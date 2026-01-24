Hoy inicia la segunda etapa de Tour El Salvador 2026

La primera etapa de Tour El Salvador 2026 inició el pasado 17 de enero, tras la inauguración del evento en el Centro Histórico de San Salvador./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

Hoy inicia la segunda etapa del Tour El Salvador 2026 con la primera de las seis competencias del Grand Prix, lo cual marca el comienzo de una semana de una semana más intensa para las ciclísticas internacionales, que forman parte de 18 equipos provenientes de 12 países, según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien destacó ayer que este evento impulsa la infraestructura turística nacional.

El evento arrancará con un recorrido de 74,9 kilómetros entre el monumento Cristo de la Paz y la Puerta del Diablo, y forma parte de una serie de seis carreras que buscan posicionar a El Salvador como un destino relevante en el calendario mundial del ciclismo.

La edición 2026 del Grand Prix Tour El Salvador se extiende hasta el 31 de enero, atravesando lugares emblemáticos del país e insertando la competencia en una estrategia de promoción turística y deportiva. El ministro de Obras Públicas subrayó la importancia de la infraestructura vial y los esfuerzos del Gobierno para facilitar el desarrollo de eventos de esta magnitud.

“El Grand Prix Tour El Salvador representa una oportunidad para mostrar la capacidad del país para organizar competencias internacionales y atraer visitantes”, afirmó Rodríguez en declaraciones a medios.

En una jornada de entrevistas por emisoras radiales, el ministro dijo que “este es el evento en toda América donde las atletas pueden ganar una mayor cantidad de puntos, por eso vemos atletas que han venido de China, Rusia, Países Bajos, España, Suiza, de Colombia, México y Brasil”.

El Ministerio de Obras Públicas informó el recorrido que seguirán las ciclistas en la primera competencia del Gran Prix. /Ministerio de Obras Públicas

Las participantes se disputan seis premios en distintas rutas que comprende la segunda etapa: Grand Prix San Salvador, Grand Prix El Salvador, Longitudinal del Norte, Grand Prix Oriente, Grand Prix Presidente y Grand Prix Surf City. Cada una recorre atractivos turísticos y culturales, potenciando la visibilidad internacional del país.

El titular de Obras Públicas resaltó que la llegada de delegaciones extranjeras no solo contribuye a la difusión del deporte, sino que estimula la economía local mediante la ocupación hotelera y el consumo en sectores asociados al turismo. Enfatizó que la logística del evento ha requerido una coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de los atletas y la calidad de las vías, puntos valorados por los equipos internacionales que ya han manifestado su satisfacción con la organización.

La primera etapa del Tour El Salvador 2026 concluyó el 21 de enero con la victoria de la ciclista colombiana Paula Patiño, según reportó la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). Esta serie de competencias establece un calendario ciclístico robusto en el país, con el objetivo de consolidar a El Salvador como anfitrión permanente de eventos deportivos internacionales.

El Grand Prix San Salvador, abarca un trayecto que atraviesa zonas urbanas y parajes naturales, lo que permite a los participantes y espectadores apreciar la diversidad geográfica salvadoreña. La serie continuará el 25 de enero con el Grand Prix El Salvador, seguido de la Longitudinal del Norte el 27 de enero, el Grand Prix Oriente el 28, el Grand Prix Presidente programado para el 30 y el Grand Prix Surf City que tendrá lugar el 31 de enero.

Las autoridades han coordinado para realizar cierres controlados en todas las calles y carreteras que forman parte de las rutas establecidas para las competencias. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

“Cada competencia es una vitrina para mostrar nuestros avances y la hospitalidad de nuestra gente”, dijo el ministro.

La cobertura de medios internacionales y la presencia de equipos de diferentes continentes refuerzan las expectativas del Gobierno y de la organización. El ministro Rodríguez proyectó que la afluencia de visitantes y la difusión mediática generan un impacto duradero en la percepción internacional de El Salvador. “Estamos convencidos de que el Gran Prix Tour El Salvador fortalecerá nuestra reputación y abrirá nuevas oportunidades para futuros eventos”, sostuvo.

En cada una de las etapas, los organizadores han dispuesto medidas de seguridad y logística para garantizar el desarrollo fluido de las competencias. Además, han promovido actividades paralelas para involucrar a comunidades locales y visitantes, con el fin de aprovechar el movimiento turístico que genera el evento.

Según Copaci, el cierre del Grand Prix Tour El Salvador podría consolidar una tendencia ascendente en el interés internacional por el ciclismo en Centroamérica y contribuir al posicionamiento del país en el circuito profesional.

El Salvador, apoyado por la gestión del Ministerio de Obras Públicas y la colaboración de entidades turísticas, se presenta ante la comunidad internacional como un escenario apto para el deporte de alto rendimiento y la promoción de su patrimonio natural. Las autoridades esperan que el evento deje un legado en infraestructura, imagen y oportunidades para futuras ediciones.