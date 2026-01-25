El Salvador

Manuel Torres conquista El Salvador Open en final dramático

El golfista venezolano selló su segundo título en la Gira Profesional Mexicana tras imponerse al mexicano Alejandro Madariaga en un emocionante desempate, rompiendo una sequía de casi cinco años sin victorias en el circuito

La victoria de Manuel Torres
La victoria de Manuel Torres en el El Salvador Open Championship III consagra al golfista venezolano como figura clave de la Gira Profesional Mexicana. (Foto: Gira Profesional Mexicana)

La victoria de Manuel Torres en el El Salvador Open Championship III consagra al golfista venezolano en la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), tras una definición cargada de emoción en El Encanto Country Club de San Salvador.

La obtención de este segundo título en el circuito no solo rompe una sequía de casi cinco años sin ganar en la GPM, sino que subraya la exigencia de un recorrido que puso a prueba el temple y la capacidad de recuperación de los participantes, aportando puntos clave para el ranking mundial y reafirmando el nivel competitivo que distingue al calendario latinoamericano.

En el último hoyo de desempate, Manuel Torres superó al mexicano Alejandro Madariaga luego de que ambos empataron con 207 golpes (-9 bajo par) al término de las 54 hoyos reglamentarios, según informó la Gira Profesional Mexicana. El venezolano selló la victoria al firmar par en el hoyo 18, mientras Madariaga cometió bogey, sentenciando así uno de los desenlaces más reñidos en la historia reciente de la competición. “Fue una ronda muy dura, con muchos altibajos.

En el hoyo 11 pensé que se me escapaba el torneo, pero seguí creyendo, me mantuve paciente y confié en que todavía podía pasar algo”, declaró Torres a la Gira Profesional Mexicana tras la consagración. “Ganar aquí, en un campo tan exigente y de esta manera, es algo que voy a recordar toda mi vida”.

El campo salvadoreño se caracterizó por un cierre impredecible, donde tanto Torres como otros líderes debieron sobreponerse a errores determinantes.

Torres se impuso con par
Torres se impuso con par en el último hoyo, mientras que Madariaga cometió bogey, lo que sentenció el triunfo del venezolano en San Salvador. (Foto: Gira Profesional Mexicana)

El hoyo 11 resultó una prueba: el propio campeón registró un triple bogey que lo alejó momentáneamente de la pelea principal, la misma zona donde el colombiano Juan Camilo Vesga acumuló un cuádruple bogey que diluyó sus opciones de título. Aún así, Vesga compartió el tercer puesto con el venezolano Jorge García, ambos con 208 golpes (-8 bajo par), señalando la paridad existente entre sudamericanos y mexicanos en las posiciones de privilegio.

Torres y Madariaga finalizaron con
Torres y Madariaga finalizaron con 207 golpes. (Foto: la Gira Profesional Mexicana)

Alejandro Madariaga, protagonista del desempate, resaltó su satisfacción por el desempeño mostrado: “Duele perder así, pero también me deja muchas cosas positivas. Jugué un gran torneo y estuve en la pelea hasta el final. Manuel jugó muy bien el desempate y se merece la victoria”, expresó a la Gira Profesional Mexicana

La participación nacional se reflejó en figuras como Esteban Toledo, cuatro veces campeón del Champions Tour, quien concluyó en el puesto 19 con 216 golpes (par de campo), y el amateur Frank Cabeza, que finalizó 14° con 214 impactos (-2) y se posicionó como el jugador no profesional destacado del certamen.

Esteban Toledo y el amateur
Esteban Toledo y el amateur Frank Cabeza destacaron en la participación nacional, ocupando las posiciones 19 y 14 respectivamente, entre los mejores del certamen. (Foto: Gira Profesional Mexicana )

La distribución del premio también evidenció la importancia financiera del evento: el torneo repartió $120 mil dólares y Manuel Torres se adjudicó un cheque de $20 mil dólares por el triunfo, según detalló la organización del circuito. Además, el desempeño de nombres como José Dibildox, José Toledo (Guatemala) y Esteban Jaramillo (Colombia), todos empatados en la quinta posición con 210 golpes (-6), amplió el protagonismo internacional en la sexta etapa.

El torneo entregó $120 mil
El torneo entregó $120 mil dólares en premios, con Manuel Torres recibiendo un cheque de $20 mil dólares por su victoria en la etapa salvadoreña. (Foto: Gira Profesional Mexicana)

El triunfo de Torres lo proyecta como uno de los referentes a seguir en la GPM y continúa una temporada que ya había visto otras victorias regionales.

Ganadores de la temporada 2025-2026

Entre los ganadores previos de la temporada se encuentran Santiago de la Fuente (México City Open II y Amanali Classic), Alejandro Madariaga (Bajío Open), José de Jesús Rodríguez (VII Copa Multimedios) y Sebastián Vázquez (El Jaguar Open), fortaleciendo así la rivalidad interna en la élite latinoamericana.

La Gira Profesional Mexicana, con su sexta etapa en San Salvador, reafirma su papel como plataforma clave para el desarrollo del golfista profesional en la región. El trazado de El Encanto Country Club, que combinó exigencia técnica con momentos llenos de tensión, confirmó su estatus de escenario predilecto para el golf internacional del continente.

Temas Relacionados

Gira Profesional MexicanaGolfManuel TorresEl Encanto Country ClubSan SalvadorTorneoRanking mundialEl Salvador Open

