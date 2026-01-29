Más de 70,000 casos de infecciones respiratorias agudas registra El Salvador, en las primeras semanas de 2026

El Salvador registra más de 73.000 infecciones respiratorias agudas en las primeras dos semanas de 2026, con 412 casos graves. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Un incremento en las infecciones respiratorias agudas ha marcado el inicio de 2026 en El Salvador, con un total de 73.391 casos notificados solo en las dos primeras semanas del año.

Según el boletín epidemiológico nacional, la primera semana registró 38.357 casos, mientras que en la segunda la cifra llegó a 35.034.

La gravedad de la situación se refleja en los 412 casos clasificados como graves durante este periodo. La distribución de estos episodios severos fue de 237 en la primera semana y 175 en la segunda. Las autoridades de salud han identificado a 12 municipios con mayor impacto, entre los que destacan San Salvador centro, La Libertad sur, Usulután oeste, Chalatenango sur, Santa Ana centro y Sonsonate centro, con tres casos graves reportados en cada uno.

En el mismo periodo, los hospitales han contabilizado 493 personas afectadas por neumonía, una de las complicaciones más preocupantes. El grupo más vulnerable lo componen los niños de entre uno y cuatro años, en quienes se detectaron 145 casos. Los menores de un año sumaron 107, y las personas mayores de 60 años alcanzaron 101 casos registrados.

La distribución geográfica de la neumonía señala a siete municipios con alta incidencia, entre ellos Usulután norte, La Unión sur, Cabañas oeste y Santa Ana oeste. Hasta el momento, el sistema de salud ha documentado 488 egresos hospitalarios por esta enfermedad en 2026. La letalidad asociada a la neumonía se sitúa en 3.70 %.

En El Salvador, los niños menores de cinco años y los adultos mayores representan la población más vulnerable frente a complicaciones como la neumonía. REUTERS/Jose Cabezas

El boletín también detalla los tipos de virus respiratorios que circulan en el país. Entre ellos, se han identificado casos de parainfluenza, influenza B y dos variantes de influenza A: H3N2 y H1N1.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica activa en todo el territorio salvadoreño ante la persistente circulación de estos virus y la elevada demanda en los servicios de salud.

Centroamérica: un inicio de año bajo presión sanitaria

El arranque de 2026 en Centroamérica mostró un aumento relevante de enfermedades respiratorias en países como Panamá y Costa Rica, según los reportes de sus autoridades sanitarias.

En Panamá, la influenza se convirtió en la principal causa de mortalidad por infecciones en la primera semana del año. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud reportaron ocho fallecimientos relacionados con la influenza, todos en personas sin esquema de inmunización completo y con enfermedades preexistentes.

Además, se notificaron más de 1,000 casos de síndrome gripal y casi 500 infecciones respiratorias agudas graves, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes no están vacunados.

Las autoridades panameñas recalcaron la necesidad de mantener el autocuidado, el uso de mascarilla y la vacunación para evitar nuevas hospitalizaciones y muertes.

Insistieron también en la importancia del acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente en un contexto donde la circulación de virus respiratorios sigue siendo elevada y persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales.

Costa Rica detecta un aumento de infecciones respiratorias agudas superiores, con 4.307 casos en adultos jóvenes entre 25 y 34 años. crédito iStock

En Costa Rica, los datos oficiales del Ministerio de Salud correspondientes a la primera semana epidemiológica confirmaron un aumento sostenido de infecciones respiratorias. Se reportaron 4.307 casos de infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS), con una prevalencia marcada entre adultos jóvenes de 25 a 34 años.

Respecto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se contabilizaron 17 casos en la semana inicial del año. Estos cuadros afectaron principalmente a niños de uno a cuatro años y a personas mayores de setenta y cinco años, lo que llevó a reforzar la vigilancia hospitalaria, sobre todo en los servicios pediátricos.

El análisis de laboratorio determinó que la influenza A es el virus respiratorio con mayor circulación en Costa Rica, seguida por el rinovirus y el COVID-19, que se posicionó como el tercer agente más detectado en las primeras semanas del año.

La tendencia en ambos países evidencia un impacto regional sostenido de los virus respiratorios, especialmente entre los grupos más vulnerables y en poblaciones con baja inmunización. Las autoridades de salud insisten en la vacunación y el acceso temprano a los servicios médicos como herramientas clave para reducir complicaciones y fallecimientos.

OPS emite alerta por virus respiratorios

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una advertencia ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR) en las Américas. Esta coexistencia eleva el riesgo de saturación en hospitales y centros de salud en el hemisferio norte durante el invierno.

Según la OPS, la situación exige reforzar la vigilancia y las respuestas sanitarias, ya que el aumento de casos podría agravar el panorama para las poblaciones de riesgo y tensionar la capacidad hospitalaria.

OPS subraya el aumento de consultas y hospitalizaciones por virus respiratorios, recomendando reforzar la vacunación y las medidas de prevención. crédito iStock

El análisis más reciente de la OPS muestra que la temporada de influenza en el hemisferio norte comenzó antes y avanza con mayor rapidez que en años anteriores. Destacan el incremento de consultas ambulatorias, sobre todo en la población pediátrica, y de hospitalizaciones en adultos mayores.

Los datos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España confirman niveles de actividad gripal superiores a los registrados en temporadas recientes, aunque la severidad y la mortalidad se mantienen dentro de los parámetros habituales hasta el momento.

En el Caribe, la positividad de los casos de influenza ronda el 20%, con predominio de la variante A(H3N2). En Norteamérica y América Central, la positividad supera el 10% y los casos siguen en aumento. Al mismo tiempo, el VSR también crece de manera progresiva, lo que lleva a la OPS a recomendar vigilancia constante para adaptar las estrategias de respuesta.

La OPS subraya que la protección colectiva depende de medidas cotidianas: vacunarse contra la influenza, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar, utilizar mascarilla en espacios cerrados si hay síntomas y aislarse en caso de fiebre.

Recomienda acudir tempranamente al médico ante cuadros graves y recalca la importancia de estas acciones para proteger a niños pequeños y adultos mayores, los grupos más vulnerables frente a las infecciones respiratorias.