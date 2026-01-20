La justicia amplía por seis meses investigación contra expresidente del TSE de El Salvador

Amplían por seis meses la etapa de instrucción contra Eugenio Chicas. (Foto: FGR)

Las autoridades judiciales han fijado el nuevo plazo de seis meses para la fase de instrucción contra Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdiputado del FMLN, procesado por enriquecimiento ilícito.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa Gráfica, el dictamen pericial solicitado por la Fiscalía General de la República deberá ser presentado antes del 5 de julio de 2026.

La familia de Chicas ha expresado inquietud por el estado de salud del exfuncionario, manifestaron que el acusado padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, condiciones que requieren supervisión médica constante. Aseguraron que, hasta la fecha, desconocen si esas atenciones se cumplen en el centro de detención.

El próximo 13 de febrero, Chicas alcanzará un año privado de libertad. Durante este tiempo, según relataron sus allegados al medio salvadoreño, no ha tenido contacto con familiares ni abogados, situación que consideran preocupante para su bienestar físico y emocional.

En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador resolvió declarar culpable a Chicas y a su núcleo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito. El fallo incluyó la orden de reintegrar USD 202.557,51 al Estado, una cifra que representa USD 80.000 menos de lo solicitado por la Fiscalía en su acusación original. El exfuncionario presentó una apelación ante esta sentencia.

El tribunal de instrucción avaló la petición de la Fiscalía General de la República para ampliar el periodo de recolección de pruebas en el área financiera y patrimonial del caso. La resolución obliga a que el análisis pericial sea concluido y entregado al tribunal a más tardar en julio de 2026, según confirmaron a La Prensa Gráfica fuentes ligadas al proceso.

Chicas fue capturado el 13 de febrero de 2025

El arresto de Eugenio Chicas ocurrió el 13 de febrero de 2025, poco después de dejar a su hijo en un centro educativo. La Fiscalía General de la República informó, a través de una publicación en la red social X, que el exfuncionario enfrentaría cargos penales por enriquecimiento ilícito por una suma que supera los USD 200.000, en perjuicio de la administración pública.

En ese mensaje, la Fiscalía subrayó que Chicas “deberá enfrentar responsabilidad penal ante los tribunales”, confirmando la seriedad de las acusaciones.

El 28 de febrero, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador resolvió imponerle detención provisional y remitió el caso a la fase de instrucción. Por solicitud de la Fiscalía, el proceso fue declarado en reserva total, lo que limita el acceso público a los detalles del expediente.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ya había emitido un fallo civil contra Chicas y su grupo familiar, obligándolos a devolver más de USD 202.000 al Estado como resultado de un proceso por enriquecimiento ilícito.

Trayectoria de Eugenio Chicas en cargos públicos y electorales

Durante el período 2009-2014, Eugenio Chicas ocupó la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, luego de ser nombrado magistrado presidente para ese quinquenio bajo la administración del entonces presidente Mauricio Funes. Su gestión al frente del TSE lo posicionó como una de las figuras centrales en la organización y supervisión de los procesos electorales en el país.

Además de su papel en la autoridad electoral, Chicas desempeñó funciones como director propietario en la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, donde contribuyó en la gestión y actualización de la base de datos civil nacional.

El exfuncionario también fue designado secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, un cargo clave en la administración gubernamental encargado de la coordinación de la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Su trayectoria política incluye, además, el ejercicio como diputado propietario del Parlamento Centroamericano en diferentes períodos comprendidos entre 2011 y 2021, así como su rol como diputado en la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Estas responsabilidades ampliaron su presencia tanto en instancias regionales como nacionales y consolidaron su carrera en el ámbito público durante más de una década.

El caso de Eugenio Chicas permanece bajo la atención de la opinión pública, mientras continúan las diligencias judiciales y su entorno familiar insiste en la necesidad de garantizar condiciones de salud adecuadas durante la detención.