El Salvador

¿Sabías que las monedas de $0.50 son de curso legal en El Salvador?

El Banco Central de Reserva recordó que la legislación vigente obliga a los comercios a recibir monedas fraccionarias, destacando su importancia para evitar redondeos que afecten la transparencia en los precios y las transacciones

Guardar
El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva de El Salvador confirma que la moneda de $0.50 centavos de dólar estadounidense es de curso legal en todo el país. (Cortesía: BCR El Salvador)

La confusión sobre la moneda de 50 centavos de dólar estadounidense en El Salvador ha llevado a que muchos consumidores y comerciantes cuestionen su validez.

Frente a esta situación, el Banco Central de Reserva (BCR) ha sido categórico al recalcar el marco legal vigente: “La moneda de $0.50 centavos es de curso legal en el territorio nacional, por lo que puede utilizarse para realizar pagos en cualquier comercio del país, independientemente de que algunos establecimientos o ciudadanos no la reconozcan o duden de su validez”.

De acuerdo con el BCR, “cualquier persona puede usarla para pagar bienes o servicios, y los comercios están obligados a aceptarla como forma de pago”.

Esta obligación para los establecimientos comerciales excluye cualquier rechazo injustificado, práctica que la institución define como “incorrecta hacia los consumidores”.

Desinformación y desafíos en la circulación de monedas fraccionarias en El Salvador

No obstante, el problema de la “baja circulación”, sumado a la expansión de los pagos electrónicos y la tendencia a los redondeos en los precios, ha favorecido el desconocimiento o la sospecha.

Una de las causas señaladas por el mismo BCR es la “desinformación” alimentada por rumores en redes sociales que, de manera errónea, tildan la moneda de “sin valor o falsa”.

La importancia económica de las monedas fraccionarias resulta clara en contextos de variación de precios.

El gobierno salvadoreño adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en 2001 bajo la presidencia de Francisco Flores.

Origen y transformaciones de la moneda de 50 centavos de dólar

La moneda de 50 centavos de dólar, conocida como “half dollar”, es una de las piezas más antiguas y emblemáticas de la numismática estadounidense. Su historia inicia en 1794, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñó los primeros ejemplares de medio dólar en plata. Durante más de 150 años, el diseño de la moneda presentó imágenes alegóricas de la Libertad y el águila estadounidense, reflejando los valores fundacionales de la nación.

A lo largo del tiempo, la moneda de 50 centavos ha tenido varios diseños destacados:

  • Draped Bust (1796–1807) y Capped Bust (1807–1839): Representaciones clásicas de la Libertad y el águila.
  • Seated Liberty (1839–1891): Lady Liberty sentada, símbolo de los ideales democráticos.
  • Barber (1892–1915): Diseño de Charles E. Barber, con la cabeza de la Libertad y el águila en el reverso.
  • Walking Liberty (1916–1947): Una de las más apreciadas por coleccionistas, con la Libertad avanzando hacia el sol naciente.
  • Franklin (1948–1963): Benjamin Franklin fue el primer personaje real en aparecer en esta denominación.
  • Kennedy (1964–presente): Tras el asesinato de John F. Kennedy, el Congreso autorizó que su imagen apareciera en la moneda desde 1964. El objetivo fue rendir homenaje al presidente, y la producción comenzó solo unos meses después de su muerte.

En cuanto a su composición, la moneda fue de plata hasta 1970. En 1965, el porcentaje de plata se redujo al 40%, y a partir de 1971 pasó a fabricarse en cuproníquel, como las monedas actuales de 25 y 10 centavos.

Aunque en sus primeros años circuló ampliamente, desde la década de 1980 su uso cotidiano disminuyó en Estados Unidos y la mayoría de las piezas nuevas se destinan a coleccionistas. Sin embargo, su circulación como moneda de curso legal continúa vigente, tanto en Estados Unidos como en países dolarizados como El Salvador.

Temas Relacionados

Moneda de 50 centavosBanco Central de ReservaDólar estadounidenseEl SalvadorComerciantes

Últimas Noticias

Febrero traerá rebajas en los combustibles en Costa Rica

La mayor reducción será para los conductores que utilicen diésel, con 29 colones menos por litro

Febrero traerá rebajas en los

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

El Gobierno sostuvo reuniones con FONPLATA para financiar proyectos sociales y de infraestructura durante el foro del CAF

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria tras anulación del contrato con Panama Ports

Mulino anunció un proceso ordenado, sin despidos, mientras la empresa cuestiona la decisión y evalúa recurrir a instancias internacionales

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por información sobre el guatemalteco Eugenio Darío Molina-López

Un pago de hasta diez millones de dólares está disponible para quienes aporten datos que conduzcan a la localización o sentencia de la persona buscada por actividades relacionadas con tráfico ilegal de estupefacientes

Las autoridades de Estados Unidos

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño que sigue despertando interés regional

La reciente visita de líderes de la región a El Salvador y la adopción de proyectos inspirados en el CECOT reflejan un creciente interés por el modelo de megacárcel como respuesta a la crisis de seguridad y hacinamiento en las prisiones

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño

TECNO

Despidos en Amazon: por qué

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

Apple Music sin costo: el paso a paso para activar los meses de regalo

Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

ENTRETENIMIENTO

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “Es muy raro que saliera bien”

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Ethan Hawke cuestionó la influencia de Tom Cruise sobre sus exigencias para las escenas peligrosas

MUNDO

Un destructor de misiles de

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros