Nicaragua

Nicaragua retira a su representante en Washington y suspende cargos adicionales

El régimen de Ortega dejó sin efecto la designación de Guisell Socorro Morales Echaverry en Estados Unidos, así como su papel como asesora en asuntos internacionales, sin dar a conocer los motivos de la decisión

Guardar
En la imagen un registro general de la embajada de Estados Unidos en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Argentina
En la imagen un registro general de la embajada de Estados Unidos en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Argentina

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este martes el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos, según informó el Diario Oficial La Gaceta. La medida, oficializada mediante un acuerdo presidencial, dejó sin efecto el cargo que Morales Echaverry había asumido hace menos de cuatro meses y también su puesto como ministra asesora de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales, función que desempeñaba desde mayo de 2025.

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia de noticias EFE, la decisión gubernamental incluyó la revocación de la designación de Morales Echaverry como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua en Cuba, pese a que el régimen sandinista ya había nombrado a otra persona para ocupar esa representación diplomática.

PUBLICIDAD

El acuerdo, firmado por Ortega y Murillo, señala que “el presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha”, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la revocatoria.

Desde hace varios años, la relación diplomática entre Nicaragua y Estados Unidos atraviesa un periodo de distanciamiento. Desde febrero de 2024, la representación diplomática nicaragüense en Washington carece de embajador tras el retiro por jubilación de Francisco Obadiah Campbell Hooker, quien había ejercido el cargo desde mayo de 2010. Tras ese retiro, el régimen de Ortega optó por el nombramiento de encargados de negocios interinos en la legación ante la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Imagen CZXDXI7V3ZGPFFE3TQWTWW5CA4

Sin embajadores ni diálogo institucional

En paralelo, Estados Unidos no cuenta con embajador en Managua desde julio de 2022. En esa fecha, el gobierno sandinista retiró el beneplácito al diplomático estadounidense Hugo Rodríguez poco después de su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país.

En esa audiencia, Rodríguez afirmó: “Apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua” y sostuvo que “sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa”, según recogió la agencia EFE. La Cancillería nicaragüense calificó esas posturas como “injerencistas” y notificó que Rodríguez no sería admitido en territorio nacional.

La ausencia de embajadores en ambas capitales muestra el deterioro progresivo de los vínculos bilaterales. Estados Unidos rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y Murillo resultaron reelegidos mientras siete de sus principales opositores permanecían en prisión. La agencia EFE informó que Washington cuestionó la legitimidad de esos comicios y criticó la represión ejercida por el Ejecutivo nicaragüense hacia la disidencia política.

A pesar del distanciamiento político, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua, la mayor fuente de remesas familiares —según datos del Banco Central de Nicaragua, en 2023, el 74% del total de remesas recibidas provinieron de ese país— y uno de los destinos preferidos para los migrantes nicaragüenses.

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este 5 de mayo de 2026 el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos, según informó el Diario Oficial La Gaceta. Foto: lamesaredonda.net
El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este 5 de mayo de 2026 el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos, según informó el Diario Oficial La Gaceta. Foto: lamesaredonda.net

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el comercio bilateral supera los 5,000 millones de dólares anuales, con una participación destacada en exportaciones y empleos en el sector de zonas francas. Las relaciones consulares resultan esenciales para los nacidos en Nicaragua que residen en territorio estadounidense.

La revocación del nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry profundiza la falta de interlocución diplomática formal con Washington y deja vacante el cargo de máxima representación nicaragüense en los Estados Unidos en un contexto de tensión sostenida. Hasta ahora, el gobierno sandinista no ha anunciado a su reemplazo ni ha emitido comentarios adicionales sobre las razones de la medida.

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias EFE que el acuerdo presidencial entró en vigor de inmediato y que Morales Echaverry tampoco seguirá desempeñando funciones como ministra asesora para asuntos internacionales. La Cancillería nicaragüense no respondió a las consultas sobre el futuro de la misión diplomática en Washington ni sobre posibles los nombramientos para cubrir las vacantes existentes.

El escenario actual revela una brecha institucional en las relaciones entre ambos países, donde la diplomacia formal ha dado paso a una interlocución mínima y a la gestión de los asuntos bilaterales mediante encargados de negocios temporales.

Temas Relacionados

NicaraguaEstados UnidosRelaciones DiplomáticasRemesas Familiares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un video engañoso sobre visas laborales despierta advertencias por fraude en El Salvador

Las autoridades han alertado sobre la circulación de contenido falso en redes sociales, relacionado con permisos laborales para Estados Unidos, y exhortan a la ciudadanía a usar únicamente los procedimientos y portales oficiales para cualquier trámite migratorio

Un video engañoso sobre visas laborales despierta advertencias por fraude en El Salvador

Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

Diversas organizaciones se manifestaron tras el proceso de designación, donde el presidente de Guatemala confirmó a Gabriel Estuardo García Luna como próximo Jefe del Ministerio Público

Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

El Salvador: Condenan a hombre a 104 años de prisión por abuso y explotación de 3 menores

El tribunal emitió una sentencia que responde a delitos de explotación y abuso cometidos contra tres menores durante siete años, tras un proceso en el que las autoridades presentaron diversas apelaciones y pruebas contundentes

El Salvador: Condenan a hombre a 104 años de prisión por abuso y explotación de 3 menores

Rodrigo Chaves cierra su gestión con 75% de aprobación: economía y liderazgo impulsan su respaldo

Una encuesta de CID Gallup revela que tres de cada cuatro costarricenses aprueban la gestión del mandatario al final de su gobierno. El manejo económico y la disciplina fiscal destacan como sus mayores logros, mientras la inseguridad se mantiene como el reto más señalado

Rodrigo Chaves cierra su gestión con 75% de aprobación: economía y liderazgo impulsan su respaldo

El Sistema CONRED en Guatemala activa plan nacional ante lluvias atípicas y riesgo de El Niño en 2026

La entidad responsable de la gestión de desastres ajustó medidas por la alta probabilidad del fenómeno climático, integrando acciones anticipadas para reducir efectos de precipitaciones desiguales, temperaturas elevadas y amenazas en regiones vulnerables

El Sistema CONRED en Guatemala activa plan nacional ante lluvias atípicas y riesgo de El Niño en 2026

TECNO

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Hombre narra cómo Grok, la IA de Elon Musk, lo convenció de que venían a matarlo

Por qué nunca verás a un villano de película con un iPhone en las manos

Día de la Madre: códigos de Netflix para elegir la película ideal en mayo 2026

Lista de códigos de Free Fire para el 6 de mayo: así puedes usarlos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

A los 85 años, Ringo Starr regresa al country con colaboraciones de lujo

Rita Wilson revela el “secreto” que mantiene a su matrimonio de 38 años con Tom Hanks

MUNDO

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán