El Salvador

Gabriela de Bukele y María Pía Adriasola refuerzan la cooperación social entre El Salvador y Chile

Las primeras damas de ambos países impulsan acciones en infancia y familia tras un encuentro bilateral, donde exploran proyectos conjuntos en beneficio de sectores vulnerables

Gabriela de Bukele y María Pía Adriasola, desde la BINAES, en el marco de la cooperación entre El Salvador y Chile en proyectos de promoción lectora y primera infancia (Foto cortesía Casa Presidencial)

La visita oficial de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, a El Salvador incluyó una reunión entre Gabriela de Bukele, primera dama salvadoreña, y María Pía Adriasola, esposa del mandatario chileno electo. Este acercamiento permitió abordar iniciativas sociales y explorar acciones conjuntas en beneficio de ambas naciones.

Durante la jornada, la agenda de los mandatarios se desarrolló en paralelo al encuentro de las primeras damas, quienes analizaron experiencias y políticas enfocadas en la primera infancia, la atención a la familia y el desarrollo social.

De acuerdo con un reporte de Casa Presidencial, Gabriela de Bukele ha impulsado leyes y políticas públicas destinadas al desarrollo infantil y la salud materna desde su rol en el gobierno salvadoreño, logrando reconocimientos internacionales por su trabajo en educación y cultura.

Por su parte, María Pía Adriasola ha manifestado su interés en orientar su gestión hacia la coordinación de iniciativas sociales de impacto directo, especialmente en situaciones de emergencia y en la canalización de apoyos para los sectores más vulnerables.

De acuerdo con información publicada por los medios chilenos, Adriasola busca articular proyectos que fortalezcan la atención a la familia y la defensa de la vida en el contexto chileno.

Gabriela de Bukele y María Pía Adriasola reciben flores de niños durante su recorrido por el centro histórico de San Salvador (Foto cortesía de Casa Presidencial)

El intercambio de experiencias entre El Salvador y Chile abre posibilidades para replicar políticas exitosas en materia social y fortalecer la cooperación bilateral. Ante este panorama, ambos países ratificaron su compromiso con el trabajo colaborativo y el entendimiento en áreas clave para el desarrollo humano.

Las autoridades destacaron que estas conversaciones sientan las bases para proyectos conjuntos, especialmente en la promoción de la infancia y la protección de la familia.

Además de los temas sociales, la presencia de Gabriela de Bukele y María Pía Adriasola en la agenda bilateral refuerza el papel de las primeras damas como mediadoras y gestoras de políticas públicas. La colaboración entre ambas podría traducirse en nuevos programas de apoyo y cuidado infantil, así como en el fortalecimiento de redes de ayuda regionales.

La reunión también contribuyó a dinamizar la cooperación entre El Salvador y Chile en un momento de renovación política y de interés mutuo por potenciar alianzas en diversas áreas. La continuidad de este diálogo bilateral podría derivar en la implementación de acciones conjuntas, con impacto directo en las poblaciones más vulnerables de ambos países.

María Pía Adriasola, esposa del presidente electo de Chile, participa en un diálogo bilateral durante su visita oficial a El Salvador (Foto cortesía Casa Presidencial)

Reunión entre Gabriela de Bukele y Yvette Blanco de Unicef: impulso a las políticas de primera infancia en El Salvador

El 11 de noviembre de 2022, Gabriela de Bukele, sostuvo un encuentro con Yvette Blanco, representante de Unicef en el país. El objetivo fue fortalecer la colaboración en la implementación de políticas destinadas a la primera infancia, entre ellas:

  • Ley Crecer Juntos
  • Ley Nacer con Cariño
  • Ley Amor Convertido en Alimento.

Durante la reunión, ambas reafirmaron el compromiso de trabajar por el desarrollo integral de la niñez salvadoreña y de articular esfuerzos con instituciones internacionales en la protección infantil.

El trabajo conjunto con Unicef ha permitido a El Salvador mejorar la inversión en nutrición, salud materna y protección de derechos, así como desarrollar una hoja de ruta integral para sistemas alimentarios sostenibles. La experiencia salvadoreña en este campo ha sido reconocida a nivel internacional y se presenta como un modelo replicable para otros países de la región.

