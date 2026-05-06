Nicaragua retira a su representante en Washington y suspende cargos adicionales

En la imagen un registro general de la embajada de Estados Unidos en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Argentina

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este martes el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos, según informó el Diario Oficial La Gaceta. La medida, oficializada mediante un acuerdo presidencial, dejó sin efecto el cargo que Morales Echaverry había asumido hace menos de cuatro meses y también su puesto como ministra asesora de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales, función que desempeñaba desde mayo de 2025.

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia de noticias EFE, la decisión gubernamental incluyó la revocación de la designación de Morales Echaverry como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua en Cuba, pese a que el régimen sandinista ya había nombrado a otra persona para ocupar esa representación diplomática.

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El acuerdo, firmado por Ortega y Murillo, señala que “el presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha”, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la revocatoria.

Desde hace varios años, la relación diplomática entre Nicaragua y Estados Unidos atraviesa un periodo de distanciamiento. Desde febrero de 2024, la representación diplomática nicaragüense en Washington carece de embajador tras el retiro por jubilación de Francisco Obadiah Campbell Hooker, quien había ejercido el cargo desde mayo de 2010. Tras ese retiro, el régimen de Ortega optó por el nombramiento de encargados de negocios interinos en la legación ante la Casa Blanca.

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Sin embajadores ni diálogo institucional

En paralelo, Estados Unidos no cuenta con embajador en Managua desde julio de 2022. En esa fecha, el gobierno sandinista retiró el beneplácito al diplomático estadounidense Hugo Rodríguez poco después de su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país.

En esa audiencia, Rodríguez afirmó: “Apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua” y sostuvo que “sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa”, según recogió la agencia EFE. La Cancillería nicaragüense calificó esas posturas como “injerencistas” y notificó que Rodríguez no sería admitido en territorio nacional.

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La ausencia de embajadores en ambas capitales muestra el deterioro progresivo de los vínculos bilaterales. Estados Unidos rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y Murillo resultaron reelegidos mientras siete de sus principales opositores permanecían en prisión. La agencia EFE informó que Washington cuestionó la legitimidad de esos comicios y criticó la represión ejercida por el Ejecutivo nicaragüense hacia la disidencia política.

A pesar del distanciamiento político, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua, la mayor fuente de remesas familiares —según datos del Banco Central de Nicaragua, en 2023, el 74% del total de remesas recibidas provinieron de ese país— y uno de los destinos preferidos para los migrantes nicaragüenses.

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El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este 5 de mayo de 2026 el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos, según informó el Diario Oficial La Gaceta. Foto: lamesaredonda.net

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el comercio bilateral supera los 5,000 millones de dólares anuales, con una participación destacada en exportaciones y empleos en el sector de zonas francas. Las relaciones consulares resultan esenciales para los nacidos en Nicaragua que residen en territorio estadounidense.

La revocación del nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry profundiza la falta de interlocución diplomática formal con Washington y deja vacante el cargo de máxima representación nicaragüense en los Estados Unidos en un contexto de tensión sostenida. Hasta ahora, el gobierno sandinista no ha anunciado a su reemplazo ni ha emitido comentarios adicionales sobre las razones de la medida.

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Fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias EFE que el acuerdo presidencial entró en vigor de inmediato y que Morales Echaverry tampoco seguirá desempeñando funciones como ministra asesora para asuntos internacionales. La Cancillería nicaragüense no respondió a las consultas sobre el futuro de la misión diplomática en Washington ni sobre posibles los nombramientos para cubrir las vacantes existentes.

El escenario actual revela una brecha institucional en las relaciones entre ambos países, donde la diplomacia formal ha dado paso a una interlocución mínima y a la gestión de los asuntos bilaterales mediante encargados de negocios temporales.

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