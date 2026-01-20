El Salvador

La justicia amplía por seis meses investigación contra expresidente del TSE de El Salvador

Las autoridades ordenaron que el informe de peritaje solicitado por la fiscalía se entregue antes de julio de 2026, en el marco del proceso por supuesta obtención ilícita de recursos en perjuicio del Estado

Guardar
Amplían por seis meses la
Amplían por seis meses la etapa de instrucción contra Eugenio Chicas. (Foto: FGR)

Las autoridades judiciales han fijado el nuevo plazo de seis meses para la fase de instrucción contra Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdiputado del FMLN, procesado por enriquecimiento ilícito.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa Gráfica, el dictamen pericial solicitado por la Fiscalía General de la República deberá ser presentado antes del 5 de julio de 2026.

La familia de Chicas ha expresado inquietud por el estado de salud del exfuncionario, manifestaron que el acusado padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, condiciones que requieren supervisión médica constante. Aseguraron que, hasta la fecha, desconocen si esas atenciones se cumplen en el centro de detención.

El próximo 13 de febrero, Chicas alcanzará un año privado de libertad. Durante este tiempo, según relataron sus allegados al medio salvadoreño, no ha tenido contacto con familiares ni abogados, situación que consideran preocupante para su bienestar físico y emocional.

En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador resolvió declarar culpable a Chicas y a su núcleo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito. El fallo incluyó la orden de reintegrar USD 202.557,51 al Estado, una cifra que representa USD 80.000 menos de lo solicitado por la Fiscalía en su acusación original. El exfuncionario presentó una apelación ante esta sentencia.

El tribunal de instrucción avaló la petición de la Fiscalía General de la República para ampliar el periodo de recolección de pruebas en el área financiera y patrimonial del caso. La resolución obliga a que el análisis pericial sea concluido y entregado al tribunal a más tardar en julio de 2026, según confirmaron a La Prensa Gráfica fuentes ligadas al proceso.

El dictamen pericial solicitado por
El dictamen pericial solicitado por la Fiscalía General de la República deberá ser presentado antes del 5 de julio de 2026. (Foto: FGR)

Chicas fue capturado el 13 de febrero de 2025

El arresto de Eugenio Chicas ocurrió el 13 de febrero de 2025, poco después de dejar a su hijo en un centro educativo. La Fiscalía General de la República informó, a través de una publicación en la red social X, que el exfuncionario enfrentaría cargos penales por enriquecimiento ilícito por una suma que supera los USD 200.000, en perjuicio de la administración pública.

En ese mensaje, la Fiscalía subrayó que Chicas “deberá enfrentar responsabilidad penal ante los tribunales”, confirmando la seriedad de las acusaciones.

El 28 de febrero, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador resolvió imponerle detención provisional y remitió el caso a la fase de instrucción. Por solicitud de la Fiscalía, el proceso fue declarado en reserva total, lo que limita el acceso público a los detalles del expediente.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ya había emitido un fallo civil contra Chicas y su grupo familiar, obligándolos a devolver más de USD 202.000 al Estado como resultado de un proceso por enriquecimiento ilícito.

Trayectoria de Eugenio Chicas en cargos públicos y electorales

Eugenio Chicas es acusado por
Eugenio Chicas es acusado por Enriquecimiento ilícito. (Foto: FGR)

Durante el período 2009-2014, Eugenio Chicas ocupó la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, luego de ser nombrado magistrado presidente para ese quinquenio bajo la administración del entonces presidente Mauricio Funes. Su gestión al frente del TSE lo posicionó como una de las figuras centrales en la organización y supervisión de los procesos electorales en el país.

Además de su papel en la autoridad electoral, Chicas desempeñó funciones como director propietario en la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, donde contribuyó en la gestión y actualización de la base de datos civil nacional.

El exfuncionario también fue designado secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, un cargo clave en la administración gubernamental encargado de la coordinación de la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Su trayectoria política incluye, además, el ejercicio como diputado propietario del Parlamento Centroamericano en diferentes períodos comprendidos entre 2011 y 2021, así como su rol como diputado en la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Estas responsabilidades ampliaron su presencia tanto en instancias regionales como nacionales y consolidaron su carrera en el ámbito público durante más de una década.

El caso de Eugenio Chicas permanece bajo la atención de la opinión pública, mientras continúan las diligencias judiciales y su entorno familiar insiste en la necesidad de garantizar condiciones de salud adecuadas durante la detención.

Temas Relacionados

Enriquecimiento ilícitoEugenio ChicasFiscalía General de la RepúblicaFMLNTribunal Supremo ElectoralProceso judicialCorrupciónEl Salvador

Últimas Noticias

Laura Fernández, aspirante presidencial de Costa Rica, estrenó documental mientras otros candidatos debatían en universidad pública

La politóloga y figura del ‘Rodriguismo’ realizó la premier a la misma hora del debate de la Universidad de Costa Rica, evento al cual rechazó asistir

Laura Fernández, aspirante presidencial de

Empresa costarricense introduce novedoso ecosistema de software para fortalecer la industria tecnológica

‘eForce’ busca promover la eficiencia, la trazabilidad y el empleo especializado en el ámbito corporativo nacional a través de innovaciones desarrolladas localmente

Empresa costarricense introduce novedoso ecosistema

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá

La agenda incluye temas fiscales, energía, vivienda social y transformación productiva

Presidentes de Brasil, Ecuador y

El Salvador vivirá una temporada de conciertos histórica en 2026 con una cartelera musical sin precedentes

La llegada de artistas internacionales y la diversidad de géneros musicales convierten al país en un referente del entretenimiento en la región, con expectativas de crecimiento en el turismo y la economía local impulsadas por la alta demanda de boletos y servicios

El Salvador vivirá una temporada

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Las autoridades advierten que la violencia extrema contra mujeres sigue siendo un problema estructural

Femicidios bajan en Panamá en

TECNO

Mensajes eliminados en WhatsApp: cómo

Mensajes eliminados en WhatsApp: cómo leerlos sin descargar aplicaciones

Colombia tiene cuatro destinos más buscados en Booking para viajar en enero 2026: descubre cuáles y por qué

Wikipedia acuerda alianzas con Amazon, Meta y Microsoft para suministrar contenido a empresas de IA

Modo BTS en WhatsApp: cómo activarlo antes de su tour mundial 2026

El 73% de los trabajadores argentinos confía en su manejo de la IA y el 63% ya nota mejoras en su productividad

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La vez que un león

La vez que un león atacó a Jodie Foster cuando era una niña de 8 años: “Tenía dos perforaciones”

Modo BTS en WhatsApp: cómo activarlo antes de su tour mundial 2026

“The Beauty”, la nueva apuesta de FX sobre la obsesión con la perfección física

Del modelaje a la cocina: la vida de Brooklyn Beckham más allá del apellido

¿Victoria Beckham hizo un baile “humillante” en la boda de su hijo Brooklyn? Esto revelaron los invitados al evento

MUNDO

Siria anunció un cese al

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Palmarola, la paradisíaca joya oculta de Italia

Alerta en Siria: las fuerzas kurdas abandonaron el campo de Al-Hol y el Gobierno denunció la fuga de presos del ISIS

Por qué Emmanuel Macron debió usar lentes oscuros durante su discurso en Davos