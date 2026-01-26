El Salvador

La Universidad de El Salvador inaugura talleres de geología aplicada con expertos italianos

Una iniciativa estratégica consolida el intercambio académico entre El Salvador e Italia y marca el rumbo hacia la graduación de los primeros tres ingenieros geólogos del país

La Universidad de El Salvador
La Universidad de El Salvador recibió equipamiento especializado e inició uno de cinco talleres de formación en geología con profesores italianos

La Universidad de El Salvador dio un paso decisivo en la formación tecnológica y científica del país al inaugurar una serie de talleres de geología aplicada dirigidos por expertos italianos. Esta iniciativa, que se desarrolla dentro del proyecto CASTES (Cooperación para el Avance de las Ciencias de la Tierra en El Salvador) sienta las bases para la graduación de los primeros ingenieros geólogos formados en territorio salvadoreño.

De acuerdo con la academia, esta colaboración busca cubrir una demanda histórica al proveer especialistas capaces de gestionar recursos naturales y enfrentar fenómenos de riesgo natural.

En la última fase del acto inaugural, el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Nelson Bernabé Granados, subrayó que los primeros egresados con la titulación de ingenieros geólogos han alcanzado la distinción de “cum honoríficos”, y ya existe un interés concreto del sector laboral por incorporarlos.

Granados añadió que entre “dos y seis estudiantes” podrán realizar pasantías académicas de dos a tres meses en universidades italianas. A su vez, la UES está lista para recibir a los primeros pasantes provenientes de Italia, abriendo así un canal de intercambio internacional sin precedentes.

El rector, Juan Rosa Quintanilla, resaltó el significado de la cooperación entre la UES e Italia, identificándola como un factor central para el avance de la facultad.

El rector de la UES,
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, destacó la importancia histórica de la cooperación con Italia.

“La cooperación italiana ha sido parte importante del desarrollo de la facultad en los últimos años. Hoy nos sentimos orgullosos y satisfechos del esfuerzo que se realiza en la facultad en la formación de ingenieros geólogos que estoy seguro van a contribuir al desarrollo de este país”, expresó según la revista El Universitario.

Recordó que en marzo se titularán los primeros tres ingenieros geólogos, logro que marca un antes y un después para la universidad pública.

Durante la inauguración, se formalizó entrega de equipos especializados adquiridos con fondos del proyecto CASTES. El acto contó con la participación de Paolo Gallizioli, director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) en Centroamérica, quien manifestó: “Este es uno de los proyectos al que personalmente le tengo más cariño porque me trae muchas satisfacciones a nivel de capacidades que va a dejar instaladas en el territorio, de capacidades que se van a quedar aquí en El Salvador y de potenciales desarrollos para el futuro”.

La dotación incluye equipos de sísmica de refracción, tomografía eléctrica, sondas para niveles piezométricos y dispositivos multiparamétricos. Gallizioli agregó que la cooperación italiana se materializa actualmente en 35 proyectos en la región.

Christian Conoscenti, coordinador general del proyecto desde la Universidad de Palermo, intervino de forma virtual y destacó la consolidación académica e institucional en ciencias geológicas lograda en El Salvador. Anunció que se gestiona la movilidad de estudiantes salvadoreños hacia Italia para replicar las experiencias internacionales vividas por los profesores.

Entre dos y seis estudiantes
Entre dos y seis estudiantes podrían próximamente viajar a Italia para pasantías de dos a tres meses en las universidades de Palermo y Chieti.

Remarcó la necesidad de que El Salvador forme “profesionales geólogos de excelencia para gestionar los recursos naturales y construir un futuro sostenible con la previsión de los fenómenos de riesgo naturales”.

El Dr. Mario Rainone, coordinador del proyecto por la Universidad de Chieti-Pescara, dirigió unas palabras de aliento a quienes participan en la iniciativa, afirmando: “Son los principales protagonistas del proyecto CASTES. Expreso mi agradecimiento especial por la atención que prestarán a nuestras actividades”.

En el contexto de estos talleres, Granados también informó que el rector acompañará una misión a Italia, entre finales de abril y la primera quincena de mayo. La delegación buscará estrechar lazos con la Universidad de Florencia, además de reforzar el trabajo conjunto con Palermo y Chieti.

El ciclo de talleres tendrá una duración de 40 días y será impartido por especialistas como Sergio Calabrese, Luciana Randazzo, Dra. Alessandra Cinquegrani y Andrés Sandoval-Velásquez, todos reconocidos internacionalmente en el ámbito de las geociencias.

Además, el programa se extenderá hasta marzo de 2026, fijando como fecha de cierre del proyecto el 9 de junio de 2026.

