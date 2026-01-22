El crecimiento vehicular y la congestión reactivan el debate sobre nuevas jornadas laborales en El Salvador

El debate sobre horarios laborales flexibles en El Salvador busca aumentar la competitividad empresarial y reducir la congestión vial. EFE/Miguel Lemus/Archivo

El debate sobre la adopción de horarios laborales flexibles en El Salvador gana impulso entre el sector empleador, motivado por el objetivo de elevar la competitividad empresarial y mitigar la congestión vial en el área Metropolitana de San Salvador.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, expuso ante el Consejo Superior del Trabajo (CST) que la intención es tomar como referencia los modelos de Estados Unidos y Europa, ajustando los esquemas de trabajo sin sacrificar los derechos laborales, según afirmó durante una entrevista en el programa Frente a Frente, citada por el Diario El Mundo.

El crecimiento de la movilidad vehicular acentúa la necesidad de este enfoque: más de 2,02 millones de vehículos y motocicletas circulaban en El Salvador hasta diciembre del último año, una alza del 7,9 % con respecto al cierre de 2022, puntualizó Diario El Mundo.

En este contexto, desde junio de 2023 la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal) había manifestado la urgencia de considerar esquemas flexibles y de mejorar el transporte colectivo, atribuyendo el deterioro en la calidad de vida y la productividad empresarial al fuerte tráfico registrado tanto en la mañana como en la tarde.

Experiencias previas del sector público ilustran el impacto de los cambios de horario. El gobierno salvadoreño modificó en 2018—y extendió hasta 2026—su jornada laboral: del esquema original de 8:30am a 4:00pm, pasó a operar de 7:30am a 3:30pm.

Estas medidas, establecidas durante la administración del FMLN y replicadas fugazmente en 2005, se renuevan anualmente, según relató Diario El Mundo.

Arriaza insistió en que el cambio no busca únicamente responder a la coyuntura actual de tránsito, sino impulsar una transformación integral para hacer más competitivas a las empresas nacionales.

Explicó que existen “muchísimas más flexibilidad en los horarios” en “países como Estados Unidos y Europa”, y subrayó que el desafío es encontrar “la forma en que seamos más competitivos sin que se pierdan los derechos que se tienen”.

Primeras propuestas

En julio de 2019, el Gobierno de Nayib Bukele incluyó en su agenda el analizar la flexibilización de los días y horarios laborales. La discusión se produjo en un contexto en el que el Consejo Superior del Trabajo llevaba inactivo desde 2013, lo que dificultaba la apertura de cualquier proceso de reforma en el ámbito laboral.

El secretario de Comercio, Jorge Miguel Kattán, indicó entonces que el Ejecutivo preparaba una propuesta para adaptar la legislación y permitir mayor flexibilidad laboral. Kattán recalcó que la elaboración de la iniciativa consideraba un análisis técnico exhaustivo y la búsqueda de consensos entre los actores involucrados.

Mientras tanto, el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, sostuvo que aún era prematuro confirmar la aplicación de un plan concreto. Detalló que el proyecto estaba siendo examinado “por un equipo profesional del más alto nivel”, y que cualquier avance dependería de un estudio riguroso antes de ser elevado al Consejo.

Entre las opciones que se estudiaban figuraba la posibilidad de reducir los días laborales a la semana a cambio de prolongar las horas de trabajo diarias, permitiendo así modelos como la semana laboral de cuatro días. El objetivo, según las autoridades, era armonizar las necesidades de los empleadores con la garantía de condiciones justas para los trabajadores.

El ministro Castro insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y evitar propuestas apresuradas. Subrayó que todas las alternativas “están en un análisis muy profundo porque no queremos salir con planteamientos populistas e irresponsables, poco pensados y trasnochados”, reafirmando la postura cautelosa del Gobierno.

El debate sobre la reforma laboral quedó entonces supeditado a la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, cuyos trabajos formales estaban suspendidos desde hacía años.

¿Cuál era la función del Consejo Superior del Trabajo?

El Consejo Superior del Trabajo representaba la principal instancia para la discusión de reformas laborales, gracias a su estructura tripartita que reunía a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores organizados.

Tal como explicó el ministro Rolando Castro en ese periodo, “todos los cambios al Código de Trabajo o leyes relativas al ámbito laboral pasarán primero por este consejo, una vez logre instalarse”. Su rol era garantizar que cada propuesta recibiera un análisis y un consenso previo antes de ser tramitada.

Reinstalación del CST

El Consejo Superior del Trabajo permaneció sin actividad desde 2013, lo que impidió durante varios años cualquier avance formal en la discusión de reformas laborales.

No fue hasta diciembre de 2019 que el CST volvió a ser reinstalado y reanudó sus labores, permitiendo así retomar el análisis y el debate sobre los cambios propuestos en la normativa laboral. De esta forma, el consejo recuperó su papel como foro esencial para el diálogo social en torno a la legislación del trabajo.