El Salvador

Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

La actualización del principal centro hospitalario de El Salvador incluye la integración de sistemas automatizados, la expansión de especialidades médicas y la incorporación de criterios ecológicos, lo que transformará la atención médica a nivel nacional

Guardar
La renovación del Hospital Rosales en El Salvador moderniza la infraestructura hospitalaria pública integrando tecnología avanzada y servicios médicos ampliados. (Foto cortesía)
La renovación del Hospital Rosales en El Salvador moderniza la infraestructura hospitalaria pública integrando tecnología avanzada y servicios médicos ampliados. (Foto cortesía)

La renovación del Hospital Rosales en El Salvador introduce una nueva era para la atención hospitalaria en el país al combinar infraestructura moderna, tecnología avanzada y una oferta de servicios médicos ampliada, con el objetivo de posicionar al hospital como el centro más avanzado de la red nacional, aunque las autoridades aún no han brindado una fecha específica para su inauguración.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó el pasado 20 de abril que “la infraestructura del hospital Rosales está completa, están configurándose los equipos. Viene con una serie de crecimiento en temas de servicios que se van a ofrecer y en terapias que antes no se contemplaban. Está diseñado con paneles solares, esto tiene una orientación y es que cumple con la certificación que permite el ahorro de energía, buena iluminación, ahorro de agua y tratamiento de aguas. Es un hospital resiliente que tiene todas las condiciones de infraestructura idóneas y acordes a lo que la ciencia ha demostrado”.

PUBLICIDAD

El funcionario recalcó que “esperamos pronto anunciar su habilitación”, durante una entrevista.

La nueva edificación del Hospital Rosales, conectada al edificio histórico por una pasarela elevada, conjuga tradición y tecnología en El Salvador. (Foto cortesía)
La nueva edificación del Hospital Rosales, conectada al edificio histórico por una pasarela elevada, conjuga tradición y tecnología en El Salvador. (Foto cortesía)

Dentro de las características más novedosas destaca la capacidad del laboratorio clínico automatizado de procesar más de 300 pruebas por hora, dato que pone de relieve el salto en eficiencia y precisión para el diagnóstico, como detallaron los equipos a cargo de la remodelación.

PUBLICIDAD

La infraestructura integra un edificio nuevo conectado al antiguo por una pasarela elevada sobre la Avenida 25 en San Salvador, lo que refuerza el valor histórico del centro al tiempo que facilita espacios amplios y equipados con tecnología.

El proceso de transformación del Hospital Rosales ha requerido varios años de trabajos entre restauración y edificación, periodo durante el cual se incorporaron criterios de sostenibilidad ambiental y cumplimiento de estándares internacionales como ISO y EDGE, asociación que consolida al hospital como modelo de gestión ecológica.

Entre las innovaciones energéticas, el hospital contará con una instalación de paneles solares en el techo, lo cual contribuirá a la reducción del consumo eléctrico en la operación diaria.

El edificio cuenta con equipamiento de alta especialización. Las autoridades han detallado que el hospital está dotado con dos resonadores magnéticos, uno de 3 teslas y otro de 1.5 teslas, así como un tomógrafo de 128 cortes y un equipo PET-SCAN destinado al diagnóstico oncológico.

El hospital dispone de equipamiento de alta especialización, como resonadores magnéticos y un tomógrafo de 128 cortes para diagnóstico avanzado. (Foto cortesía)
El hospital dispone de equipamiento de alta especialización, como resonadores magnéticos y un tomógrafo de 128 cortes para diagnóstico avanzado. (Foto cortesía)

En el plano de capacidades clínicas, la renovación supone una ampliación sin precedentes: el Hospital Rosales dispondrá de 47 especialidades médicas, frente a las 32 que ofrecía anteriormente. Las nuevas áreas comprenden cirugía robótica, laparoscopía avanzada, medicina familiar, geriatría, nefrología pediátrica, farmacología clínica y servicios de odontología, además de otras subespecialidades que no existían en la infraestructura anterior.

El hospital también mejora de manera significativa la atención ambulatoria, con 44 salas de procedimientos y más de 87 consultorios médicos. Estas instalaciones permitirán ofrecer consultas a más de 1,400 pacientes diarios en modalidad externa. El nuevo horario de atención, de lunes a viernes de 7:00 am, a 7:00 pm, y sábados de 7:00 a 1:00 pm, extiende el acceso para quienes estudian o trabajan. La capacidad quirúrgica ha sido diseñada para permitir hasta 120 cirugías por día.

Entre los servicios que brindará el hospital, se cuentan:

  • Cirugía robótica y laparoscopía avanzada.
  • Geriatría y nefrología pediátrica.
  • Medicina familiar y farmacología clínica.
  • Odontología y subespecialidades adicionales.
  • Diagnóstico por imágenes con tecnología PET-SCAN, resonancias magnéticas y tomógrafo de 128 cortes.
  • Laboratorio clínico automatizado con alta capacidad de procesamiento.
  • Consultorios de atención externa y salas de procedimientos quirúrgicos.

La modernización permite al Hospital Rosales ofrecer atención a más de 1.400 pacientes diarios, con 44 salas de procedimientos y 87 consultorios médicos. (Foto cortesía)
La modernización permite al Hospital Rosales ofrecer atención a más de 1.400 pacientes diarios, con 44 salas de procedimientos y 87 consultorios médicos. (Foto cortesía)

El Hospital Rosales será parte de la Red Nacional de Hospitales, sumándose a la plataforma DoctorSV para ofrecer servicios de telemedicina, permitiendo así consultas remotas y facilitando el acceso a pacientes en zonas alejadas. La inversión destinada a la modernización asciende a $61.2 millones.

La construcción del nuevo Hospital Rosales fue financiada mediante dos préstamos internacionales gestionados por el gobierno de El Salvador. Uno de los créditos fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el otro por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos provenientes de ambos préstamos se destinaron al diseño, edificación y equipamiento del hospital. Este esquema de financiamiento recurrió a recursos externos para la ejecución del proyecto, siguiendo los estándares técnicos y ambientales requeridos por las instituciones multilaterales.

La construcción del nuevo Hospital Rosales inició en septiembre de 2022, como parte de un proyecto de modernización del sistema hospitalario nacional. Desde entonces, las obras avanzaron en etapas que incluyeron demolición de estructuras antiguas, levantamiento del nuevo edificio y equipamiento con tecnología de última generación.

Hospital Rosales
La ampliación abarca 47 especialidades médicas y la creación de nuevas áreas como cirugía robótica, geriatría y nefrología pediátrica. (Foto archivo Infobae)

La reconstrucción del Hospital Rosales no solo persigue ampliar su capacidad asistencial. Los responsables del proyecto han subrayado que la infraestructura fue proyectada para garantizar la continuidad del servicio en situaciones de emergencia, con estructuras pensadas para resistir desastres naturales.

La inauguración de las nuevas instalaciones, aunque aún sin fecha precisa de apertura oficial, supone un avance relevante en la red hospitalaria pública del país y ofrece perspectivas de mejora para el acceso, calidad y alcance de los servicios médicos para la población salvadoreña.

Temas Relacionados

Hospital RosalesEl SalvadorInfraestructura HospitalariaSalud DigitalMinisterio de SaludSan SalvadorFrancisco Alabi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

Las incautaciones de cocaína en Honduras registraron una caída del 93 % en 2025, según un informe de InsightCrime, aunque expertos advierten que la comparación con 2024 debe analizarse con cautela debido a diferencias en las fuentes oficiales y metodologías utilizadas.

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

El gobierno de Estados Unidos reconoce a El Salvador como socio estratégico en la región

La administración estadounidense destacó la importancia del entorno seguro que existe en el país centroamericano y motivó a las compañías nacionales a integrarse en iniciativas que aceleren el desarrollo económico salvadoreño

El gobierno de Estados Unidos reconoce a El Salvador como socio estratégico en la región

Caso Brooklyn Rivera y el señalamiento internacional sobre desapariciones forzadas en Nicaragua

Preocupaciones aumentan entre organizaciones humanitarias ante el silencio de las autoridades respecto a líderes en cautiverio y la situación de los familiares afectados

Caso Brooklyn Rivera y el señalamiento internacional sobre desapariciones forzadas en Nicaragua

Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan cooperación regional en materia penal

La coordinación entre ambos ministerios públicos se ha intensificado mediante encuentros de alto nivel que impulsan la actualización institucional y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la persecución de delitos transnacionales

Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan cooperación regional en materia penal

Salvadoreño presunto miembro de una estructura criminal es expulsado de Guatemala tras operativo

El presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue localizado y expulsado por la Policía Nacional Civil de Guatemala, que reporta la captura de 36 salvadoreños vinculados a estructuras criminales en lo que va de 2026

Salvadoreño presunto miembro de una estructura criminal es expulsado de Guatemala tras operativo

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

MUNDO

La crisis de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán el foco del encuentro de este mes entre Donald Trump y Xi Jinping

La crisis de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán el foco del encuentro de este mes entre Donald Trump y Xi Jinping

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania