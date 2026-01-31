La Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre retiro de estufas de butano por riesgo de incendio

La Defensoría del Consumidor alertó sobre el retiro de las estufas de camping de butano ante alto riesgo de incendio. (imagen de referencia)

La Defensoría del Consumidor alertó sobre el retiro voluntario de las estufas de camping de butano, distribuidas en El Salvador, ante el elevado riesgo de incendio y quemaduras graves, incluidas lesiones de segundo grado.

La advertencia surge tras notificaciones de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), que ha documentado incidentes concretos y ha impuesto restricciones para proteger a los usuarios, recomendando además la interrupción inmediata del uso de estos productos.

Casos en quemaduras de segundo grado

De acuerdo con la información oficial reportada por la CPSC y comunicada tanto por los distribuidores en el país, como por el fabricante de China (Taiwán), se han identificado 26 incidentes en los Estados Unidos desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, de los cuales 16 casos desembocaron en quemaduras de segundo grado.

El volumen estimado de estufas vendidas asciende a 201,000 unidades, lo que agrava la posibilidad de lesiones y pone en alerta al público consumidor de la región.

Los productos afectados corresponden al modelo BG2247A1, cuyas características incluyen un solo quemador, color verde oscuro y la presencia visible del logotipo naranja con la inscripción “Ozark Trail” en el frente. Este modelo dispone de una etiqueta gris en el interior del compartimento de combustible donde puede consultarse el número específico de referencia.

La Defensoría ha emprendido acciones para identificar el posible ingreso y distribución del producto en el mercado nacional, convocando a proveedores locales a informar acerca de existencias, datos de consumidores afectados y mecanismos para la retirada del artículo. En paralelo, anunció canales de atención para consultas y reportes a través del WhatsApp 7844-1482 y el teléfono 910.

La CPSC recalcó en su advertencia que las estufas pueden “explotar o incendiarse durante su uso, lo que representa un peligro para la seguridad de las personas consumidoras”. Como respuesta, el vendedor de este producto instruyó a quienes posean este modelo a cesar su uso de forma inmediata y, en el caso del mercado estadounidense, ofrece la opción de devolución en cualquier tienda minorista para el reembolso completo.

Este tipo de equipos, especialmente utilizados para actividades al aire libre, comporta riesgos adicionales en caso de manejo inadecuado. Además de la posibilidad de incendio, su empleo puede liberar gases peligrosos como monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono y benceno, con potencial para causar intoxicaciones, asma o cáncer. Las fugas de gas y la inhalación representan riesgos particulares para menores de edad y personas sensibles.

La Defensoría del Consumidor solicita a proveedores nacionales informar sobre existencia, distribución y consumidores afectados por la estufa retirada. (Presidencia de la República de El Salvador)

La Defensoría del Consumidor insiste en la importancia de cumplir todas las pautas de seguridad: mantener la estufa separada de materiales inflamables, utilizarla exclusivamente en áreas abiertas y asegurar que el cartucho de butano esté bien conectado y libre de fugas.

Recomienda también efectuar revisiones periódicas tanto al equipo como a los cartuchos de recarga para impedir accidentes por deterioro o escapes de gas.

Estas recomendaciones insisten en la protección de la vida e integridad de los consumidores ante productos defectuosos o peligrosos en el uso cotidiano, subrayando la necesidad de vigilancia y respuesta rápida ante alertas oficiales.