El Salvador

Voraz incendio destruye vivienda de lámina y madera en El Salvador

El siniestro movilizó a bomberos que lograron contener el avance de las llamas y evitar daños a casas aledañas sin que se reportaran personas lesionadas

Un incendio estructural afectó una vivienda de la colonia Manzano de San San Salvador (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Una vivienda perteneciente a la colonia Manzano en el barrio San Jacinto de San Salvador sufrió un incendio estructural este viernes, requiriendo la rápida intervención de Bomberos de El Salvador, quienes controlaron el fuego antes de que se propagara a las casas aledañas.

La colonia Manzano, al igual que varios sectores periféricos de la capital salvadoreña, enfrenta altos niveles de vulnerabilidad ante emergencias como incendios debido a que muchas de sus edificaciones están construidas con lámina y madera, materiales con una alta capacidad de combustión.

Además, el incremento de los vientos en el territorio genera una mayor probabilidad de riesgo ante los incendios.

El trabajo de bomberos limita daños en incendio de San Salvador

Según información de las respectivas autoridades, el equipo de bomberos desplegó maniobras especializadas para frenar el avance de las llamas y proteger otras viviendas cercanas.

La intervención se realizó en colaboración con residentes del área, quienes apoyaron en la evacuación ordenada y en la remoción de objetos inflamables, lo que contribuyó a reducir el nivel de riesgo.

San Salvador ha registrado emergencias recurrentes por incendios debido a la alta densidad poblacional y las condiciones de vivienda en varios barrios urbanos. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Este incidente ocurre en un contexto de recurrentes emergencias similares en San Salvador, donde las condiciones habitacionales y la densidad poblacional han obligado a los cuerpos de socorro a intervenir en varias ocasiones recientes para sofocar incendios en distintos barrios de la ciudad.

Hasta las últimas horas, las autoridades mantenían la inspección en el área afectada con el propósito de precisar las causas que originaron el fuego y evaluar los daños materiales; como informe preliminar destacó que la rápida actuación de los equipos de emergencia fue determinante para evitar un impacto más grave en la zona.

Aumentan los incendios durante enero, con mayoría en zonas de maleza seca

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador registró 569 incendios entre el 1 y el 26 de enero de 2026, con el 64 % de los casos en zonas de maleza seca. Ante la previsión de un aumento en la velocidad del viento, las autoridades aconsejan evitar la quema de basura.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, señaló en una entrevista con Dialogo 21 que en ese periodo se contabilizaron 569 incendios, cifra que consideró “una cantidad exagerada”, y explicó que la mayoría se han presentado en terrenos baldíos con presencia de maleza seca.

Las estadísticas muestran que los incendios en maleza seca representan el mayor incremento, con un 64 % más respecto a los reportados en 2025. Entre las principales causas se encuentra la disposición inadecuada de colillas de cigarro.

Las autoridades han habilitado el número 913 para reportar de manera inmediata cualquier incidente relacionado con incendios. Este canal de comunicación se encuentra disponible para que la ciudadanía pueda informar sobre situaciones de riesgo, permitiendo una respuesta más ágil por parte de los cuerpos de emergencia.

Se busca que la población utilice este recurso ante la detección de humo, fuego o cualquier señal que indique la posible presencia de un incendio, ya sea en zonas urbanas, rurales, áreas de maleza seca o propiedades privadas.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, brindó datos sobre los incendios durante el primer mes del año en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador)

El objetivo de poner a disposición el 913 es fortalecer la capacidad de respuesta y reducir el tiempo de atención ante emergencias, en un contexto donde el aumento de incendios representa una amenaza para la seguridad de comunidades y bienes materiales.

Desde las instituciones encargadas, se hace un llamado a la colaboración ciudadana, recordando que la notificación temprana es esencial para controlar los incendios y evitar su propagación.

Además, las autoridades insisten en la importancia de no realizar llamadas falsas, ya que esto puede dificultar la labor de los equipos de emergencia y poner en riesgo vidas humanas.

El servicio funciona las 24 horas del día y cuenta con personal capacitado para recibir reportes y coordinar la intervención necesaria según cada caso.

