El Salvador

Más de 70,000 casos de infecciones respiratorias agudas registra El Salvador, en las primeras semanas de 2026

El reporte sanitario correspondiente a las primeras semanas del año registra un aumento notable en los casos de enfermedades respiratorias, afectando especialmente a grupos vulnerables

Guardar
El Salvador registra más de
El Salvador registra más de 73.000 infecciones respiratorias agudas en las primeras dos semanas de 2026, con 412 casos graves. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Un incremento en las infecciones respiratorias agudas ha marcado el inicio de 2026 en El Salvador, con un total de 73.391 casos notificados solo en las dos primeras semanas del año.

Según el boletín epidemiológico nacional, la primera semana registró 38.357 casos, mientras que en la segunda la cifra llegó a 35.034.

La gravedad de la situación se refleja en los 412 casos clasificados como graves durante este periodo. La distribución de estos episodios severos fue de 237 en la primera semana y 175 en la segunda. Las autoridades de salud han identificado a 12 municipios con mayor impacto, entre los que destacan San Salvador centro, La Libertad sur, Usulután oeste, Chalatenango sur, Santa Ana centro y Sonsonate centro, con tres casos graves reportados en cada uno.

En el mismo periodo, los hospitales han contabilizado 493 personas afectadas por neumonía, una de las complicaciones más preocupantes. El grupo más vulnerable lo componen los niños de entre uno y cuatro años, en quienes se detectaron 145 casos. Los menores de un año sumaron 107, y las personas mayores de 60 años alcanzaron 101 casos registrados.

La distribución geográfica de la neumonía señala a siete municipios con alta incidencia, entre ellos Usulután norte, La Unión sur, Cabañas oeste y Santa Ana oeste. Hasta el momento, el sistema de salud ha documentado 488 egresos hospitalarios por esta enfermedad en 2026. La letalidad asociada a la neumonía se sitúa en 3.70 %.

En El Salvador, los niños
En El Salvador, los niños menores de cinco años y los adultos mayores representan la población más vulnerable frente a complicaciones como la neumonía. REUTERS/Jose Cabezas

El boletín también detalla los tipos de virus respiratorios que circulan en el país. Entre ellos, se han identificado casos de parainfluenza, influenza B y dos variantes de influenza A: H3N2 y H1N1.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica activa en todo el territorio salvadoreño ante la persistente circulación de estos virus y la elevada demanda en los servicios de salud.

Centroamérica: un inicio de año bajo presión sanitaria

El arranque de 2026 en Centroamérica mostró un aumento relevante de enfermedades respiratorias en países como Panamá y Costa Rica, según los reportes de sus autoridades sanitarias.

En Panamá, la influenza se convirtió en la principal causa de mortalidad por infecciones en la primera semana del año. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud reportaron ocho fallecimientos relacionados con la influenza, todos en personas sin esquema de inmunización completo y con enfermedades preexistentes.

Además, se notificaron más de 1,000 casos de síndrome gripal y casi 500 infecciones respiratorias agudas graves, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes no están vacunados.

Las autoridades panameñas recalcaron la necesidad de mantener el autocuidado, el uso de mascarilla y la vacunación para evitar nuevas hospitalizaciones y muertes.

Insistieron también en la importancia del acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente en un contexto donde la circulación de virus respiratorios sigue siendo elevada y persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales.

Costa Rica detecta un aumento
Costa Rica detecta un aumento de infecciones respiratorias agudas superiores, con 4.307 casos en adultos jóvenes entre 25 y 34 años. crédito iStock

En Costa Rica, los datos oficiales del Ministerio de Salud correspondientes a la primera semana epidemiológica confirmaron un aumento sostenido de infecciones respiratorias. Se reportaron 4.307 casos de infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS), con una prevalencia marcada entre adultos jóvenes de 25 a 34 años.

Respecto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se contabilizaron 17 casos en la semana inicial del año. Estos cuadros afectaron principalmente a niños de uno a cuatro años y a personas mayores de setenta y cinco años, lo que llevó a reforzar la vigilancia hospitalaria, sobre todo en los servicios pediátricos.

El análisis de laboratorio determinó que la influenza A es el virus respiratorio con mayor circulación en Costa Rica, seguida por el rinovirus y el COVID-19, que se posicionó como el tercer agente más detectado en las primeras semanas del año.

La tendencia en ambos países evidencia un impacto regional sostenido de los virus respiratorios, especialmente entre los grupos más vulnerables y en poblaciones con baja inmunización. Las autoridades de salud insisten en la vacunación y el acceso temprano a los servicios médicos como herramientas clave para reducir complicaciones y fallecimientos.

OPS emite alerta por virus respiratorios

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una advertencia ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR) en las Américas. Esta coexistencia eleva el riesgo de saturación en hospitales y centros de salud en el hemisferio norte durante el invierno.

Según la OPS, la situación exige reforzar la vigilancia y las respuestas sanitarias, ya que el aumento de casos podría agravar el panorama para las poblaciones de riesgo y tensionar la capacidad hospitalaria.

OPS subraya el aumento de
OPS subraya el aumento de consultas y hospitalizaciones por virus respiratorios, recomendando reforzar la vacunación y las medidas de prevención. crédito iStock

El análisis más reciente de la OPS muestra que la temporada de influenza en el hemisferio norte comenzó antes y avanza con mayor rapidez que en años anteriores. Destacan el incremento de consultas ambulatorias, sobre todo en la población pediátrica, y de hospitalizaciones en adultos mayores.

Los datos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España confirman niveles de actividad gripal superiores a los registrados en temporadas recientes, aunque la severidad y la mortalidad se mantienen dentro de los parámetros habituales hasta el momento.

En el Caribe, la positividad de los casos de influenza ronda el 20%, con predominio de la variante A(H3N2). En Norteamérica y América Central, la positividad supera el 10% y los casos siguen en aumento. Al mismo tiempo, el VSR también crece de manera progresiva, lo que lleva a la OPS a recomendar vigilancia constante para adaptar las estrategias de respuesta.

La OPS subraya que la protección colectiva depende de medidas cotidianas: vacunarse contra la influenza, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar, utilizar mascarilla en espacios cerrados si hay síntomas y aislarse en caso de fiebre.

Recomienda acudir tempranamente al médico ante cuadros graves y recalca la importancia de estas acciones para proteger a niños pequeños y adultos mayores, los grupos más vulnerables frente a las infecciones respiratorias.

Temas Relacionados

Infecciones respiratoriasEl SalvadorOrganización Panamericana de la SaludMinisterio de SaludCentroaméricaPanamáNeumoníaInfluenzaCOVID-19Virus respiratorio sincitial

Últimas Noticias

Costos para construir una vivienda incrementó 3.74% en República Dominicana

El informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadística indica que el índice de costos directos para edificar viviendas registró una subida anual, impulsada por la variabilidad en insumos y las condiciones del mercado global

Costos para construir una vivienda

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

Las autoridades desarrollan un programa que abarca intervenciones en escuelas de todo el país, con el objetivo de brindar instalaciones modernas y seguras para la niñez salvadoreña.

El Salvador impulsa una transformación

El Salvador impulsa su oferta turística con la residencia de Shakira: música, gastronomía y cultura en un solo viaje

La llegada de la cantante motiva la creación de experiencias integradas, desde visitas guiadas hasta menús especiales en restaurantes y eventos culturales, en una estrategia oficial para dinamizar el sector turístico

El Salvador impulsa su oferta

Las autoridades guatemaltecas mantienen vigente recompensa por información sobre trece prófugos de Fraijanes II

La colaboración entre fuerzas policiales de la región impulsa el intercambio de información estratégica, mientras continúan las investigaciones y la ciudadanía puede aportar datos de forma anónima para facilitar el proceso de recaptura

Las autoridades guatemaltecas mantienen vigente

República Dominicana: Inicia el pago del Bono a Mil para estudiantes de centros públicos

La entrega del incentivo económico alcanzará a más de un millón de menores matriculados con el objetivo de respaldar el ciclo escolar próximo y reducir las barreras económicas para las familias dominicanas

República Dominicana: Inicia el pago

TECNO

Apple le gana a Hollywood

Apple le gana a Hollywood con los derechos de Cosmere de Brandon Sanderson: es histórico

Juegos clásicos de Disney están de regreso en esta colección para Nintendo Switch 2

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas pueden quedar expuestas

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “La IA no es creativa” y esa es la ventaja de los humanos, por ahora

Decir “sí” al contestar una llamada de un número desconocido aumenta el riesgo de fraudes: por qué

ENTRETENIMIENTO

Bronwyn Newport reveló detalles sobre

Bronwyn Newport reveló detalles sobre el fin de su matrimonio: “El programa sacó a la luz una dinámica extraña”

Sydney Sweeney lanza su propia marca de lencería

La ex novia de Brooklyn Beckham recibió advertencias: Hana Cross no hablará sobre su año con los Beckham

La esposa de Bruce Willis comparte cómo el traslado del actor a un “segundo hogar” impactó a su familia: “Fue un momento muy duro”

La transformación física de Barry Keoghan anticipa su rol como Ringo Starr en las próximas biopics de los Beatles

MUNDO

El oro alcanzó un nuevo

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”

Las lluvias extremas agravadas por el cambio climático causan más de 100 muertes en el sur de África

China ejecutó a 11 acusados de formar una red de estafas cibernéticas