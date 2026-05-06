El Salvador

Un video engañoso sobre visas laborales despierta advertencias por fraude en El Salvador

Las autoridades han alertado sobre la circulación de contenido falso en redes sociales, relacionado con permisos laborales para Estados Unidos, y exhortan a la ciudadanía a usar únicamente los procedimientos y portales oficiales para cualquier trámite migratorio

Guardar
Una mujer con capucha llora mientras sostiene un documento que dice "VISA" y "REPUBLIKA FAKE" en una habitación oscura.
Un video viral sobre una supuesta 'visa de trabajo virtual' para Estados Unidos ha sido desmentido por las autoridades como información falsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un video que circula en redes sociales ha generado confusión al afirmar que, a partir de abril de 2026, estará disponible un programa de “visa de trabajo virtual” para Estados Unidos sin necesidad de oferta laboral ni entrevista consular, con un trámite rápido y accesible. El contenido no menciona fuentes oficiales ni explica requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas, lo que ha encendido alertas sobre la veracidad de la información.

De acuerdo con información publicada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, el único proceso legítimo para acceder a visas de trabajo temporal se realiza a través del Programa de Movilidad Laboral, gestionado oficialmente por el portal USA Empleos SV. La Embajada de Estados Unidos, y otras agencias han reiterado que ningún canal alternativo o trámite exprés está autorizado fuera de los procedimientos institucionales. La embajada subraya que “no existe ninguna visa para teletrabajo ni ningún programa especial sin oferta laboral ni entrevista”.

PUBLICIDAD

Las autoridades han detectado un incremento de estafas y fraudes migratorios que utilizan videos y mensajes virales para captar víctimas. El Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador recomiendan a la población utilizar únicamente medios oficiales. La embajada advierte que los pagos por servicios de intermediarios, promesas de citas inmediatas o transferencias a cuentas personales pueden ser señales de fraude. “Ningún pago a terceros garantiza una visa ni una fecha de cita, y todos los cargos oficiales solo se realizan a través de instituciones financieras autorizadas”, reiteró la embajada en un comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que el único proceso para obtener una visa de trabajo legítima es el Programa de Movilidad Laboral a través de USA Empleos SV. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que el único proceso para obtener una visa de trabajo legítima es el Programa de Movilidad Laboral a través de USA Empleos SV. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Quienes sospechen haber sido víctimas de fraude pueden reportarlo directamente al canales oficiales de la Embajada o al Ministerio de Trabajo, gestionados por la embajada estadounidense en El Salvador. Además, las denuncias pueden presentarse en cualquier sede de la FGR o a través del centro de atención telefónica del Ministerio de Trabajo llamando al número 130.

PUBLICIDAD

Las autoridades insisten en desconfiar de cualquier trámite que prometa rapidez, urgencia o “cupos limitados” para acceder a visas estadounidenses. Recomiendan contrastar siempre la información con fuentes oficiales y nunca compartir datos personales o efectuar pagos fuera de los canales institucionales.

Capturas por fraude en visas

El 3 de diciembre de 2025, las autoridades de El Salvador informaron la desarticulación de una red regional dedicada a estafar personas prometiendo trámites de visas de trabajo para Estados Unidos. La operación, coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Embajada de ese país en El Salvador y la Fiscalía de Colombia, permitió detener a varios integrantes del grupo en diferentes puntos del país.

Las autoridades detectaron un aumento de fraudes y estafas migratorias relacionados con videos y mensajes engañosos sobre visas de trabajo a Estados Unidos. (Cortesía: FGR)
Las autoridades detectaron un aumento de fraudes y estafas migratorias relacionados con videos y mensajes engañosos sobre visas de trabajo a Estados Unidos. (Cortesía: FGR)

Según detalló la FGR, los involucrados contactaban a sus víctimas desde 2021 a través de redes sociales y ofrecían gestionar visas norteamericanas para trabajar en distintos proyectos. A las personas interesadas les solicitaban pagos mediante transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos. Las autoridades contabilizan hasta el momento 44 víctimas que entregaron dinero bajo la promesa de obtener la documentación necesaria para viajar sin inconvenientes.

La investigación conjunta contó con la colaboración de instancias internacionales, lo que facilitó el rastreo de los movimientos financieros y la identificación de los responsables.

Temas Relacionados

Visa de Trabajo Estados UnidosEl SalvadorFraude MigratorioRedes Sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua retira a su representante en Washington y suspende cargos adicionales

El régimen de Ortega dejó sin efecto la designación de Guisell Socorro Morales Echaverry en Estados Unidos, así como su papel como asesora en asuntos internacionales, sin dar a conocer los motivos de la decisión

Nicaragua retira a su representante en Washington y suspende cargos adicionales

Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

Diversas organizaciones se manifestaron tras el proceso de designación, donde el presidente de Guatemala confirmó a Gabriel Estuardo García Luna como próximo Jefe del Ministerio Público

Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

El Salvador: Condenan a hombre a 104 años de prisión por abuso y explotación de 3 menores

El tribunal emitió una sentencia que responde a delitos de explotación y abuso cometidos contra tres menores durante siete años, tras un proceso en el que las autoridades presentaron diversas apelaciones y pruebas contundentes

El Salvador: Condenan a hombre a 104 años de prisión por abuso y explotación de 3 menores

Rodrigo Chaves cierra su gestión con 75% de aprobación: economía y liderazgo impulsan su respaldo

Una encuesta de CID Gallup revela que tres de cada cuatro costarricenses aprueban la gestión del mandatario al final de su gobierno. El manejo económico y la disciplina fiscal destacan como sus mayores logros, mientras la inseguridad se mantiene como el reto más señalado

Rodrigo Chaves cierra su gestión con 75% de aprobación: economía y liderazgo impulsan su respaldo

El Sistema CONRED en Guatemala activa plan nacional ante lluvias atípicas y riesgo de El Niño en 2026

La entidad responsable de la gestión de desastres ajustó medidas por la alta probabilidad del fenómeno climático, integrando acciones anticipadas para reducir efectos de precipitaciones desiguales, temperaturas elevadas y amenazas en regiones vulnerables

El Sistema CONRED en Guatemala activa plan nacional ante lluvias atípicas y riesgo de El Niño en 2026

TECNO

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Hombre narra cómo Grok, la IA de Elon Musk, lo convenció de que venían a matarlo

Por qué nunca verás a un villano de película con un iPhone en las manos

Día de la Madre: códigos de Netflix para elegir la película ideal en mayo 2026

Lista de códigos de Free Fire para el 6 de mayo: así puedes usarlos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

A los 85 años, Ringo Starr regresa al country con colaboraciones de lujo

Rita Wilson revela el “secreto” que mantiene a su matrimonio de 38 años con Tom Hanks

MUNDO

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán