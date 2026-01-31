El Salvador lidera la cantidad de personas buscadas por Interpol en Centroamérica

LYON, France – A global operation coordinated by INTERPOL has led to the safeguarding of 4,626 potential victims of human trafficking and the detection of 12,746 irregular migrants across 119 countries. (Cortesía Interpol)

El Salvador encabeza la lista de países centroamericanos con mayor cantidad de personas buscadas por Interpol, con 788 casos registrados; de estos, 62 corresponden a mujeres y 726 a hombres. Estas cifras superan ampliamente al resto de la región, donde Guatemala reporta 169 personas buscadas (11 mujeres y 158 hombres), Nicaragua 67 (3 mujeres y 64 hombres), Honduras 28 (1 mujer y 27 hombres) y Panamá solo 3 hombres.

Entre los nombres de salvadoreños incluidos en la lista de Interpol figuran José ángel Flamenco Guardado, buscado por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada; Iván Ariel Reyes, acusado de pertenecer a organizaciones terroristas y extorsión agravada; Marlon Alexander Sánchez Rafael, Jorge Stanley Vásquez Portillo, Priscila Nohemy Torres Rivas y Víctor Manuel Zepeda Valdez, procesados por agrupaciones ilícitas.

Otros casos incluyen a Yonatan Josué Ramírez Díaz, por agresiones sexuales agravadas y expresiones de violencia contra las mujeres; César Osmin Calderón Núñez e Isaac Jeremías Hernández Ruiz, ambos por violación en menor incapaz; y José Fernando Sánchez Salgado, señalado de feminicidio en grado de tentativa y desobediencia a medidas cautelares.

La lista también incorpora a Dennis Odir Ramírez Romero y Francisco Antonio Calderón Perdomo, buscados por delitos relacionados con organizaciones terroristas; Carlos Alberto Lima Hurtado, acusado de varios delitos sexuales en modalidad continuada; Jaime Israel Orellana Juárez, por violación en menor o incapaz bajo la modalidad de delito continuado; Jaime Orlando Medrano, por tráfico ilegal de personas; Ronald Omar Espinoza Calidonio, por robo agravado; y José Carlos Meléndez Mejía, por violación en menor o incapaz en modalidad continuada.

Interpol emite alertas rojas a solicitud de los países miembros cuando existen órdenes judiciales por delitos graves. Estas notificaciones buscan que las autoridades de otros países localicen y detengan provisionalmente a las personas requeridas, en espera de su extradición. La organización revisa que las solicitudes cumplan con sus estatutos y no respondan a motivaciones políticas o discriminatorias. La decisión final sobre detención y extradición corresponde a cada país, de acuerdo a su legislación y tratados internacionales.

Operación de la Interpol en Panamá (Cortesía)

Interpol El Salvador

De acuerdo al organismo, la ubicación de El Salvador entre América del Norte y América del Sur, sumada a su acceso al océano Pacífico, ha convertido al país en un punto de interés para los grupos de crimen organizado que buscan conectar a los productores de drogas con los mercados de consumo a través de rutas terrestres, aéreas y marítimas. La presencia de organizaciones criminales en el territorio salvadoreño representa uno de los principales desafíos para la seguridad nacional y regional.

De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial, las autoridades de El Salvador afrontan retos vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, personas y mercancías falsificadas, así como la actividad de pandillas. Estas problemáticas han adquirido una dimensión internacional, dado que las redes criminales regionales suelen operar en diferentes puntos del mundo, lo que incrementa la complejidad de su combate.

INTERPOL, a través de su Oficina Central Nacional (OCN) en San Salvador, afirma que desempeña un papel clave en la lucha contra el crimen transnacional. Esta oficina forma parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y tiene la capacidad de ejercer funciones operativas en todo el país, incluyendo la facultad de arrestar personas buscadas por delitos graves. La OCN de INTERPOL coordina el análisis de delitos regionales y globales junto a otras oficinas en el extranjero, compartiendo información sobre nuevas rutas de tráfico, zonas de producción y métodos de ocultamiento empleados por bandas organizadas.

Agentes policiales inspeccionan barcos pesqueros que podrían transportar a migrantes ilegales (Cortesía)

La cooperación internacional permite que la OCN de San Salvador proporcione inteligencia a las fuerzas policiales locales para detectar y rastrear el flujo de bienes ilícitos en las rutas de tráfico que cruzan el país y su entorno. Esta colaboración se considera central para evitar que El Salvador y la región centroamericana se conviertan en enclaves clave del crimen organizado internacional.

La estructura de la Policía Nacional Civil está bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La institución es responsable de garantizar la seguridad nacional, el orden público y el desarrollo de investigaciones criminales de alcance nacional.

Entre los mecanismos más utilizados para la cooperación internacional destaca la emisión de alertas rojas por parte de INTERPOL, que permiten la localización y detención provisional de personas buscadas por delitos graves en cualquiera de los 195 países miembros. Esta herramienta resulta esencial ante la globalización de las redes criminales y su capacidad de operar más allá de las fronteras nacionales.