El Salvador

El crecimiento vehicular y la congestión reactivan el debate sobre nuevas jornadas laborales en El Salvador

El análisis de nuevas propuestas consideran experiencias internacionales y ajustes en jornadas, mientras sectores empresariales resaltan el impacto positivo que tendría la medida en la eficiencia y la calidad del entorno laboral en la región

Guardar
El debate sobre horarios laborales
El debate sobre horarios laborales flexibles en El Salvador busca aumentar la competitividad empresarial y reducir la congestión vial. EFE/Miguel Lemus/Archivo

El debate sobre la adopción de horarios laborales flexibles en El Salvador gana impulso entre el sector empleador, motivado por el objetivo de elevar la competitividad empresarial y mitigar la congestión vial en el área Metropolitana de San Salvador.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, expuso ante el Consejo Superior del Trabajo (CST) que la intención es tomar como referencia los modelos de Estados Unidos y Europa, ajustando los esquemas de trabajo sin sacrificar los derechos laborales, según afirmó durante una entrevista en el programa Frente a Frente, citada por el Diario El Mundo.

El crecimiento de la movilidad vehicular acentúa la necesidad de este enfoque: más de 2,02 millones de vehículos y motocicletas circulaban en El Salvador hasta diciembre del último año, una alza del 7,9 % con respecto al cierre de 2022, puntualizó Diario El Mundo.

En este contexto, desde junio de 2023 la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal) había manifestado la urgencia de considerar esquemas flexibles y de mejorar el transporte colectivo, atribuyendo el deterioro en la calidad de vida y la productividad empresarial al fuerte tráfico registrado tanto en la mañana como en la tarde.

Experiencias previas del sector público ilustran el impacto de los cambios de horario. El gobierno salvadoreño modificó en 2018—y extendió hasta 2026—su jornada laboral: del esquema original de 8:30am a 4:00pm, pasó a operar de 7:30am a 3:30pm.

Estas medidas, establecidas durante la administración del FMLN y replicadas fugazmente en 2005, se renuevan anualmente, según relató Diario El Mundo.

El Área Metropolitana de San
El Área Metropolitana de San Salvador enfrenta una congestión por un parque vehicular de más de 2,02 millones de vehículos y motocicletas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Arriaza insistió en que el cambio no busca únicamente responder a la coyuntura actual de tránsito, sino impulsar una transformación integral para hacer más competitivas a las empresas nacionales.

Explicó que existen “muchísimas más flexibilidad en los horarios” en “países como Estados Unidos y Europa”, y subrayó que el desafío es encontrar “la forma en que seamos más competitivos sin que se pierdan los derechos que se tienen”.

Primeras propuestas

En julio de 2019, el Gobierno de Nayib Bukele incluyó en su agenda el analizar la flexibilización de los días y horarios laborales. La discusión se produjo en un contexto en el que el Consejo Superior del Trabajo llevaba inactivo desde 2013, lo que dificultaba la apertura de cualquier proceso de reforma en el ámbito laboral.

El secretario de Comercio, Jorge Miguel Kattán, indicó entonces que el Ejecutivo preparaba una propuesta para adaptar la legislación y permitir mayor flexibilidad laboral. Kattán recalcó que la elaboración de la iniciativa consideraba un análisis técnico exhaustivo y la búsqueda de consensos entre los actores involucrados.

Mientras tanto, el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, sostuvo que aún era prematuro confirmar la aplicación de un plan concreto. Detalló que el proyecto estaba siendo examinado “por un equipo profesional del más alto nivel”, y que cualquier avance dependería de un estudio riguroso antes de ser elevado al Consejo.

En 2019, el Gobierno de
En 2019, el Gobierno de Nayib Bukele incluyó en su agenda el analizar la flexibilización de los días y horarios laborales. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Entre las opciones que se estudiaban figuraba la posibilidad de reducir los días laborales a la semana a cambio de prolongar las horas de trabajo diarias, permitiendo así modelos como la semana laboral de cuatro días. El objetivo, según las autoridades, era armonizar las necesidades de los empleadores con la garantía de condiciones justas para los trabajadores.

El ministro Castro insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y evitar propuestas apresuradas. Subrayó que todas las alternativas “están en un análisis muy profundo porque no queremos salir con planteamientos populistas e irresponsables, poco pensados y trasnochados”, reafirmando la postura cautelosa del Gobierno.

El debate sobre la reforma laboral quedó entonces supeditado a la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, cuyos trabajos formales estaban suspendidos desde hacía años.

¿Cuál era la función del Consejo Superior del Trabajo?

El Consejo Superior del Trabajo representaba la principal instancia para la discusión de reformas laborales, gracias a su estructura tripartita que reunía a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores organizados.

Tal como explicó el ministro Rolando Castro en ese periodo, “todos los cambios al Código de Trabajo o leyes relativas al ámbito laboral pasarán primero por este consejo, una vez logre instalarse”. Su rol era garantizar que cada propuesta recibiera un análisis y un consenso previo antes de ser tramitada.

Reinstalación del CST

Sesión del Consejo Superior del
Sesión del Consejo Superior del Trabajo. (Foto: @PrensaMiTrabajo)

El Consejo Superior del Trabajo permaneció sin actividad desde 2013, lo que impidió durante varios años cualquier avance formal en la discusión de reformas laborales.

No fue hasta diciembre de 2019 que el CST volvió a ser reinstalado y reanudó sus labores, permitiendo así retomar el análisis y el debate sobre los cambios propuestos en la normativa laboral. De esta forma, el consejo recuperó su papel como foro esencial para el diálogo social en torno a la legislación del trabajo.

Temas Relacionados

Horarios laborales flexiblesAsociación Salvadoreña de IndustrialesJorge ArriazaDiario El MundoEl SalvadorCompetitividad empresarialTránsito vehicular

Últimas Noticias

CAF reunirá a 300 empresas y 150 compradores globales en Panamá

La rueda de negocios prevista para finales de enero buscará generar miles de citas comerciales entre exportadores de América Latina y mercados de Europa, EU y Asia

CAF reunirá a 300 empresas

El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

Un análisis reciente advierte que la mayoría de las denuncias no llega a tener fallo condenatorio, situación que se atribuye a deficiencias presupuestarias y sobrecarga laboral

El monitoreo de Acción Ciudadana

Las compras de autos chinos aumentan pese a caída general de importaciones en República Dominicana

El flujo de vehículos desde China hacia el país creció significativamente dentro de un contexto en que la entrada total de automóviles nuevos y usados experimentó descensos y modificaciones en la estructura de abastecedores

Las compras de autos chinos

El presidente Bernardo Arévalo sostiene reunión con delegación de alto nivel de Estados Unidos

La cita realizada en la sede gubernamental abordó temas vinculados a la cooperación en áreas de defensa y estrategias conjuntas para contener amenazas comunes, según fuentes oficiales guatemaltecas y estadounidenses consultadas tras el encuentro

El presidente Bernardo Arévalo sostiene

La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código

El Órgano Judicial reporta avances, pero advierte que la falta de jueces y presupuesto podría frenar la reforma.

La justicia civil panameña enfrenta

TECNO

La IA reduce horas de

La IA reduce horas de trabajo, pero jefes y empleados perciben su impacto de forma diferente

¿Puedes detectar un deepfake?: un test revela que la edad influye en la precisión

Investigadores de Suiza y el MIT construyen una mano robótica desmontable capaz de sujetar cosas mejor que el humano

OpenAI busca expandir la IA en los países: aplicaciones en educación, salud y preparación ante desastres

Las tres señales de que alguien tiene acceso a la cámara de tu celular o computadora

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La colección perdida de ‘La

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

La familia Hadid expone tensiones previas con la esposa de Brooklyn Beckham: “Esa chica no quiere privacidad”

MUNDO

Irán entró en su segunda

Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión

El astroturismo de lujo crece en Estados Unidos impulsado por el próximo eclipse solar

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

La justicia británica condenó a una mujer por esclavitud y abuso durante 20 años

Más 134.000 personas fueron desplazadas en el noreste de Siria tras los enfrentamientos entre el gobierno y los kurdos