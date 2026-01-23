El Salvador

El Instituto Crecer Juntos inaugura dos centros comunitarios más en El Salvador

La reciente apertura de espacios comunitarios para la niñez en el departamento de La Paz, anticipa un fortalecimiento estructural del soporte familiar y la educación temprana

Las instalaciones se encuentran en
Las instalaciones se encuentran en la colonia La Esperanza de Zacatecoluca y el cantón San Martín El Escobal, con apoyo estatal y administración local. (Foto: Difundida por Instituto Crecer Juntos)

El Instituto Crecer Juntos ha puesto en marcha dos nuevos Centros Comunitarios de Atención a Niñez y Familia en el departamento de La Paz, en El Salvador, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención integral y gratuita para niñas y niños en la primera infancia.

Respaldada por la Ley Crecer Juntos y el impulso de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, la iniciativa refuerza el compromiso del país por reconocer esta etapa como un periodo fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas.

De acuerdo con información de la institución, ambos centros están ubicados en la colonia La Esperanza del distrito de Zacatecoluca y en el cantón San Martín El Escobal, dentro del distrito de San Luis La Herradura.

El funcionamiento de estas instalaciones está subvencionado por el Estado, mientras que la administración recae en la Alcaldía Municipal de La Paz Este para el centro de La Esperanza y en la Asociación de Desarrollo Comunal El Escobal para el de San Martín El Escobal.

El Instituto Crecer Juntos proyecta
El Instituto Crecer Juntos proyecta inaugurar siete centros adicionales en varios departamentos del país para fortalecer la atención a la niñez. (Foto: Difundida por Instituto Crecer Juntos)

Cada centro cuenta con salas diferenciadas por edad, cocina, comedor, áreas de juego, espacios de usos múltiples, ambientes administrativos y bodegas.

Todos están adecuados para asegurar la seguridad y el bienestar de los menores y brindar a las familias un entorno que favorezca la estimulación y el desarrollo integral de la niñez, además de facilitar una transición progresiva hacia el sistema educativo formal.

La atención se realiza de lunes a viernes durante ocho horas continuas, de 8:00 am a 4:00 pm, y está dirigida a menores desde un año hasta los 3 años y 11 meses de edad.

En situaciones puntuales, el programa contempla la posibilidad de ampliar la cobertura hasta los seis años. Esta extensión aplica en las zonas donde el centro tenga acreditación para ofrecer educación parvularia, en regiones sin centros educativos cercanos o para niños que ya asisten a parvularia y requieren atención complementaria por jornadas laborales extensas de sus familias u otras condiciones particulares.

El servicio cubre a menores
El servicio cubre a menores desde un año hasta los 3 años y 11 meses y opera de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. (Foto: Difundida por Instituto Crecer Juntos)

Espacios para fortalecer la crianza positiva

Según la información difundida por el Instituto Crecer Juntos, los servicios que se ofrecen en cada centro abarcan cuidado diario, educación inicial, estimulación oportuna, así como el monitoreo del crecimiento y desarrollo infantil.

También se impulsa la participación de los niños en modalidades directas y complementarias como Círculos de Familia, Bebetecas, jardines sensoriales y actividades culturales y recreativas vinculadas a la oferta nacional. Se proyecta la inauguración de siete centros adicionales en los próximos meses en distintos departamentos.

Los Centros Comunitarios de Atención a Niñez y Familia forman parte de la Vía Familiar Comunitaria del Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia (MAIPI). El enfoque de estos espacios es fortalecer la crianza positiva, fomentar la participación de las familias y brindar alimentación adecuada en entornos seguros. Además, la ubicación estratégica en comunidades como Santa Tecla y San Martín facilita el acceso directo a estos servicios.

El Instituto Crecer Juntos dirige sus acciones a asegurar que cada infante en El Salvador, desde los cuarenta y cinco días hasta casi los cuatro años, acceda a la máxima calidad de atención y al pleno desarrollo de su potencial.

Desde su creación el 9 de enero de 2023, tras la entrada en vigor de la Ley Crecer Juntos, integra el Sistema de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, con una misión orientada a la articulación de servicios, fortalecimiento familiar y consolidación de alianzas estratégicas para el beneficio de la infancia.

