Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

La renovación del Hospital Rosales en El Salvador moderniza la infraestructura hospitalaria pública integrando tecnología avanzada y servicios médicos ampliados. (Foto cortesía)

La renovación del Hospital Rosales en El Salvador introduce una nueva era para la atención hospitalaria en el país al combinar infraestructura moderna, tecnología avanzada y una oferta de servicios médicos ampliada, con el objetivo de posicionar al hospital como el centro más avanzado de la red nacional, aunque las autoridades aún no han brindado una fecha específica para su inauguración.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó el pasado 20 de abril que “la infraestructura del hospital Rosales está completa, están configurándose los equipos. Viene con una serie de crecimiento en temas de servicios que se van a ofrecer y en terapias que antes no se contemplaban. Está diseñado con paneles solares, esto tiene una orientación y es que cumple con la certificación que permite el ahorro de energía, buena iluminación, ahorro de agua y tratamiento de aguas. Es un hospital resiliente que tiene todas las condiciones de infraestructura idóneas y acordes a lo que la ciencia ha demostrado”.

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El funcionario recalcó que “esperamos pronto anunciar su habilitación”, durante una entrevista.

La nueva edificación del Hospital Rosales, conectada al edificio histórico por una pasarela elevada, conjuga tradición y tecnología en El Salvador. (Foto cortesía)

Dentro de las características más novedosas destaca la capacidad del laboratorio clínico automatizado de procesar más de 300 pruebas por hora, dato que pone de relieve el salto en eficiencia y precisión para el diagnóstico, como detallaron los equipos a cargo de la remodelación.

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La infraestructura integra un edificio nuevo conectado al antiguo por una pasarela elevada sobre la Avenida 25 en San Salvador, lo que refuerza el valor histórico del centro al tiempo que facilita espacios amplios y equipados con tecnología.

El proceso de transformación del Hospital Rosales ha requerido varios años de trabajos entre restauración y edificación, periodo durante el cual se incorporaron criterios de sostenibilidad ambiental y cumplimiento de estándares internacionales como ISO y EDGE, asociación que consolida al hospital como modelo de gestión ecológica.

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Entre las innovaciones energéticas, el hospital contará con una instalación de paneles solares en el techo, lo cual contribuirá a la reducción del consumo eléctrico en la operación diaria.

El edificio cuenta con equipamiento de alta especialización. Las autoridades han detallado que el hospital está dotado con dos resonadores magnéticos, uno de 3 teslas y otro de 1.5 teslas, así como un tomógrafo de 128 cortes y un equipo PET-SCAN destinado al diagnóstico oncológico.

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El hospital dispone de equipamiento de alta especialización, como resonadores magnéticos y un tomógrafo de 128 cortes para diagnóstico avanzado. (Foto cortesía)

En el plano de capacidades clínicas, la renovación supone una ampliación sin precedentes: el Hospital Rosales dispondrá de 47 especialidades médicas, frente a las 32 que ofrecía anteriormente. Las nuevas áreas comprenden cirugía robótica, laparoscopía avanzada, medicina familiar, geriatría, nefrología pediátrica, farmacología clínica y servicios de odontología, además de otras subespecialidades que no existían en la infraestructura anterior.

El hospital también mejora de manera significativa la atención ambulatoria, con 44 salas de procedimientos y más de 87 consultorios médicos. Estas instalaciones permitirán ofrecer consultas a más de 1,400 pacientes diarios en modalidad externa. El nuevo horario de atención, de lunes a viernes de 7:00 am, a 7:00 pm, y sábados de 7:00 a 1:00 pm, extiende el acceso para quienes estudian o trabajan. La capacidad quirúrgica ha sido diseñada para permitir hasta 120 cirugías por día.

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Entre los servicios que brindará el hospital, se cuentan:

Cirugía robótica y laparoscopía avanzada.

Geriatría y nefrología pediátrica.

Medicina familiar y farmacología clínica.

Odontología y subespecialidades adicionales.

Diagnóstico por imágenes con tecnología PET-SCAN, resonancias magnéticas y tomógrafo de 128 cortes.

Laboratorio clínico automatizado con alta capacidad de procesamiento.

Consultorios de atención externa y salas de procedimientos quirúrgicos.

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La modernización permite al Hospital Rosales ofrecer atención a más de 1.400 pacientes diarios, con 44 salas de procedimientos y 87 consultorios médicos. (Foto cortesía)

El Hospital Rosales será parte de la Red Nacional de Hospitales, sumándose a la plataforma DoctorSV para ofrecer servicios de telemedicina, permitiendo así consultas remotas y facilitando el acceso a pacientes en zonas alejadas. La inversión destinada a la modernización asciende a $61.2 millones.

La construcción del nuevo Hospital Rosales fue financiada mediante dos préstamos internacionales gestionados por el gobierno de El Salvador. Uno de los créditos fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el otro por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Los fondos provenientes de ambos préstamos se destinaron al diseño, edificación y equipamiento del hospital. Este esquema de financiamiento recurrió a recursos externos para la ejecución del proyecto, siguiendo los estándares técnicos y ambientales requeridos por las instituciones multilaterales.

La construcción del nuevo Hospital Rosales inició en septiembre de 2022, como parte de un proyecto de modernización del sistema hospitalario nacional. Desde entonces, las obras avanzaron en etapas que incluyeron demolición de estructuras antiguas, levantamiento del nuevo edificio y equipamiento con tecnología de última generación.

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La ampliación abarca 47 especialidades médicas y la creación de nuevas áreas como cirugía robótica, geriatría y nefrología pediátrica. (Foto archivo Infobae)

La reconstrucción del Hospital Rosales no solo persigue ampliar su capacidad asistencial. Los responsables del proyecto han subrayado que la infraestructura fue proyectada para garantizar la continuidad del servicio en situaciones de emergencia, con estructuras pensadas para resistir desastres naturales.

La inauguración de las nuevas instalaciones, aunque aún sin fecha precisa de apertura oficial, supone un avance relevante en la red hospitalaria pública del país y ofrece perspectivas de mejora para el acceso, calidad y alcance de los servicios médicos para la población salvadoreña.