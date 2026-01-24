Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

Jóvenes concentran la mayoría de accidentes laborales en El Salvador, según datos oficiales. Más de seis de cada diez incidentes en el trabajo registrados en el país durante el último año han involucrado a trabajadores de entre 18 y 35 años, conforme publicó el Observatorio de Prevención 360° del Ministerio de Trabajo. La información oficial, recopilada a escala nacional, reveló que El Salvador contabilizó 13,896 accidentes laborales en sectores diversos, con un repunte significativo en julio, mes en que se registraron 1,469 casos.

Gravedad de los incidentes

El análisis por sectores mostró que el sector servicio, que incluye turismo, transporte, finanzas, educación, salud y comunicaciones, presentó el mayor porcentaje, con un 45.14% del total de lesiones registradas. Mientras que el sector industrial, en el que destacan la producción textil y el procesamiento de materias primas, constituyó el 26.29% de los casos reportados.

En cuanto al tipo de lesiones, las caídas se situaron como la causa más habitual con 5,246 accidentes anuales, seguidas de choques o golpes con objetos, con 2,593 situaciones. Otros 2,450 eventos no contaron con información suficiente para su clasificación.

La gravedad de los acontecimientos representa una preocupación central debido a que el 95.6% de los accidentes fue catalogado como incapacitante, obligando a los trabajadores a una baja temporal. Los casos mortales alcanzaron el 0.3%, mientras que solo un 4.2% de los accidentes no precisó incapacidad.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Trabajo instauró formalmente el Observatorio de Prevención 360° para abordar una carencia histórica de registros fiables y oportunos sobre accidentes laborales. La plataforma surgió en respuesta al déficit de información detallada que obstaculizaba la formulación de políticas públicas efectivas y la reducción de la siniestralidad. El objetivo institucional explicitado fue alcanzar una disminución sistemática de los accidentes anuales, al pasar de 15 mil notificados durante 2024 a 10 mil en el presente año, una meta que, según el titular de la cartera, busca posicionar a El Salvador como líder regional en inteligencia de datos aplicada a la protección laboral.

Los hombres son las principales víctimas

Según el Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo (SNNAT), los hombres representaron el 65.6% de los afectados, mientras que las mujeres sumaron el 34.4%. La concentración geográfica de los incidentes se produjo principalmente en el área metropolitana de San Salvador, zona que también concentra gran parte de la producción industrial.

El desglose por edad confirmó que, además de los jóvenes, el 35.5% de los accidentes afectó a adultos entre 36 y 60 años, mientras que solo el 2.52% se registró en mayores de 61. Los menores de edad estuvieron involucrados en el 0.03% de los casos, un dato acorde con la regulación existente sobre la empleabilidad infantil en la mayoría de los sectores por las autoridades salvadoreñas.

Durante la presentación del Observatorio en 2025, el titular del Ministerio de Trabajo afirmó: “Esta es una plataforma de prevención que permitirá diseñar políticas públicas, basadas en datos y no en percepciones subjetivas, es un espacio de articulación tripartita donde el gobierno, empleadores y trabajadores compartiremos información; construiremos soluciones y fortaleceremos la cultura del enfoque preventivo”.