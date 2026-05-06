Un video engañoso sobre visas laborales despierta advertencias por fraude en El Salvador

Un video viral sobre una supuesta 'visa de trabajo virtual' para Estados Unidos ha sido desmentido por las autoridades como información falsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un video que circula en redes sociales ha generado confusión al afirmar que, a partir de abril de 2026, estará disponible un programa de “visa de trabajo virtual” para Estados Unidos sin necesidad de oferta laboral ni entrevista consular, con un trámite rápido y accesible. El contenido no menciona fuentes oficiales ni explica requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas, lo que ha encendido alertas sobre la veracidad de la información.

De acuerdo con información publicada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, el único proceso legítimo para acceder a visas de trabajo temporal se realiza a través del Programa de Movilidad Laboral, gestionado oficialmente por el portal USA Empleos SV. La Embajada de Estados Unidos, y otras agencias han reiterado que ningún canal alternativo o trámite exprés está autorizado fuera de los procedimientos institucionales. La embajada subraya que “no existe ninguna visa para teletrabajo ni ningún programa especial sin oferta laboral ni entrevista”.

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Las autoridades han detectado un incremento de estafas y fraudes migratorios que utilizan videos y mensajes virales para captar víctimas. El Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador recomiendan a la población utilizar únicamente medios oficiales. La embajada advierte que los pagos por servicios de intermediarios, promesas de citas inmediatas o transferencias a cuentas personales pueden ser señales de fraude. “Ningún pago a terceros garantiza una visa ni una fecha de cita, y todos los cargos oficiales solo se realizan a través de instituciones financieras autorizadas”, reiteró la embajada en un comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que el único proceso para obtener una visa de trabajo legítima es el Programa de Movilidad Laboral a través de USA Empleos SV. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Quienes sospechen haber sido víctimas de fraude pueden reportarlo directamente al canales oficiales de la Embajada o al Ministerio de Trabajo, gestionados por la embajada estadounidense en El Salvador. Además, las denuncias pueden presentarse en cualquier sede de la FGR o a través del centro de atención telefónica del Ministerio de Trabajo llamando al número 130.

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Las autoridades insisten en desconfiar de cualquier trámite que prometa rapidez, urgencia o “cupos limitados” para acceder a visas estadounidenses. Recomiendan contrastar siempre la información con fuentes oficiales y nunca compartir datos personales o efectuar pagos fuera de los canales institucionales.

Capturas por fraude en visas

El 3 de diciembre de 2025, las autoridades de El Salvador informaron la desarticulación de una red regional dedicada a estafar personas prometiendo trámites de visas de trabajo para Estados Unidos. La operación, coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Embajada de ese país en El Salvador y la Fiscalía de Colombia, permitió detener a varios integrantes del grupo en diferentes puntos del país.

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Las autoridades detectaron un aumento de fraudes y estafas migratorias relacionados con videos y mensajes engañosos sobre visas de trabajo a Estados Unidos. (Cortesía: FGR)

Según detalló la FGR, los involucrados contactaban a sus víctimas desde 2021 a través de redes sociales y ofrecían gestionar visas norteamericanas para trabajar en distintos proyectos. A las personas interesadas les solicitaban pagos mediante transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos. Las autoridades contabilizan hasta el momento 44 víctimas que entregaron dinero bajo la promesa de obtener la documentación necesaria para viajar sin inconvenientes.

La investigación conjunta contó con la colaboración de instancias internacionales, lo que facilitó el rastreo de los movimientos financieros y la identificación de los responsables.

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