¿Sabías que las monedas de $0.50 son de curso legal en El Salvador?

El Banco Central de Reserva de El Salvador confirma que la moneda de $0.50 centavos de dólar estadounidense es de curso legal en todo el país. (Cortesía: BCR El Salvador)

La confusión sobre la moneda de 50 centavos de dólar estadounidense en El Salvador ha llevado a que muchos consumidores y comerciantes cuestionen su validez.

Frente a esta situación, el Banco Central de Reserva (BCR) ha sido categórico al recalcar el marco legal vigente: “La moneda de $0.50 centavos es de curso legal en el territorio nacional, por lo que puede utilizarse para realizar pagos en cualquier comercio del país, independientemente de que algunos establecimientos o ciudadanos no la reconozcan o duden de su validez”.

De acuerdo con el BCR, “cualquier persona puede usarla para pagar bienes o servicios, y los comercios están obligados a aceptarla como forma de pago”.

Esta obligación para los establecimientos comerciales excluye cualquier rechazo injustificado, práctica que la institución define como “incorrecta hacia los consumidores”.

Desinformación y desafíos en la circulación de monedas fraccionarias en El Salvador

No obstante, el problema de la “baja circulación”, sumado a la expansión de los pagos electrónicos y la tendencia a los redondeos en los precios, ha favorecido el desconocimiento o la sospecha.

Una de las causas señaladas por el mismo BCR es la “desinformación” alimentada por rumores en redes sociales que, de manera errónea, tildan la moneda de “sin valor o falsa”.

La importancia económica de las monedas fraccionarias resulta clara en contextos de variación de precios.

El gobierno salvadoreño adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en 2001 bajo la presidencia de Francisco Flores.

Origen y transformaciones de la moneda de 50 centavos de dólar

La moneda de 50 centavos de dólar, conocida como “half dollar”, es una de las piezas más antiguas y emblemáticas de la numismática estadounidense. Su historia inicia en 1794, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñó los primeros ejemplares de medio dólar en plata. Durante más de 150 años, el diseño de la moneda presentó imágenes alegóricas de la Libertad y el águila estadounidense, reflejando los valores fundacionales de la nación.

A lo largo del tiempo, la moneda de 50 centavos ha tenido varios diseños destacados:

Draped Bust (1796–1807) y Capped Bust (1807–1839): Representaciones clásicas de la Libertad y el águila.

Seated Liberty (1839–1891): Lady Liberty sentada, símbolo de los ideales democráticos.

Barber (1892–1915): Diseño de Charles E. Barber, con la cabeza de la Libertad y el águila en el reverso.

Walking Liberty (1916–1947): Una de las más apreciadas por coleccionistas, con la Libertad avanzando hacia el sol naciente.

Franklin (1948–1963): Benjamin Franklin fue el primer personaje real en aparecer en esta denominación.

Kennedy (1964–presente): Tras el asesinato de John F. Kennedy, el Congreso autorizó que su imagen apareciera en la moneda desde 1964. El objetivo fue rendir homenaje al presidente, y la producción comenzó solo unos meses después de su muerte.

En cuanto a su composición, la moneda fue de plata hasta 1970. En 1965, el porcentaje de plata se redujo al 40%, y a partir de 1971 pasó a fabricarse en cuproníquel, como las monedas actuales de 25 y 10 centavos.

Aunque en sus primeros años circuló ampliamente, desde la década de 1980 su uso cotidiano disminuyó en Estados Unidos y la mayoría de las piezas nuevas se destinan a coleccionistas. Sin embargo, su circulación como moneda de curso legal continúa vigente, tanto en Estados Unidos como en países dolarizados como El Salvador.