano.

Si bien reconoce que la competencia con China persiste y que siempre habrá insumos que deban importarse de Asia, Arriaza aboga por fortalecer proveedores cercanos, como México. “Es preferible comprar en México que tal vez comprar en China”, sostuvo, enfatizando ventajas como menores tiempos de entrega y precios competitivos.

China conserva ciertas ventajas en volumen y costos a gran escala, pero la región puede explotar su proximidad geográfica, el acceso rápido a los mercados y el aumento de la tecnificación industrial. Para Arriaza, el desafío es acelerar la integración regional y construir cadenas de valor sólidas que respalden el crecimiento de la industria salvadoreña.