El Salvador

Exdiputado Norman Quijano es deportado desde Estados Unidos a cumplir condena en El Salvador

El también exalcalde de San Salvador será ingresado a un centro penitenciario para el cumplimiento de una sentencia que supera los 13 años de cárcel

Imágenes de la llegada de Norman Quijano a El Salvador, donde es recibido por un fuerte dispositivo policial. El video muestra el momento en que desciende del avión y es puesto bajo custodia. Cortesía Fiscalía General de la República.

Las autoridades de El Salvador recibieron este jueves a Norman Quijano desde Estados Unidos, tras su entrega y bajo condena firme por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. El exdiputado será trasladado a un centro penitenciario para cumplir una sentencia de 13 años y 4 meses de cárcel dictada en abril de 2024.

El proceso judicial contra Quijano avanzó tras reformas al Código Procesal Penal, lo que posibilitó su enjuiciamiento en ausencia. Entre las pruebas presentadas en su contra figuraron audios, videos y testimonios sobre negociaciones directas con cabecillas de pandillas, realizadas a cambio de votos durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato de ARENA.

“El 3 de noviembre de 2021, la FGR solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Norman Quijano, quien en ese momento fungía como diputado del PARLACEN. Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA”, informó la FGR.

El retiro de la protección constitucional se produjo en diciembre de 2021 por decisión de la Asamblea Legislativa, a solicitud de la Fiscalía General de la República, que formalizó la acusación en octubre de 2022. Tras la condena, la Cámara Segunda de lo Penal notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de inhabilitación. Las autoridades salvadoreñas destacaron la cooperación de Estados Unidos en este caso.

En 2021, la Asamblea le retiró la protección constitucional y, ende 2022, la FGR lo acusó formalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. (Cortesía Asamblea Legislativa)

Ante el anuncio de la FGR, el presidente de la República, Nayib Bukele reaccionó a través de sus redes sociales: “Un mensaje para todos los que huyen de la justicia”.

En mayo de 2025 el abogado de Quijano, Lisandro Quintanilla, la situación legal del político salvadoreño no implica una extradición, sino un proceso regulado por las leyes de inmigración estadounidenses, pues INTERPOL no ejecutó captura al considerar el caso como persecución política según los estatutos de la organización.

La condena

El exdiputado Norman Quijano recibió una condena de 13 años y cuatro meses de prisión y fue inhabilitado de manera inmediata para ejercer cargos públicos, después de que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo hallara culpable de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Según lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales, la pena se fundamentó en pruebas que evidenciaron su participación en negociaciones con pandillas, a cambio de apoyo electoral.

El fallo de los magistrados, adoptado de manera unánime, determinó la responsabilidad penal de Quijano al considerar probada la participación delincuencial vinculada a los delitos imputados, puntualizó el fiscal encargado durante una declaración publicada por la FGR. Entre los elementos presentados durante el juicio se detallan audios, videos, testimonios y documentos que acreditan la entrega de $100.000 a organizaciones criminales para incidir en el voto.

Norman Quijano fue alcalde de
Norman Quijano fue alcalde de San Salvador bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el período de 2009 a 2015. Foto: AFP

De acuerdo con la Fiscalía, la acusación especifica que $50.000 se dirigieron a la mara salvatrucha, $25.000 a la pandilla 18 revolucionarios y un monto equivalente a los sureños. Estas sumas, según el ministerio público, perseguían la finalidad de obtener respaldo electoral de dichos grupos delictivos.

Por su parte, la defensa de Norman Quijano, representada por el abogado Lisandro Quintanilla, cuestionó la valoración judicial y sostuvo que “el hecho no fue acreditado”, asegurando que ni las declaraciones, ni los videos, ni los audios aportados ofrecieron pruebas suficientes contra su cliente. Quintanilla afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, los registros de audio y video demuestran lo contrario: que no existió negociación alguna con las pandillas.

El fiscal remarcó que “los magistrados se pronunciaron por los hechos probados, la participación delincuencial de Quijano y la calificación jurídica de los delitos”, haciendo énfasis en la unanimidad del tribunal respecto a la condena y la responsabilidad penal del exdiputado.

Agrupaciones ilícitasNorman QuijanoEl SalvadorEstados UnidosARENAFiscalía General de la RepúblicaPARLACENFraude electoralCódigo Procesal PenalAsamblea Legislativa

