El Salvador

La Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre retiro de estufas de butano por riesgo de incendio

La decisión de retirar más de 200 mil unidades responde a los reportes procedentes de la Comisión de Seguridad de Estados Unidos, que documentó lesiones graves y solicitó la colaboración de proveedores para localizarlas en el país

Guardar
La Defensoría del Consumidor alertó
La Defensoría del Consumidor alertó sobre el retiro de las estufas de camping de butano ante alto riesgo de incendio. (imagen de referencia)

La Defensoría del Consumidor alertó sobre el retiro voluntario de las estufas de camping de butano, distribuidas en El Salvador, ante el elevado riesgo de incendio y quemaduras graves, incluidas lesiones de segundo grado.

La advertencia surge tras notificaciones de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), que ha documentado incidentes concretos y ha impuesto restricciones para proteger a los usuarios, recomendando además la interrupción inmediata del uso de estos productos.

Casos en quemaduras de segundo grado

De acuerdo con la información oficial reportada por la CPSC y comunicada tanto por los distribuidores en el país, como por el fabricante de China (Taiwán), se han identificado 26 incidentes en los Estados Unidos desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, de los cuales 16 casos desembocaron en quemaduras de segundo grado.

El volumen estimado de estufas vendidas asciende a 201,000 unidades, lo que agrava la posibilidad de lesiones y pone en alerta al público consumidor de la región.

Los productos afectados corresponden al modelo BG2247A1, cuyas características incluyen un solo quemador, color verde oscuro y la presencia visible del logotipo naranja con la inscripción “Ozark Trail” en el frente. Este modelo dispone de una etiqueta gris en el interior del compartimento de combustible donde puede consultarse el número específico de referencia.

Un grupo de alpinistas, equipados
Un grupo de alpinistas, equipados con trajes térmicos y equipo especializado, se prepara y descansa en un campamento base rodeado de tiendas de campaña en las faldas de una montaña nevada del Himalaya. Algunos escaladores inician el ascenso por una empinada pendiente, mientras otros organizan cuerdas y materiales en el campamento. El imponente paisaje montañoso y las condiciones extremas resaltan el desafío y la determinación de los expedicionarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría ha emprendido acciones para identificar el posible ingreso y distribución del producto en el mercado nacional, convocando a proveedores locales a informar acerca de existencias, datos de consumidores afectados y mecanismos para la retirada del artículo. En paralelo, anunció canales de atención para consultas y reportes a través del WhatsApp 7844-1482 y el teléfono 910.

La CPSC recalcó en su advertencia que las estufas pueden “explotar o incendiarse durante su uso, lo que representa un peligro para la seguridad de las personas consumidoras”. Como respuesta, el vendedor de este producto instruyó a quienes posean este modelo a cesar su uso de forma inmediata y, en el caso del mercado estadounidense, ofrece la opción de devolución en cualquier tienda minorista para el reembolso completo.

Este tipo de equipos, especialmente utilizados para actividades al aire libre, comporta riesgos adicionales en caso de manejo inadecuado. Además de la posibilidad de incendio, su empleo puede liberar gases peligrosos como monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono y benceno, con potencial para causar intoxicaciones, asma o cáncer. Las fugas de gas y la inhalación representan riesgos particulares para menores de edad y personas sensibles.

La Defensoría del Consumidor solicita
La Defensoría del Consumidor solicita a proveedores nacionales informar sobre existencia, distribución y consumidores afectados por la estufa retirada. (Presidencia de la República de El Salvador)

La Defensoría del Consumidor insiste en la importancia de cumplir todas las pautas de seguridad: mantener la estufa separada de materiales inflamables, utilizarla exclusivamente en áreas abiertas y asegurar que el cartucho de butano esté bien conectado y libre de fugas.

Recomienda también efectuar revisiones periódicas tanto al equipo como a los cartuchos de recarga para impedir accidentes por deterioro o escapes de gas.

Estas recomendaciones insisten en la protección de la vida e integridad de los consumidores ante productos defectuosos o peligrosos en el uso cotidiano, subrayando la necesidad de vigilancia y respuesta rápida ante alertas oficiales.

Temas Relacionados

Estufas de campingDefensoría del ConsumidorOzark TrailWalmartEstados UnidosSeguridad de productosChina Window Industry Co

Últimas Noticias

Expresidente del Congreso de Honduras aprueba ley para instalar la comisión contra corrupción sin acuerdos ni debate

Luis Redondo remitió la normativa a La Gaceta días antes de su salida, otorgando a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) facultades como querellante autónomo

Expresidente del Congreso de Honduras

Presidente de Honduras instruye a las secretarías de Estado que no instalen su retrato oficial y pide colocar una oración de Gandhi

El inicio del gobierno de Nasry Juan Asfura en Honduras estará marcado por una directriz inusual en la simbología institucional: las oficinas públicas del país dejarán de exhibir el retrato oficial del presidente en funciones, una práctica arraigada en la tradición administrativa de la región

Presidente de Honduras instruye a

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

El proyecto dará nueva vida al estadio Óscar Alberto Quiteño, que fue inaugurado en 1963, con una inversión millonaria que busca cumplir los exigentes estándares internacionales y modernizar la oferta deportiva para más de medio millón de habitantes

Santa Ana impulsa la mayor

Voraz incendio destruye vivienda de lámina y madera en El Salvador

El siniestro movilizó a bomberos que lograron contener el avance de las llamas y evitar daños a casas aledañas sin que se reportaran personas lesionadas

Voraz incendio destruye vivienda de

El presidente electo de Chile resalta la dureza y capacidad de rehabilitación del sistema penal salvadoreño

El presidente electo de Chile elogió el modelo penal de El Salvador, señalando su rigidez y su potencial para la reinserción social de los reclusos, en un contexto de debate sobre políticas de seguridad en América Latina

El presidente electo de Chile

TECNO

Por qué no es recomendable

Por qué no es recomendable cerrar siempre tu laptop en vez de apagarla

Blue Origin, de Jeff Bezos, detiene los viajes de turismo espacial: nuevo objetivo, la Luna

Los colombianos ya pueden recibir notificaciones de hipertensión en su Apple Watch

Así son los nuevos trabajos en GTA V: desde repartir periódicos hasta rescatar gatos

Bitcoin registró su peor caída en los últimos 9 meses: cuáles son las causas

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, la actriz

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson

La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales

MUNDO

Un festival internacional que redefine

Un festival internacional que redefine la representación de las mujeres +50 en el cine

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?